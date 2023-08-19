У Беллингема 3 гола в 2 матчах за «Реал» и 1 ассист

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил 3 гола в 2 матчах за «Реал».

Сегодня 20-летний хавбек дважды поразил ворота «Альмерии» (3:1, второй тайм) во 2-м туре Ла Лиги и отдал голевой пас на Винисиуса Жуниор.

До этого Беллингем забивал «Атлетику» (2:0) в 1-м туре чемпиона Испании.

Это первые игры англичанина на официальном уровне за «Мадрид» – у него 4 (3+1) очка.

Напомним, «сливочные» купили хавбека сборной Англии у «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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61 комментарий

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Dexter Morgan
Просто гений. Дело даже не в голах, а в том, насколько уверенно он играет. Обводит, пасует, лидер просто. Феноменальный игрок. Это уже сейчас ясно.
+78
-7
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ZA.RMA
Джуд топище!! Так быстро адаптироваться в состав - просто шикарно.
+34
-5
+29
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Ruslan-Spartakforever
Качать гения
+22
-3
+19
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Tvoyaocheredbomji
Ответ Alex Legend
Комментарий скрыт
Если не включать мозг, то будут подобные комментарии
+15
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Сергей Галынский
Когда за каких-то ноунеймов дают 100+, то трансфер Джуда гениален
👏 Перес
+15
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Cakefabregas
Ответ войд
С первых матчей начинает тащить пока каталонские тумбы отскакивают от Хетафе)
Нет бы просто порадоваться за удачный старт Джуда, причем тут Барселона?
+11
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jeronimo
джуд топ из топов просто, кто смотрел боруссию последних лет не должен быть удивлён ни его уровнем, ни возрастом, в котором он этот самый уровень демонстрирует
+9
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M93
Ответ Дядя ТУРА
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С чего бы? Офсайда не было - VAR подтвердил. И никакой руки кстати тоже, как некоторые ныли уже здесь - на поворотах видно.
+9
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M93
Меняйте новость - уже 3 гола.
+6
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alexmixer9
Как же у фанатов бчк горит то, и у вас будет праздник, гляди неймар через года 3-4 вернётся!
+5
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Lucky Luciano
Выиграет золотой мяч раньше Мбаппе.
+6
-1
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M93
Очень зрело и уверенно выглядит. Отличный трансфер.
+10
-5
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Артём Толоконников
Вот и форвард
+5
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ML26
Ответ azikevich
может там и руки не было?)
Плохой наброс, старайся лучше
+4
0
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ML26
Ответ azikevich
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Там левый бэк Альмерии задержался. Очевидно, что это не офсайд
+7
-3
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войд
С первых матчей начинает тащить пока каталонские тумбы отскакивают от Хетафе)
+16
-13
+3
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Dikki Shelton
Проводит только второй матч, и уже становится настоящим лидером команды. Молодец Джуд 👍
+2
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koloss97
как же легко он адаптировался в мадриде
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дядя ТУРА
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Но офсайда там не-было
+7
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M93
Ответ gPk
https://ibb.co/RvS3Bmh Офсайда не было. Мы этому конечно же верим) ))))) На повторах офсайд ты разумеется не увидел?)
🤡 Зачем мне какие-то левые картинки, когда официальные стоп-кадры VAR, которые все видели в трансляции если ты конечно смотришь матч, а не тупо сидишь и строишь хейт в комментариях.

Для тебя оф. скрин VAR https://twitter.com/theMadridZone/status/1692959418843824314?t=KRbL91OScqtqE9v8WHM1Fw&s=19
+2
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xDe xDe
В нужное время в нужном месте оказался, очень быстро сориентировался, пробил из очень неудобного положения. Умница, Джуд.
+3
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corazón blanco
Шикарное начало.
+3
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Нефанатик
Спасибо Бендингему что он не такой лидер как Винисиус, а приносящий пользу.
+1
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halamadrid9326
а уже 3+1😎
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ShamilK
Да это просто позор, что приходится забивать только полузащитнику. Нападающие в клубе просто нулевые. Винисиус без Карима просто обычный бегунок, а родриго середняк. Без нападающих все равно ловить нечего в лиге
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