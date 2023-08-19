«Зенит» в плохом состоянии сейчас, «Спартак» может воспользоваться этим». Петржела о Мир РПЛ
Петржела назвал плохим состояние «Зенита» перед игрой со «Спартаком».
Бывший главный тренер петербургской команды поделился мыслями в преддверии одного из центральных матчей 5-го тура Мир Премьер-лиги.
«Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равны.
«Зенит» сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, что «Спартак» может воспользоваться этим.
В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью», – сказал Властимил Петржела
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
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