Джикия о «Зените»: «Для меня это очередной матч, не более. Помню, мы побеждали «Зенит» в Москве – красно-белого болельщика неделю можно было вычислить по улыбке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Георгий Джикия Футбол

Джикия вспомнил, как улыбались фанаты «Спартака», обыгравшего «Зенит».

Защитник «Спартака» ответил на вопросы в преддверии одного из центральных матчей 5-го тура Мир Премьер-лиги.

– Чего ты ждешь от воскресной игры с «Зенитом»?

– Сейчас всего лишь пятый тур, но во многом он поможет понять дальнейший расклад сил. Да, мы сыграем против хорошей команды, действующего чемпиона страны. Но для меня это очередной матч, не более того. Хорошо, что мы играем дома, при своих болельщиках. Тем более что их наконец-то будет довольно много!

– Когда мы говорим о клубе из Питера, каждый раз приходится вспоминать о не самой удачной серии с точки зрения результата в матчах чемпионата.

– Хочется прервать эту серию и снова дать возможность нашим фанатам ощутить победные эмоции. Я помню, как мы побеждали «Зенит» в Москве и насколько это приятно. Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу, – сказал Георгий Джикия.

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54 комментария

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fil_spb
"Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу"

Интересно, это те же болельщики, которые тут в комментариях рассказывают о том какой не принципиальный для них Зенит соперник?
+98
-13
+85
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ЗЕНИТ65
А после 1:7 можно было вычислить?
+102
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Omega-3
Обожаю эти рассказы про "рядовой матч", особенно, когда оказывается, что случайную победу неделями празднуют.
+41
-9
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Александр Беляков
Хорошая память у Джикии , однако))
+30
-7
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Dmitriy
Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу"

а после 7:1 также было???
+25
-4
+21
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Evil_Alastar
1) «Для меня это очередей матч не более» 2) «Я помню, как мы побеждали Зенит в Москве и насколько это приятно».
+23
-3
+20
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Ничего Смешного
Ответ ЗЕНИТ65
А после 1:7 можно было вычислить?
После 1-7 вычисляли Джикию)
+24
-5
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Андрей Балабаев
Сам себе противоречит
+18
-2
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justburn
Конечно помнит, это довольно редкое событие. Победу в 2012, когда Зенит уже стал чемпионом, они чуть ли не в клубный музей выставили.
+12
-3
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Красная стрела
Ответ fil_spb
"Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу" Интересно, это те же болельщики, которые тут в комментариях рассказывают о том какой не принципиальный для них Зенит соперник?
Ну так и среди ваших такие тут есть🤷‍♂️ а по факту, Зенит чуть ослаб, Спартак чуть стал сильнее. И это дает нам в итоге самое интересное и ожидаемое противостояние в чемпионате. Это здорово. Так что не вижу смысла воротить друг от друга нос и говорить «вы нам не важны»😁 а просто ждать и наслаждаться игрой, поддерживая своих 🤷‍♂️
+13
-4
+9
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Ничего Смешного
Испанский стыд Георгий…
Помню больше проигрыши…
Да и в 17 году, объективно повезло, что второй гол засчитали.
+7
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+5
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Dmitriy
Ответ Александр Беляков
Хорошая память у Джикии , однако))
оно лукавит как может
+8
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Назар Игорь
Разговорчивый стал, знает что Зенит сегодня не в оптимальном составе и не в оптимальном состоянии. В прошлом сезоне молчал в тряпочку.
+5
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ZarvuR2020
Ответ qw14qw
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Провинция неделю празднует, капитан так сказал
+6
-2
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PsichoEscape
После всяких 5:0 и прочих 7:1 для московских "коллег" матчи против Зенита сразу стали очередными матчами и не более😂😂😂
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Hong Kil
Я до сих пор иногда встречаю челов в Москве на шарфе и с улыбкой. Вот столько лет прошло, а люди помнят
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тралмейстер
Ответ ЗЕНИТ65
А после 1:7 можно было вычислить?
После 7 : 1 можно было вычислить по кислым физиономиям и по снятому шарфу.
+5
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justburn
Ответ Dmitriy
Прекрасно помню те чувства, когда красно-белого болельщика в городе всю неделю после матча можно было вычислить по улыбке и до сих пор не снятому шарфу" а после 7:1 также было???
Там все шарфы на трибунах остались
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alex-nicky
Ответ Сергей Васильев
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ну, тут усть-зажопинским виднее...
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Торт Спартак
Ответ Dmitriy
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Для него обычный, для болельщика нет обычных матчей.
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Вечно в бане
Ответ Сергей Васильев
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Настолько малоинтересный провинциал, что конкретно ты, про это пишешь по несколько раз в неделю.

Мне вот правда интересно, какого эффекта ты добиваешься, когда под каждой новостью о Зените заявляешь, что он где-то на уровне Текстильщика? Хотя искать логику в действиях Заремят - такое себе.
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Вадим Сидоров
Тоже не люблю эти пафосные речи...
Это матч за 6 очков
Это возможность набрать 3 очка и подставить подножку главному конкуренту, оторвавшись от него на 3.
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qw14qw
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Juri Kurganov
Ответ Arti22
Поэтому вы и выиграть их не можете, потому что относитесь как к очередному матчу. Они к вам наоборот готовятся как на последний бой, для них вы как красная тряпка для быка, там всё руководство их жаждит вашей коови, а вы как мямли ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ траляля
Да ладно. Для Зенита вы лишь один матч на пути к очередному чемпионству
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kiper88
Получается Джикия у Зенита в чемпионате только 1 раз выиграл? Может пора приложить усилий больше, чем для рядового матча?
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