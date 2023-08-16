«Милан» отдал де Кетеларе в аренду «Аталанте» на сезон с правом выкупа
«Аталанта» арендовала полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе.
Де Кетеларе будет выступать за «Аталанту» на правах аренды в сезоне-2023/24. По окончании сезона клуб сможет выкупить игрока.
Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за аренду де Кетеларе 3 миллиона евро. Сумма выкупа – 22+4 млн евро.
В Серии А-2022/23 де Кетеларе провел за «Милан» 32 матча. Статистику 22-летнего бельгийца можно изучить здесь.
Фото: atalanta.it
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