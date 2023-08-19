Джикия о «Зените»: «Для меня это очередной матч, не более. Помню, мы побеждали «Зенит» в Москве – красно-белого болельщика неделю можно было вычислить по улыбке»

Джикия вспомнил, как улыбались фанаты «Спартака», обыгравшего «Зенит».

Защитник «Спартака» ответил на вопросы в преддверии одного из центральных матчей 5-го тура Мир Премьер-лиги.

– Чего ты ждешь от воскресной игры с « »?

– Сейчас всего лишь пятый тур, но во многом он поможет понять дальнейший расклад сил. Да, мы сыграем против хорошей команды, действующего чемпиона страны. Но для меня это очередной матч, не более того. Хорошо, что мы играем дома, при своих болельщиках. Тем более что их наконец-то будет довольно много!

– Когда мы говорим о клубе из Питера, каждый раз приходится вспоминать о не самой удачной серии с точки зрения результата в матчах чемпионата.

– Хочется прервать эту серию и снова дать возможность нашим фанатам ощутить победные эмоции. Я помню, как мы побеждали «Зенит» в Москве и насколько это приятно. Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу, – сказал .

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