Клотет о Беллингеме: «С Джудом «Бирмингем» будто играл в большинстве – 14 против 11. Игрок абсолютно другого уровня, один из самых универсальных в мире»

Теги премьер-лига Россия Реал Мадрид Мануэль Пеллегрини Ла Лига Первая лига Торпедо Бирмингем чемпионшип тактика Пеп Клотет Джуд Беллингем Футбол

Пеп Клотет рассказал о работе с Джудом Беллингемом в «Бирмингеме».

– Спустя шесть месяцев работы в «Оксфорде» вы попали в «Бирмингем» – где, как считается, дали старт крутой карьере Джуда Беллингема.

– На самом деле раскрыть потенциал Джуда мне помогла одна тактическая деталь. Ее я подглядел у Пеллегрини в «Малаге».

– Тут давайте подробнее.

– Мануэль играл 4-4-2 при защите и 4-2-2-2 со смещающимися в центр вингерами при атаке. Получается, вингеры при такой тактике должны очень организованно играть в защите и свободно в атаке. Как раз этот навык и помог Беллингему выйти на высочайший уровень.

Стоит сказать и про ментальность Джуда. Он всегда ставил перед собой нереальные цели, но был уверен, что достигнет их. Физические кондиции позволяли ему играть с ребятами старше его. Когда Джуд был в составе, возникало ощущение, что «Бирмингем» в большинстве – 14 на 11.

Беллингем – игрок абсолютно другого уровня. Он может очень опасно атаковать и обороняться, как топовый защитник. Один из самых универсальных игроков в мире, – сказал главный тренер «Торпедо».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bugoga
А теперь даст старт Лебеденко
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
У тебя теперь такой в составе есть, по фамилии Самсонов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьминых
Чего?! Про тренера Торпедо было лишнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Хорошо что Джуд не улыбался , а то и старта могло не быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий