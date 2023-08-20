«Ман Сити» впервые в истории выиграл 17 домашних матчей подряд. Общий счет – 55:7
«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по выигранным подряд домашним матчам.
Команда Пепа Гвардиолы одолела «Ньюкасл» (1:0) во 2-м туре АПЛ.
«Горожане» на «Этихад Стэдиум» во всех турнирах одержали 17 побед подряд. За это время они забили 55 голов и пропустили 7. В 11 случаях они добивались сухой победы.
В последний раз «Ман Сити» не сумел победить дома 31 декабря 2022 года – ничья с «Эвертоном» (1:1).
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Только подумайте, за редким исключением, последние лет 15 мы заварожонно следим за его футболом, а он разный все время.
Везде он ставит игру, причем красочную, и для настоящего времени.
Нало воздать должное тренерскому гению Гвардиолы.
Как то читал что Галатасарай дома выигрывал подряд 24 раза. Но в Англии это гораздо сложнее.
Если удастся побить этот рекорд, то Сити перепишет историю по этому показателю
Ск это производные