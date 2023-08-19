«Челси» предложил 15 млн фунтов за вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича

Теги Челси МЛС Нью-Инглэнд Революшн премьер-лига Англия возможные трансферы Джордже Петрович Футбол

«Челси» может купить вратаря у «Нью-Инглэнд Революшн».

По информации репортера The Guardian Джейкоба Стайнберга лондонский клуб предложил порядка 15 миллионов фунтов за 23-летнего серба Джордже Петровича.

В 2023 году вратарь провел в чемпионате МЛС 22 игры и пропустил 26 голов. На счету Петровича 8 сухих матчей и 1 результативная передача.

Боули потратил 850 млн – и уверен, что впишется в ФФП. Как?!

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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23 комментария

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damondiamond
ля, а чё моего батю им не купить? он тоже Петрович
+27
-1
+26
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markoolio
Ответ Eziiko
Ладно Слонина,но это кто такой?
Петрович
+22
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brodovan
Петрович, врубай насос!
+9
0
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blаncо
Всего-то 14 лямов сверху к вырученному за Кепу.
Очередная трансферная победа Боули.
+4
0
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ damondiamond
ля, а чё моего батю им не купить? он тоже Петрович
Они бы с удовольствием, но с русскими сейчас не разрешают дела вести, поэтому приходится втридорога брать Петровичей из США. А так твоего батю взяли бы без вопросов.
+3
0
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Peter Parker
Парнишка, который в апреле 22 года перешел за 900 тысяч, при этом американцы, вероятно, не особо в него верили, раз контракт на 3+1. А теперь за него аж 15 млн готовы дать. Хаха
+2
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damondiamond
Ответ Александр Зубков
Батю продаешь?
в Челси
+2
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Eziiko
Ответ markoolio
Петрович
С соседнего двора что ли?
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Александр Зубков
Ответ damondiamond
ля, а чё моего батю им не купить? он тоже Петрович
Батю продаешь?
+1
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Eziiko
Ладно Слонина,но это кто такой?
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#SharkTeam
Бездонный синий мшок
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B@SS
Он белый! Для интересующихся ))
И по мне даже лучше Санчеса )
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Донат Голицин
Есть же ощущение что Боулинг чисто на откатах работает, напомню деньги не его а инвесторов, всаживает он их с завидной скоростью
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Жаргал Шадапов
Ответ Eziiko
С соседнего двора что ли?
С нашего, просто он все лето дома менингитом проболел, на улицу не выходил
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Bazilic
Надеюсь у него есть дреды
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градус ненависти
Уверен, что Игор из Брайтона забьёт в ворота Петровича
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avcgloronalduMU
каллендер из Интер Майами сильнее
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damondiamond
Ответ Гамарджоба Генацвале
Они бы с удовольствием, но с русскими сейчас не разрешают дела вести, поэтому приходится втридорога брать Петровичей из США. А так твоего батю взяли бы без вопросов.
так мой батя и не русский, поэтому ждём в Челси
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Гамарджоба Генацвале
Ответ damondiamond
так мой батя и не русский, поэтому ждём в Челси
Тогда вариант, удачи бате в Челси.
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Фут.Боль
Ответ brodovan
Петрович, врубай насос!
Боули давно врубил денежный насос) Качает хорошо
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Bazilic
Ответ градус ненависти
Уверен, что Игор из Брайтона забьёт в ворота Петровича
Толян из Сассуоло тоже может забить
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Bazilic
Ответ Born is the King
Отдать основного вратаря Аррисабалагу в аренду, чтобы в панике покупать за 15 млн какого-то ноунейма, да ещё из МЛС. Американский авантюризм и стремление сломать систему забывая ,что некоторые футбольные клубы старше самого США
Это какой клуб старше США?
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