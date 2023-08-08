«Атлетико» и Мората продлят контракт до 2027-го. Форвардом интересовались «Юве», «Милан», «Интер» и «Рома»

Теги Интер Рома Милан Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига Диего Симеоне Альваро Мората Футбол

Альваро Мората продлит контракт с «Атлетико».

Мадридский клуб и футболист договорились о продлении соглашения до 2027 года, сообщает Фабрицио Романо. Вскоре договор будет подписан.

Нападающий принял решение остаться в «Атлетико» после беседы с руководством клуба и главным тренером Диего Симеоне. 

Ранее сообщалось, что в подписании 30-летнего игрока заинтересованы итальянские клубы – «Ювентус», «Рома», «Интер» и «Милан».  

В минувшем сезоне Ла Лиги нападающий провел 36 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь

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5 комментариев

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В Атлетико ему будет намного удобнее чем в Италии
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Атлетико для него лучший вариант. Испания все таки
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Для Интера - хорошая новость.
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Нашел свою команду
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