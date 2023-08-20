«Ман Сити» впервые в истории выиграл 17 домашних матчей подряд. Общий счет – 55:7

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Этихад Стэдиум Футбол

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по выигранным подряд домашним матчам.

Команда Пепа Гвардиолы одолела «Ньюкасл» (1:0) во 2-м туре АПЛ.

«Горожане» на «Этихад Стэдиум» во всех турнирах одержали 17 побед подряд. За это время они забили 55 голов и пропустили 7. В 11 случаях они добивались сухой победы. 

В последний раз «Ман Сити» не сумел победить дома 31 декабря 2022 года – ничья с «Эвертоном» (1:1).

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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25 комментариев

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St.7
Всему причиной Гвардиола.Он действительно гений менеджмента и прекрасный тактик
+11
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BZB
Без вопросов, все заслужено!
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Барберис
Я думаю, господа, Гвардилла какой-то Марадона тренерского цеха.
Только подумайте, за редким исключением, последние лет 15 мы заварожонно следим за его футболом, а он разный все время.
Везде он ставит игру, причем красочную, и для настоящего времени.
Нало воздать должное тренерскому гению Гвардиолы.
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Катя Бурова
это очень крутой результат. Квинтэссенция финансов, правильного менеджмента и отличной работы тренера. Всё по факту
+6
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Barsa! bolshe chem klub
поразительный результат!

Как то читал что Галатасарай дома выигрывал подряд 24 раза. Но в Англии это гораздо сложнее.
Если удастся побить этот рекорд, то Сити перепишет историю по этому показателю
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Евгений Шазиев
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Ответ Барберис
Я думаю, господа, Гвардилла какой-то Марадона тренерского цеха. Только подумайте, за редким исключением, последние лет 15 мы заварожонно следим за его футболом, а он разный все время. Везде он ставит игру, причем красочную, и для настоящего времени. Нало воздать должное тренерскому гению Гвардиолы.
Я бы сказал "Месси тренерского цеха". Месси более гибкий, изменчивый и креативный, чем Марадона. Видел игру обоих.
+4
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Экспертное мнение
Ответ che kaif
И это в апл. В бундес ферме уже бы побед 50 было подряд
От создателей Мане разорвет бундесферму после сложного АПЛ, а Холанд и трёх голов не забьет в АПЛ, ведь это вам не бундесферма
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Усатая Козляра
по факту лучшая команда мира на данный момент
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A.B.W.
Между тем, Ньюкасл 5 лет не забивает на Этихаде
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belikovda.90
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Ответ Экспертное мнение
От создателей Мане разорвет бундесферму после сложного АПЛ, а Холанд и трёх голов не забьет в АПЛ, ведь это вам не бундесферма
Холланд играет в лучшей Тиме последних 5 лет, которая и до него много забивала. Если Челси середняк АПЛ проходит вторую Тиму Бундеслиги, то да. Бундеслига - лига фермеров
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che kaif
Ответ belikovda.90
Холланд играет в лучшей Тиме последних 5 лет, которая и до него много забивала. Если Челси середняк АПЛ проходит вторую Тиму Бундеслиги, то да. Бундеслига - лига фермеров
Все верно там и Альварес норм забивает не играя в основе. Холанд в условном маню бы и 20 ку не забил
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belikovda.90
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Ответ che kaif
Все верно там и Альварес норм забивает не играя в основе. Холанд в условном маню бы и 20 ку не забил
Уровень партнеров очень высок. Они и без чистых напов забивали много.
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belikovda.90
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Ответ Экспертное мнение
От создателей Мане разорвет бундесферму после сложного АПЛ, а Холанд и трёх голов не забьет в АПЛ, ведь это вам не бундесферма
Вот Кейн это мега трансфер для Баварии. Делает их одним из фаворитов ЛЧ
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#SharkTeam
Ответ Евгений Шазиев
квадрупл так-то, они давеча СК УЕФА взяли
Нужны одновременные турниры, т.е. кубок лиги ещё.
Ск это производные
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Дмитрий Крутенко
Ответ St.7
Всему причиной Гвардиола.Он действительно гений менеджмента и прекрасный тактик
Но денег пришлось потратить, что бы гений собрал нужную ему команду просто целый поезд набитый вагонами денег.
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El_Ilusionista
55:7 это сильно, конечно.
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Барберис
Ответ Евгений Шазиев
Я бы сказал "Месси тренерского цеха". Месси более гибкий, изменчивый и креативный, чем Марадона. Видел игру обоих.
В данном контексе это пнребор.
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Барберис
Ответ Евгений Шазиев
Я бы сказал "Месси тренерского цеха". Месси более гибкий, изменчивый и креативный, чем Марадона. Видел игру обоих.
Меси часть футбола Гвардиолы.
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