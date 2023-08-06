ЦСКА о переходе Давилы: «Деньги в пути. Пока он никуда не вылетал»

Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с трансфером Виктора Давилы в ЦСКА.

Сообщалось, что форвард сборной Чили выкупит себя за 5 млн долларов у « » на этой неделе.

«На данный момент деньги за в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать.

Ждет ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь, пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом», — сказал директор по коммуникациям .

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