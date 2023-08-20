Гвардиола про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Слова не передадут моей благодарности за такую игру. Причина побед «Ман Сити» – наш менталитет, и мы снова это доказали»
Пеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» отметил характер «Манчестер Сити» .
«Никакие слова не передадут моей благодарности за ту игру, которую мы показали. Она была действительно хороша.
Это второй матч, но мы сосредоточены, несмотря на все, чего добились в прошлом сезоне.
Мы говорили о менталитете. Причина наших побед – наш менталитет, и мы снова это доказали.
Фил Фоден – настоящий футболист, способный играть на многих позициях. Он настоящая угроза. Я очень доволен в том числе тем, как он ведет себя по отношению к остальным. И всегда виден его менталитет – это главное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
используем там Аканжи
нет Кевина для развития атак?
на его позиции будет играть фланговый Фоден
ушел Гюндоган?
за месяц заменим Ковачичем без потери качества
что ещё может говорить о гениальности этого тренера?
Холанд невнятный,Родри - мозг,Гвардиол молодец,подчищал везде!💙👍
Все что нужно знать об этом иксперте)
https://wampi.ru/image/R9OQSQl