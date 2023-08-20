Месси признан лучшим игроком Кубка лиг. Форвард «Интер Майами» стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси признан лучшим игроком Кубка лиг.

36-летний форвард «Интер Майами» стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами в 7 матчах.

В итоге он получил 2 индивидуальных приза. 

Аргентинец отмечался голами в каждом матче и стал победителем турнира вместе с клубом из Флориды. В финале был обыгран «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9). 

Фото: твиттер МЛС.

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36 комментариев

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Отец Абду
Ответ Ганнибал Лектер
Хейтеры, которые принижают уровень турнира, признайтесь, если бы Месси сегодня проиграл, то вы бы танцевали бы на костях?)
По мнению хейтеров даже ЧМ стал "обычный семи матчевый турнир":)
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Ганнибал Лектер
Хейтеры, которые принижают уровень турнира, признайтесь, если бы Месси сегодня проиграл, то вы бы танцевали бы на костях?)
+52
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+47
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Football King
Ответ VERBLYUD
Шикарный турнир провел! Забивал голы на всех стадиях(как на ЧМ), стал лучшим игроком и бомбардиром турнира(как на Кубке Америки)!
На КА он стал лучшим бомбардиром, лучшим игроком турнира и лучшим ассистентом турнира. Кстати это был рекорд, так как никто ещё в истории футбола не становился за сборную лучшим бомбардиром, лучшим игроком турнира и лучшим ассистентом турнира одновременно.
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VERBLYUD
Шикарный турнир провел! Забивал голы на всех стадиях(как на ЧМ), стал лучшим игроком и бомбардиром турнира(как на Кубке Америки)!
+26
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AF007
Месси уже пятую серию пенальти подряд по-моему забрал. Высшие силы и те жестко гасят криштика за все его злодеяния)
+16
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Ганнибал Лектер
Какая бы сила не была у лиги, но с последней 29ой командой выиграть титул круто! Круче будет, если за 12 матчей попадут в плей-офф и возьмут МЛС).
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Tseren031293
Кто-то выпрашивает МВП в пустыне с недовольным лицом !
Кто-то просто получает удовольствие от футбола, отдавая пенальти одноклубникам !
+13
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Agent Smith
G.O.A.T. продолжает радовать своих фанатов⚽️
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ AF007
Месси уже пятую серию пенальти подряд по-моему забрал. Высшие силы и те жестко гасят криштика за все его злодеяния)
криштик зло ,Месси добро!
+9
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BZB
Теперь уже точно и 8 золотой мяч будет у великого Лео Месси!
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GuruFutbola
Ответ Ганнибал Лектер
Хейтеры, которые принижают уровень турнира, признайтесь, если бы Месси сегодня проиграл, то вы бы танцевали бы на костях?)
Сегодня проснутся в плохом настроении, весь день на смарку)
+5
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v.belorussky
Казалось, что уже после ЧМ он прошёл футбол. Но он продолжает брать трофеи и ставить рекорды. Поистине величайший.

И да, я не вижу конкурентов на ближайший ЗМ. Не надо писать про Холанда, который играет в сильнейшем клубе мира на данный момент и теряется в важных матчах и финалах.
+5
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Алексей Сизёв
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ещё бы! Конечно Мнсси! помню была статья что у Лео 181 индивидуальных наград... 181!! интересно сейчас сколько?
По логике +2)))
183 награды👀. Не реально для обычного человека)))
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Andrey Ashhabadskiy
в нем есть особая магия!! 💪
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KOS14
Неймару по контракту нужен постоянно сок в холодильнике, а Лео, наверно, отдельную комнату для трофеев попросил
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Barsa! bolshe chem klub
ещё бы! Конечно Мнсси!

помню была статья что у Лео 181 индивидуальных наград...

181!! интересно сейчас сколько?
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Andrey Ashhabadskiy
пришёл, увидел победил!!!
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Алексей Сизёв
Напряжённый матч. Если и это "куплено" то продавцам пора в Голливуде сценарии писать. Просто умопомрачительные фильмы получатся!!! Месси, Альба и Бускетст сделали своё дело. Вратарь Интера подтянулся и теперь точно соответствует звёздному составу!
Поздравляю всех болельщиков Месси с очередным трофеем!!!
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Esu
Отдал кубок бывшего капитана команды. 👏👏👏
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Uragan Boy
восхищён гением Месси!!!!
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно заслужил это признание своей гениальной игрой!🐐🇦🇷
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Алексей Сизёв
Ответ Ганнибал Лектер
Какая бы сила не была у лиги, но с последней 29ой командой выиграть титул круто! Круче будет, если за 12 матчей попадут в плей-офф и возьмут МЛС).
Млс не успеют уже. Вот следующий сезон...😈😈😈
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Tristan...
И это в 36 лет!...
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lampard4ever
Думаю, персофаны Месси будут плодить подобные новости ещё лет 10, скромно умалчивая, что уровень нанешней МЛС просто шокирующие низок. Я даже не знаю с чем в Европе его можно сравнить. С уровнем ветеранских турниров, разве что. Серьёзно, я всегда думал, что этот уровень заметно выше и реальная картина меня реально удручила. Просто какие-то ветераны и третьесортные латиносы еле-еле бегают, изображая игру в футбол.
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abdulakushev@yandex.ru
Неплохие конфетницы. Старания не пропали даром.
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