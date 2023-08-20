«Интер Майами» Бекхэма и Месси выиграл трофей в впервые в своей истории. Клуб дебютировал в МЛС в 2020 году

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси выиграл трофей в впервые в своей истории.

Клуб стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9). 

«Интер Майами» дебютировал в МЛС в 2020 году. Совладельцем клуба является бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Лионель Месси присоединился к команде в это межсезонье и стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами в 7 играх. 

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (до 2023-го турнир именовался Лигой чемпионов).

И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграли в финале. Они также впервые сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Клуб из Флориды за счет победы в Кубке лиг стартует в Кубке чемпионов с 1/8 финала.

Фото: твиттер МЛС.

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10 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
как бы хотелось посмотреть на игру "Интер Маями" - "Аль-Наср" на клубном ЧМ...

НО ! вывести команду на такой турнир, король пустыни походу не в силах. а для Месси, даже не знаю чё сказать... Походу он не сможет стать чемпионом мира по хоккею... а в футболе взял всё что мог...

К чему бы не прикоснулся, превращается в золото!
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Cruel Snake
Бекхэм чётко работает. За три года добился уже результата, трофеи пошли
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Ганнибал Лектер
Ответ Barsa! bolshe chem klub
как бы хотелось посмотреть на игру "Интер Маями" - "Аль-Наср" на клубном ЧМ... НО ! вывести команду на такой турнир, король пустыни походу не в силах. а для Месси, даже не знаю чё сказать... Походу он не сможет стать чемпионом мира по хоккею... а в футболе взял всё что мог... К чему бы не прикоснулся, превращается в золото!
Да, все почему то уверены, что с приходом звезд СА сильнее, но я бы не спешил ставить на них, пока пол состава команд в СА арабы. Я не то чтобы принижаю уровень местных футболистов, но мне кажется американцы точно не хуже них играют в футбол).
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GuruFutbola
На ближнем востоке объявлен трехдневный траур)
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Ганнибал Лектер
История типично голливудская, команда которая не выигрывает десяток матчей, с приходом трио из Барсы выигрывает первый кубок).
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Tseren031293
Бэкс, конечно, красавец- трансферы не только оправданы в плане медийности, но и в спортивном плане, сразу же выигран трофей.
Хотелось бы увидеть Суареса, с Месси они бы вообще разрывали !
Играли бы по бразильской системе, уверен Луис разрывать будет !
Очень надеюсь !
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Ник Гре
Пришёл. Увидел. Победил. ©
Просто Лео. Просто Великий.
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IvanKo
Ответ Ганнибал Лектер
Да, все почему то уверены, что с приходом звезд СА сильнее, но я бы не спешил ставить на них, пока пол состава команд в СА арабы. Я не то чтобы принижаю уровень местных футболистов, но мне кажется американцы точно не хуже них играют в футбол).
Американцы начали гораздо раньше развивать футбол у себя. В том числе приглашая звёзд к себе в лигу.
Соответственно, и игроки более обучены. Достаточно даже посмотреть сколько играет американцев в Европе и сколько саудитов.
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Уся Ваткин
поздравим читеров
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