Федотов о Давиле в ЦСКА: «Сказали, что все согласовано, ждем его с секунды на секунду. Надеемся, без раскачки будет помогать»
Главный тренер ЦСКА подтвердил вероятный переход Виктора Давилы.
Владимир Федотов ответил на вопрос об ожидаемом появлении 25-летнего чилийца в составе московской команды.
– Когда увидим чилийского нападающего?
– Мне сказали, что все согласовано, ждем его прибытия с секунды на секунду. Надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, натренированный и без раскачки будет нам помогать, – сказал Федотов.
3 августа сообщалось, что ЦСКА договорился с игроком атаки «Леона» о контракте на 4 года. Футболист должен был выкупить себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. 6 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отмечал, что деньги «в пути».
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