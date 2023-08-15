Клотет о Беллингеме: «С Джудом «Бирмингем» будто играл в большинстве – 14 против 11. Игрок абсолютно другого уровня, один из самых универсальных в мире»

Пеп Клотет рассказал о работе с Джудом Беллингемом в «Бирмингеме».

– Спустя шесть месяцев работы в «Оксфорде» вы попали в «Бирмингем» – где, как считается, дали старт крутой карьере .

– На самом деле раскрыть потенциал Джуда мне помогла одна тактическая деталь. Ее я подглядел у в «Малаге».

– Тут давайте подробнее.

– Мануэль играл 4-4-2 при защите и 4-2-2-2 со смещающимися в центр вингерами при атаке. Получается, вингеры при такой тактике должны очень организованно играть в защите и свободно в атаке. Как раз этот навык и помог Беллингему выйти на высочайший уровень.

Стоит сказать и про ментальность Джуда. Он всегда ставил перед собой нереальные цели, но был уверен, что достигнет их. Физические кондиции позволяли ему играть с ребятами старше его. Когда Джуд был в составе, возникало ощущение, что « » в большинстве – 14 на 11.

Беллингем – игрок абсолютно другого уровня. Он может очень опасно атаковать и обороняться, как топовый защитник. Один из самых универсальных игроков в мире, – сказал главный тренер « ».

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