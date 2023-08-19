«Зенит» в плохом состоянии сейчас, «Спартак» может воспользоваться этим». Петржела о Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Чемпионат.com Футбол

Петржела назвал плохим состояние «Зенита» перед игрой со «Спартаком».

Бывший главный тренер петербургской команды поделился мыслями в преддверии одного из центральных матчей 5-го тура Мир Премьер-лиги.

«Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равны.

«Зенит» сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, что «Спартак» может воспользоваться этим.

В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью», – сказал Властимил Петржела

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
У Зенита много травмированных и потерянных игроков, у Спартака, что-то странное в обороне, даже не знаю у кого больше шансов
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Голованев
Ответ Albert58
Переобулся, днями ранее говорил другое.
я тоже заметил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Ебздрогыч
В одном телеграм-канале привели удивительную статистику: как вы думаете, сколько раз наш «любимый» Петржела мелькает в российских медиа? Результат убил: в среднем в наших СМИ публикуются около 600 новостей в месяц с комментариями чеха. По 20 в день, получается.
Там особо интересно, что при этом он почти не публикуется в чешских, да и вообще каких-либо других, кроме российских)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Власта ставит на красное.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Что ж поделать. Как всегда Спартак будет пытаться выехать не на собственном мастерстве, а на слабости других.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Albert58
Переобулся, днями ранее говорил другое.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
В одном телеграм-канале привели удивительную статистику: как вы думаете, сколько раз наш «любимый» Петржела мелькает в российских медиа? Результат убил: в среднем в наших СМИ публикуются около 600 новостей в месяц с комментариями чеха. По 20 в день, получается.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
А защита Спартака это прямо идеал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Битва двух одноногих будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тралмейстер
"... Думаю, что «Спартак» может воспользоваться этим." Тут ведь как.50 на 50.Может воспользоваться, а может и нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Пан флюгер...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Голованев
Ответ Ебздрогыч
В одном телеграм-канале привели удивительную статистику: как вы думаете, сколько раз наш «любимый» Петржела мелькает в российских медиа? Результат убил: в среднем в наших СМИ публикуются около 600 новостей в месяц с комментариями чеха. По 20 в день, получается.
он такой смешной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ Ебздрогыч
В одном телеграм-канале привели удивительную статистику: как вы думаете, сколько раз наш «любимый» Петржела мелькает в российских медиа? Результат убил: в среднем в наших СМИ публикуются около 600 новостей в месяц с комментариями чеха. По 20 в день, получается.
Спортивный сайт делает упор на людей которые давно не имеют прямого отношения к футболу: Петржела, Мостовой, Зарема и прочая нечисть. Ну а что, бабло не пахнет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел
Ответ Ебздрогыч
В одном телеграм-канале привели удивительную статистику: как вы думаете, сколько раз наш «любимый» Петржела мелькает в российских медиа? Результат убил: в среднем в наших СМИ публикуются около 600 новостей в месяц с комментариями чеха. По 20 в день, получается.
расценка:1000р за одну публикацию от издательства.А сколько ему зенит платит за пропаганду не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий