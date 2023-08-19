«Краснодар» – главный претендент на золото вместе с «Зенитом», если «быки» не продадут Сперцяна». Пименов о Мир РПЛ
Пименов назвал «Краснодар» претендентом на золото вместе с «Зенитом».
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России оценил варианты развития сезона в Мир Премьер-лиге.
«У «Краснодара» удлинилась скамейка запасных, они разнообразили свою игру, появились передачи с флангов, удары с дальней дистанции и проникающие в штрафную.
Пока у них все хорошо. Если «быки» не продадут Сперцяна, для меня это главный претендент на золото вместе с «Зенитом», – сказал Руслан Пименов в эфире «Матч ТВ».
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