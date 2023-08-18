ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека «Крыльев» Салтыкова

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Никита Салтыков Футбол

ЦСКА хочет подписать хавбека «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова.

По данным «Чемпионата», московский клуб заинтересован в 19-летнем футболисте и ведет переговоры, чтобы найти пути заключить сделку.

Воспитанник «Чертаново» провел прошлый сезон в «Акроне» на правах аренды. На его счету было 14 матчей в Первой лиге и один гол.

В этом сезоне Салтыков провел 4 матча за «Крылья» и забил 2 гола.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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24 комментария

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Razum777
Ответ luu
Салтыков клёвый?
Прёшь его?))
+36
-5
+31
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luu
Салтыков клёвый?
+26
-1
+25
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Танович
Что за ерунду в комментах пишут. Всегда брали юных перспективных, причём невесть откуда даже, и тех, кого все забраковывали - Жиркова в 20 лет из Тамбова из второй аж лиги, после того, как Спартак и Локомотив не захотели его брать. Тоже поди, были разговоры, что уровень теперь у ЦСКА будет как у второй лиги. И в кого он тут же у нас вырос? В 17 лет взяли Алана из Самары, и в 18 он уже феерил. Ну и нормально, что 19летнему дают шанс, что-то увидели в нем, значит. Это рутинное дело, когда такого берут, авось что получится из молодого. Наши умеют, и всё в его руках.
+13
-2
+11
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Shadow1882
Ответ luu
Салтыков клёвый?
Белая ночь опустилась, как облако
Ветер гадает на юной листве...
+5
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Никита Самарин
Если и покупать, то на сезон в КС точно надо оставлять. Парень безусловно талантливый, ему сейчас надо стабильно играть, а в ЦСКА конкуренция серьёзная.
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Peter Parker
Не думаю, что Федотов хороший тренер для Салтыкова, с Осинькиным поработать бы еще.
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Причёска Бэйла
Ответ Razum777
Прёшь его?))
Кто о чем, а фанат барселоны🏳️‍🌈 о ……
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counsel
Ответ Танович
Что за ерунду в комментах пишут. Всегда брали юных перспективных, причём невесть откуда даже, и тех, кого все забраковывали - Жиркова в 20 лет из Тамбова из второй аж лиги, после того, как Спартак и Локомотив не захотели его брать. Тоже поди, были разговоры, что уровень теперь у ЦСКА будет как у второй лиги. И в кого он тут же у нас вырос? В 17 лет взяли Алана из Самары, и в 18 он уже феерил. Ну и нормально, что 19летнему дают шанс, что-то увидели в нем, значит. Это рутинное дело, когда такого берут, авось что получится из молодого. Наши умеют, и всё в его руках.
В Крыльях не хуже умеют …
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RSI
Купят и там оставят в аренде.
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Честный контроль
В ЦСКА умеют находить таланты!
В мясе умеют их гробить.
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БолельщикСоСтажем
Отличный вариант
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Branshtain
Ответ Танович
Что за ерунду в комментах пишут. Всегда брали юных перспективных, причём невесть откуда даже, и тех, кого все забраковывали - Жиркова в 20 лет из Тамбова из второй аж лиги, после того, как Спартак и Локомотив не захотели его брать. Тоже поди, были разговоры, что уровень теперь у ЦСКА будет как у второй лиги. И в кого он тут же у нас вырос? В 17 лет взяли Алана из Самары, и в 18 он уже феерил. Ну и нормально, что 19летнему дают шанс, что-то увидели в нем, значит. Это рутинное дело, когда такого берут, авось что получится из молодого. Наши умеют, и всё в его руках.
Алан и в 17 феерил.
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Танович
Ответ counsel
В Крыльях не хуже умеют …
Умеют. Но мне Крылья безразличны, а если там кто раскроется, то уже только в Зенит или Спартак, нам не потянуть таких финансово.
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