«Спартак» имеет все шансы обыграть «Зенит», если будет грамотно обороняться. Петербуржцам будет тяжеловато в сезоне». Шишкин о Мир РПЛ

Бывший защитник «Спартака» оценил шансы команды обыграть «Зенит».

поделился мыслями в преддверии одного из центральных матчей Мир Премьер-лиги.

– Как всегда от такого матча очень большие ожидания, все ждут его с нетерпением – и я в том числе. Какую особенность стоит отметить в первую очередь – «Зенит» стартовал не так, как ему хотелось бы. Все привыкли, что команда сразу занимает лидирующие позиции и никому не отдает первое место. А сейчас петербуржцы забуксовали…

Нельзя сказать, что уже вырисовывается какая-то картинка, все же «Зенит» отстает от «Спартака» всего на два очка. Но по игре, например, с « », я был удивлен, что клуб из Петербурга играет именно так. Обычно с такими соперниками игры складывались гораздо проще. Но во встрече с Воронежем, повторюсь, я был удивлен именно качеством игры «Зенита».

С футболистами такого уровня они должны были забивать спокойно второй, третий, контролировать ход встречи, но команда занималась непонятно чем. Понятно, что в первую очередь это связано с отсутствием Малкома. От него всегда шло очень много креатива, и, кстати, особенно в матчах со « » он демонстрировал свой высокий уровень. Так что очень интересно, как «Зенит» сейчас будет играть против «Спартака» без .

Есть ощущение, что петербуржцам будет тяжеловато – причем, в принципе в сезоне, потому что очень варьируется состав, с ним постоянно какие-то эксперименты… Так что они вполне могут не стать чемпионами так же легко, как в прошлые годы.

– А «Спартак»?

– Если посмотреть статистику, то красно-белые меньше двух голов не забивают. Атака и физическое состояние игроков на старте очень впечатляет. На дистанции это иногда куда-то уходит, хотя креативность и моменты впереди есть всегда.

При этом, конечно, есть проблемы в обороне. Но если «Спартак» всей командой грамотно будет защищаться, если не будет таких ошибок, как в последних играх, то красно-белые имеют все шансы выиграть у «Зенита». Хотя, как показывает практика, такие игры могут закончиться чем угодно. И многое будет зависеть от того, кто первый забьет, потому что оба соперника хорошо начинают игры и проводят первые таймы, – сказал Шишкин.

«Спартак» плох в обороне. Насколько?

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?