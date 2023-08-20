Месси признан лучшим игроком Кубка лиг. Форвард «Интер Майами» стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами
Лионель Месси признан лучшим игроком Кубка лиг.
36-летний форвард «Интер Майами» стал лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами в 7 матчах.
В итоге он получил 2 индивидуальных приза.
Аргентинец отмечался голами в каждом матче и стал победителем турнира вместе с клубом из Флориды. В финале был обыгран «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
Фото: твиттер МЛС.
❤️ Бекхэм и Месси счастливы вместе! Дэвид верил, что Лео изменит клуб
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Кто-то просто получает удовольствие от футбола, отдавая пенальти одноклубникам !
И да, я не вижу конкурентов на ближайший ЗМ. Не надо писать про Холанда, который играет в сильнейшем клубе мира на данный момент и теряется в важных матчах и финалах.
183 награды👀. Не реально для обычного человека)))
помню была статья что у Лео 181 индивидуальных наград...
181!! интересно сейчас сколько?
Поздравляю всех болельщиков Месси с очередным трофеем!!!