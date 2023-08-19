Акинфеев – в запасе на матч ЦСКА с «Динамо». Тороп выйдет в 3-й игре подряд

Владислав Тороп сыграет в воротах ЦСКА в 3-м матче подряд.

19-летний голкипер попал в стартовый состав на дерби с « ». Московские команды встретятся в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.

Ранее Тороп выходил на матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:2) и на игру с «Сочи» (3:1) в 4-м туре чемпионата.

провел матч с сочинцами в запасе вследствие дискомфорта. Сегодня 37-летний вратарь тоже попал в число запасных игроков.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени.

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