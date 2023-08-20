«Интер Майами» Бекхэма и Месси выиграл трофей в впервые в своей истории. Клуб дебютировал в МЛС в 2020 году

«Интер Майами» Лионеля Месси выиграл трофей в впервые в своей истории.

Клуб стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

«Интер Майами» дебютировал в в 2020 году. Совладельцем клуба является бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

присоединился к команде в это межсезонье и стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами в 7 играх.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (до 2023-го турнир именовался Лигой чемпионов).

И « », и «Нэшвилл» впервые сыграли в финале. Они также впервые сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб из Флориды за счет победы в Кубке лиг стартует в Кубке чемпионов с 1/8 финала.

Фото: твиттер МЛС.

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