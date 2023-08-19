«Краснодар» – главный претендент на золото вместе с «Зенитом», если «быки» не продадут Сперцяна». Пименов о Мир РПЛ

Теги Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

Пименов назвал «Краснодар» претендентом на золото вместе с «Зенитом».

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России оценил варианты развития сезона в Мир Премьер-лиге.

«У «Краснодара» удлинилась скамейка запасных, они разнообразили свою игру, появились передачи с флангов, удары с дальней дистанции и проникающие в штрафную.

Пока у них все хорошо. Если «быки» не продадут Сперцяна, для меня это главный претендент на золото вместе с «Зенитом», – сказал Руслан Пименов в эфире «Матч ТВ».

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13 комментариев

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Сергей48
Хотелось бы, чтобы как раньше, региональные команды боролись за золото! У Краснодара, для этого есть многое)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
глупо делать прогнозы так рано. Будут спады у каждой команды. и кто как быстро справится с ними.
+8
-1
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Константин Эсперов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
глупо делать прогнозы так рано. Будут спады у каждой команды. и кто как быстро справится с ними.
Согласен , эти комментарии всегда ни к месту . Зачем говорить о претенденте в начале чемпионата , Краснодар ещё не сыграл ни одного матча с топ 3, а уже претендент .
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Константин Эсперов
Так Сперцян до зимы точно не уйдёт
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Паша Пашков
Как же мне это не нравится, когда в самом начале чемпа начинают рассуждать о чемпионстве, особенно Краснодара, зная эту команду, как ее может заштормить в любой момент
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притвиц
Как можно делать выводы о борьбе за чемпионство после 4-х туров , тем более, что Краснодар не сыграл ни с одним из реальных претендентов на титул , вот выиграют у Спартака или хотя бы у Локомотива тогда и уровень претензий понять можно будет.
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Пикачу82
Точно нет, максимум место с 3-5
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T622222
Не одного матча с топами не провели пока отчем говорить
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NIK7478
Пока что, судя исключительно по впечатлениям первых матчей РПЛ, есть ощущение, что время Краснодара пришло. Как минимум, они будут реально бороться за первое место до последних туров.
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Доктор Броманталь
«Ростов» главный претендент на золото если во втором круге по старой привычке не начнет играть странные матчи.
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Архитектор Мендисабаль
Краснодар стал играть гораздо рациональнее. Ушла воздушность кружевных атак, пришла нацеленность на результат любой ценой. Если изживут в себе прежнюю плюшевость в главных матчах, могут замахнуться на многое.
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей48
Хотелось бы, чтобы как раньше, региональные команды боролись за золото! У Краснодара, для этого есть многое)
Готов поспорит , что быки будут на 4-5 месте
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