«Ман Сити» впервые в истории выиграл 17 домашних матчей подряд. Общий счет – 55:7

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по выигранным подряд домашним матчам.

Команда Пепа Гвардиолы одолела « » (1:0) во 2-м туре .

«Горожане» на « » во всех турнирах одержали 17 побед подряд. За это время они забили 55 голов и пропустили 7. В 11 случаях они добивались сухой победы.

В последний раз « » не сумел победить дома 31 декабря 2022 года – ничья с «Эвертоном» (1:1).

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?