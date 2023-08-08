«Атлетико» и Мората продлят контракт до 2027-го. Форвардом интересовались «Юве», «Милан», «Интер» и «Рома»

Альваро Мората продлит контракт с «Атлетико».

Мадридский клуб и футболист договорились о продлении соглашения до 2027 года, сообщает Фабрицио Романо. Вскоре договор будет подписан.

Нападающий принял решение остаться в « » после беседы с руководством клуба и главным тренером Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что в подписании 30-летнего игрока заинтересованы итальянские клубы – « », «Рома», « » и « ».

В минувшем сезоне нападающий провел 36 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER