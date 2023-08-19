«Челси» предложил 15 млн фунтов за вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича

«Челси» может купить вратаря у «Нью-Инглэнд Революшн».

По информации репортера The Guardian Джейкоба Стайнберга лондонский клуб предложил порядка 15 миллионов фунтов за 23-летнего серба Джордже Петровича.

В 2023 году вратарь провел в чемпионате 22 игры и пропустил 26 голов. На счету Петровича 8 сухих матчей и 1 результативная передача.

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