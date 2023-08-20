Гвардиола про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Слова не передадут моей благодарности за такую игру. Причина побед «Ман Сити» – наш менталитет, и мы снова это доказали»

Пеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» отметил характер «Манчестер Сити» .

«Никакие слова не передадут моей благодарности за ту игру, которую мы показали. Она была действительно хороша.

Это второй матч, но мы сосредоточены, несмотря на все, чего добились в прошлом сезоне.

Мы говорили о менталитете. Причина наших побед – наш менталитет, и мы снова это доказали.

– настоящий футболист, способный играть на многих позициях. Он настоящая угроза. Я очень доволен в том числе тем, как он ведет себя по отношению к остальным. И всегда виден его менталитет – это главное», – сказал главный тренер « ».

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