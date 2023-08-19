Федотов о Давиле в ЦСКА: «Сказали, что все согласовано, ждем его с секунды на секунду. Надеемся, без раскачки будет помогать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Владимир Федотов Виктор Давила Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА подтвердил вероятный переход Виктора Давилы.

Владимир Федотов ответил на вопрос об ожидаемом появлении 25-летнего чилийца в составе московской команды.

– Когда увидим чилийского нападающего?

– Мне сказали, что все согласовано, ждем его прибытия с секунды на секунду. Надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, натренированный и без раскачки будет нам помогать, – сказал Федотов.

3 августа сообщалось, что ЦСКА договорился с игроком атаки «Леона» о контракте на 4 года. Футболист должен был выкупить себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. 6 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отмечал, что деньги «в пути».

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9 комментариев

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Кирилл
А болельщики ЦСКА то как надеются, что Давила наконец-то приедет !
Уже пора бы усилить команду перед закрытием ТО.
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Дядя ТУРА
времени на раскачку нет
+4
-1
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MarkAntoniy
Короче , ждите во втором тайме)))😁❤💙
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0
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Кирилл.С-Пб
Ответ Архитектор Мендисабаль
Там мутная схема. Он выкупает себя не на свои деньги, а на наличку в чемодане Гинера. Чемодан долго путешествовал.
Подержаться бы за такой чемодан)))
+1
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Кирилл.С-Пб
Ответ Кирилл.С-Пб
Выкупить себя за 5 лямов??? Это ж какая диска у него и подъёмные???
*личка
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Кирилл.С-Пб
Выкупить себя за 5 лямов??? Это ж какая диска у него и подъёмные???
Там мутная схема. Он выкупает себя не на свои деньги, а на наличку в чемодане Гинера. Чемодан долго путешествовал.
0
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Архитектор Мендисабаль
Там мутная схема. Он выкупает себя не на свои деньги, а на наличку в чемодане Гинера. Чемодан долго путешествовал.
Гинер?) Он там кто вообще сейчас?
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Гамарджоба Генацвале
Гинер?) Он там кто вообще сейчас?
Референт у Орешкина.
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