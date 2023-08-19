Акинфеев – в запасе на матч ЦСКА с «Динамо». Тороп выйдет в 3-й игре подряд

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Динамо Москва Владислав Тороп Футбол

Владислав Тороп сыграет в воротах ЦСКА в 3-м матче подряд.

19-летний голкипер попал в стартовый состав на дерби с «Динамо». Московские команды встретятся в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.

Ранее Тороп выходил на матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:2) и на игру с «Сочи» (3:1) в 4-м туре чемпионата.

Акинфеев провел матч с сочинцами в запасе вследствие дискомфорта. Сегодня 37-летний вратарь тоже попал в число запасных игроков.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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16 комментариев

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lebedst
в постоянной рубрике Эдуард Безуглов сейчас сообщил, что все в порядке, решили не рисковать.
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romavor
Одобряем
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FilinMD
Помазуна пора возвращать
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БолельщикСоСтажем
Всё хорошо
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Groznyi2024
Опять у коней шансы на сухарь
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MstAndreev
Слишком креативный для Федотова)
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Михаил1970
ЦСКА готовит Акинфеева к продаже)
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Nekrasof
Ответ FilinMD
Помазуна пора возвращать
Заберите из Спартака сразу всех троих вратарей, в отместку за Медину
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lebedst
Ответ Nekrasof
Заберите из Спартака сразу всех троих вратарей, в отместку за Медину
а там разве есть кто-то сильнее Торопа?))
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Nekrasof
Ответ Ivchev
Неужели он его вытесняет?...
Устал Игорек от футбола, он же писал уже
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Кирилл
Ответ Антон Фалафель
Похоже, это пенсия.
Как отметили тут уже, Безуглов перед матчем сказал, что Игорь и Гайич уже восстановились, но ими решили пока что не рисковать ввиду плотного календаря и будущих мастей.
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Kuznets 09
Ответ lebedst
в постоянной рубрике Эдуард Безуглов сейчас сообщил, что все в порядке, решили не рисковать.
Просто Акинфеев,как и Караскаль,не отрабатывает в защите по мнению Федотова)))
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