Гвардиола про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Слова не передадут моей благодарности за такую игру. Причина побед «Ман Сити» – наш менталитет, и мы снова это доказали»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Филип Фоден Футбол

Пеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» отметил характер «Манчестер Сити» .

«Никакие слова не передадут моей благодарности за ту игру, которую мы показали. Она была действительно хороша.

Это второй матч, но мы сосредоточены, несмотря на все, чего добились в прошлом сезоне.

Мы говорили о менталитете. Причина наших побед – наш менталитет, и мы снова это доказали.

Фил Фоден – настоящий футболист, способный играть на многих позициях. Он настоящая угроза. Я очень доволен в том числе тем, как он ведет себя по отношению к остальным. И всегда виден его менталитет – это главное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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23 комментария

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St.7
Пеп-молодец!Построил идеальную команду,которая может замахнуться на ЛЧ второй год подряд!
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Усатая Козляра
нет Стоунза для игры по новой схеме?
используем там Аканжи
нет Кевина для развития атак?
на его позиции будет играть фланговый Фоден
ушел Гюндоган?
за месяц заменим Ковачичем без потери качества
что ещё может говорить о гениальности этого тренера?
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Красная стрела
По новой схеме Лч, Гвардиола ее будет брать каждый год. Да, его может выбить в плей-офф разово соперник. Но если проводить турнир, как чемпионат, пусть даже ему каждый тур подсовывать топчиков- шансов не будет ни у кого.
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Барберис
Играли здорово для первого матча, и без Де Брейне.
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Усатая Козляра
Ответ St.7
Пеп-молодец!Построил идеальную команду,которая может замахнуться на ЛЧ второй год подряд!
и на четвертый АПЛ подряд
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Очень трудный матч и важная победа!Пеп из игры в игру достаёт из команды максимум максимумов,несмотря на потери,к тому же после Суперкубка всего 2 дня на подготовку против такого-то Ньюкасла!Фоден умница,Ковачич приятно удивляет от матча к матчу,Альварес -типичный Альварес: голы забивает,больше на поле он малозаметен:)
Холанд невнятный,Родри - мозг,Гвардиол молодец,подчищал везде!💙👍
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Красная стрела
Ответ rigobersong
Вот чем Пеп отличается от какого-нибудь физрука, так это тем, что у него от и до спланирован матч и он знает, что в любой ситуации ожидать от своей команды, поэтому и не видит смысла делать хаотичные замены ради замен:) При этом всегда по мере возможности проводит ротацию и не перенапрягает игроков, гений футбола, и сравните с типичный 7хагом, который после того как что-то идет не по плану начинает суетиться, потом пенять на игроков и вообще все виноваты кроме шарлатана с алиэкспресс:))
Не корректное сравнение. Да и вообще. Против Гвардиолы даже Ферги с Мауром смотрятся скромно, да кто угодно.А Тен Хаг, извини, но скромный Аякс выводил в финал Лч. Причем показывая игру. Это дорогого стоит тоже.
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#SharkTeam
Ответ Усатая Козляра
и на четвертый АПЛ подряд
Коли так то и на второй требл подряд
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#SharkTeam
Ответ Богдан Агафонов
Замены ради замен? Он потом же ноет, что игроки не успевают восстанавливаться и виноват якобы календарь. Если бы этот душный лицемер пользовался заменами - то слез не проливал бы по поводу календаря
Пеп меняет состав на другой матч потом. Тоже замена и ротация
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Красная стрела
Ответ rigobersong
Не был он в финале с Аяксом, успокойтесь:))
Да, ошибся чуть-полуфинал. Хотя сути высказывания не меняет.🤷‍♂️
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rigobersong
Ответ Красная стрела
Ну так он выиграл в какую эпоху🤷‍♂️сейчас финал для команды с бюджетом Аякса-это чудо.
Не был он в финале с Аяксом, успокойтесь:))
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Красная стрела
Ответ rigobersong
Скромный Аякс выиграл больше ЛЧ, чем маню:)) И не финал, а полуфинал:)
Ну так он выиграл в какую эпоху🤷‍♂️сейчас финал для команды с бюджетом Аякса-это чудо.
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#SharkTeam
Ответ Красная стрела
По новой схеме Лч, Гвардиола ее будет брать каждый год. Да, его может выбить в плей-офф разово соперник. Но если проводить турнир, как чемпионат, пусть даже ему каждый тур подсовывать топчиков- шансов не будет ни у кого.
Вроде же все равно финалы оставят?
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Барберис
Ответ Lacoste28
Это уже 4й официальный если что
Да, это образно.
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Lacoste28
Ответ Барберис
Играли здорово для первого матча, и без Де Брейне.
Это уже 4й официальный если что
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QWertY
Он его будет уважать до конца жизни))
Все что нужно знать об этом иксперте)
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BZB
Первая причина-это ты!
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Евгений Шазиев
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Умеет мотивировать. Психолог. Таких нет в мировом тренерском цехе. Помню недалёкие его физруком называли. Сейчас у них всё отвалилось.
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