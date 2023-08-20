Гвардиола не сделал замен в матче с «Ньюкаслом». Это 6-й случай за 268 матчей Пепа в АПЛ

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Ньюкаслом» (1:0).

Это всего 6-й случай за 268 матчей в АПЛ, когда Гвардиола не сделал ни одной замены.

Кроме того, «Ман Сити» впервые с мая 2022 года не произвел ни одной замены в матче Премьер-лиги. Тогда играли с «Вест Хэмом».

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11 комментариев

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QWertY
«Ва всем винават плахой калиндарь!»
Как то странно обвинять всех и вся, но не воспользоваться правом 5 замен.
+6
-3
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Yas 13
Льюис, Бобб, Маккэйти, Палмер, Гомес, Перроне. Кого он должен был выпускать для усиления? Вот тебе и 3 состава
+1
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gPk
Ответ Sanan1908
Интересный человек конечно. А потом жалуется на календарь и на плотность игр
Клопп делает замены.И жалуется.И что теперь?Как это влияет на календарь где с каждым годом увеличивают кол-во матчей?
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-1
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Sanan1908
Интересный человек конечно. А потом жалуется на календарь и на плотность игр
+3
-3
0
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Moffo
Эта машина на автопилоте
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St.7
На то Пеп и гений,его действия непредсказуемые!За это его и любят:)
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#SharkTeam
Ответ QWertY
«Ва всем винават плахой калиндарь!» Как то странно обвинять всех и вся, но не воспользоваться правом 5 замен.
Пеп меняет состав между матчами, в чем проблема?
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QWertY
Ответ #SharkTeam
Пеп меняет состав между матчами, в чем проблема?
Проблема в нытье про усталость. Он может поменять половину состава походу игры, тем самым дав отдохнуть игрокам. Когда были только 3 замены ныли, что это мало, а сами ни одну не используют
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