«Интер Майами» Бекхэма и Месси выиграл трофей в впервые в своей истории. Клуб дебютировал в МЛС в 2020 году
«Интер Майами» Лионеля Месси выиграл трофей в впервые в своей истории.
Клуб стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
«Интер Майами» дебютировал в МЛС в 2020 году. Совладельцем клуба является бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Лионель Месси присоединился к команде в это межсезонье и стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами в 7 играх.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (до 2023-го турнир именовался Лигой чемпионов).
И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграли в финале. Они также впервые сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Клуб из Флориды за счет победы в Кубке лиг стартует в Кубке чемпионов с 1/8 финала.
Фото: твиттер МЛС.
❤️ Бекхэм и Месси счастливы вместе! Дэвид верил, что Лео изменит клуб
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НО ! вывести команду на такой турнир, король пустыни походу не в силах. а для Месси, даже не знаю чё сказать... Походу он не сможет стать чемпионом мира по хоккею... а в футболе взял всё что мог...
К чему бы не прикоснулся, превращается в золото!
Хотелось бы увидеть Суареса, с Месси они бы вообще разрывали !
Играли бы по бразильской системе, уверен Луис разрывать будет !
Очень надеюсь !
Просто Лео. Просто Великий.
Соответственно, и игроки более обучены. Достаточно даже посмотреть сколько играет американцев в Европе и сколько саудитов.