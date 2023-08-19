У Беллингема 3 гола в 2 матчах за «Реал» и 1 ассист
Джуд Беллингем забил 3 гола в 2 матчах за «Реал».
Сегодня 20-летний хавбек дважды поразил ворота «Альмерии» (3:1, второй тайм) во 2-м туре Ла Лиги и отдал голевой пас на Винисиуса Жуниор.
До этого Беллингем забивал «Атлетику» (2:0) в 1-м туре чемпиона Испании.
Это первые игры англичанина на официальном уровне за «Мадрид» – у него 4 (3+1) очка.
Напомним, «сливочные» купили хавбека сборной Англии у «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Для тебя оф. скрин VAR https://twitter.com/theMadridZone/status/1692959418843824314?t=KRbL91OScqtqE9v8WHM1Fw&s=19