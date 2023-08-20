Месси признан лучшим игроком Кубка лиг. Форвард «Интер Майами» стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами

Лионель Месси признан лучшим игроком Кубка лиг.

36-летний форвард « » стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами в 7 матчах.

В итоге он получил 2 индивидуальных приза.

Аргентинец отмечался голами в каждом матче и стал победителем турнира вместе с клубом из Флориды. В финале был обыгран «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

Фото: твиттер МЛС.

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