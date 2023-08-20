Гвардиола не сделал замен в матче с «Ньюкаслом». Это 6-й случай за 268 матчей Пепа в АПЛ

Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Ньюкаслом» (1:0).

Это всего 6-й случай за 268 матчей в АПЛ, когда Гвардиола не сделал ни одной замены.

Кроме того, « » впервые с мая 2022 года не произвел ни одной замены в матче Премьер-лиги. Тогда играли с «Вест Хэмом».

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