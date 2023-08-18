ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека «Крыльев» Салтыкова

ЦСКА хочет подписать хавбека «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова.

По данным «Чемпионата», московский клуб заинтересован в 19-летнем футболисте и ведет переговоры, чтобы найти пути заключить сделку.

Воспитанник «Чертаново» провел прошлый сезон в «Акроне» на правах аренды. На его счету было 14 матчей в Первой лиге и один гол.

В этом сезоне Салтыков провел 4 матча за «Крылья» и забил 2 гола.

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