«Милан» отдал де Кетеларе в аренду «Аталанте» на сезон с правом выкупа

Теги Милан Аталанта серия А Италия трансферы Шарль де Кетеларе Футбол

«Аталанта» арендовала полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе.

Де Кетеларе будет выступать за «Аталанту» на правах аренды в сезоне-2023/24. По окончании сезона клуб сможет выкупить игрока.

Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за аренду де Кетеларе 3 миллиона евро. Сумма выкупа – 22+4 млн евро.

В Серии А-2022/23 де Кетеларе провел за «Милан» 32 матча. Статистику 22-летнего бельгийца можно изучить здесь.

Фото: atalanta.it

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10 комментариев

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kaka10
Игрок с головой. Возможно в тепличных условиях и заиграет. у Гасперини даже неоднозначный Иличич феерил одно время
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Николай Корягин
Ну все, поехал парень по арендам гонять
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Aleks Del Piero
Ровелла 17, де Кетеларе 29. Ок
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пей
Окольными путями все же доехал до Бергамо парень спустя долгих три года)
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Евгений Кузнецов
без выкупа надо было отдавать...тип талант, как пакета на халяву отдали а теперь в сити за сотку свалит
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Владислав Шевченко
Всем на пользу!
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Святослав Федорович
Не отдал, а спихнул. Пиоли его так и не раскрыл даже на 10%. Как болельщик Милана желаю ему полностью раскрыться
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