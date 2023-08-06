ЦСКА о переходе Давилы: «Деньги в пути. Пока он никуда не вылетал»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с трансфером Виктора Давилы в ЦСКА.

Сообщалось, что форвард сборной Чили выкупит себя за 5 млн долларов у «Леона» на этой неделе.

«На данный момент деньги за Давилу в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать.

Ждет ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь, пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом», — сказал директор по коммуникациям ЦСКА.

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14 комментариев

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отправили человечка с чемоданчиком
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Ответ Nico Boi
отправили человечка с чемоданчиком
Женька Четыре Пальца деньги повез.
Главное - не допускать его до азартных игр.
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Бабаев в чемодане везет
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Красный дипкурьер, пароход и человек, наследник товарища Теодора Нетте выполнит свою героическую миссию.
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Видимо, гонца на коне отправили)) Конюшня то добротная)
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«Деньги в пути».
Вижу конный обоз, груженый золотом, медленно плетущийся окольными путями, дальними степями, подальше от трактов и разбойничьих шаек. В сопровождении обоза едут вооружённые всадники, а у одного из них такое лицо и повадки, что зритель начинает думать, не хочет ли тот ограбить процессию...
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Через «киви» поди платят)
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Ответ Nico Boi
отправили человечка с чемоданчиком
Гинер поехал
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Ждём Виктора, должен усилить. Конкуренция с Заболотным будет жёсткой. 😏
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Ответ Владислав Бондарчук
Через «киви» поди платят)
Киви все,увы
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