Федотов о Давиле в ЦСКА: «Сказали, что все согласовано, ждем его с секунды на секунду. Надеемся, без раскачки будет помогать»

Главный тренер ЦСКА подтвердил вероятный переход Виктора Давилы.

ответил на вопрос об ожидаемом появлении 25-летнего чилийца в составе московской команды.

– Когда увидим чилийского нападающего?

– Мне сказали, что все согласовано, ждем его прибытия с секунды на секунду. Надеемся, что приедет в хорошей форме, натренированный и без раскачки будет нам помогать, – сказал Федотов.

3 августа сообщалось, что ЦСКА договорился с игроком атаки « » о контракте на 4 года. Футболист должен был выкупить себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. 6 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отмечал, что деньги «в пути».

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