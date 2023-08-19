Аль-Хелайфи 8 августа заявил Мбаппе, что тот больше не сыграет за «ПСЖ». Килиан ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» говорил Килиану Мбаппе, что его не вернут в состав.

Известная французская газета L’Équipe поделилась информацией о состоявшейся 8 августа встрече Нассера Аль-Хелайфи с 24-летним форвардом.

«Увидишь! Ты больше не будешь играть! Мы не уступим», – такие слова президент «ПСЖ» адресовал нападающему на встрече.

«Увидишь? Но что я увижу? Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю», – ответил Мбаппе на реплику Аль-Хелайфи.

Этим летом нападающий пропустил поездку «ПСЖ» в Японию и матч с «Лорьяном» (0:0), прошедший в рамках 1-го тура Лиги 1. 13 августа клуб объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

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65 комментариев

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MonkeyMeister
И в чем смысл ответа? Ну станет и что?
+104
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Очки Дани Алвеса
Ответ Cearvm
Посадить Мбаппе - это значок клоуна примерить в любых последующих переговорах, вот он на что намекнул истеричному богатею. Хотя над ПСЖ и так смеются из-за глупости хозяев, которые поверили в себя из-за неограниченных денег. А оказалось, что мир вокруг них не вертится и бывают хитрецы вроде Мбаппе, которые настолько перспективны и популярны, что могут практически открыто их послать.
Вообще не согласен. Посадить Мбаппе при его ежегодных выкрутасах - это был бы сильнейший ход независимого управляющего. Да, они бы снова не взяли ЛЧ, и что? Чемпионат всегда в кармане, что с Мбаппе, что без него.
А когда истеричный сопляк пытается тебя на огромные суммы опрокинуть - разумеется, ты и о своей репутации задумаешься. Не хочешь играть за ПСЖ - не будешь играть.
+83
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+73
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Budabuda
это шапито, а не футбольный клуб
+46
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Aleksey Yashin
Как будто реплики из сериала.
А, стоп...
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Hi Hi
Лояльность Мбаппе заканчивается ровно после получения бонуса за лояльность.
Принципиальность Хелаифи заканчивается ровно после первой ничьи против лорьяна.

они стоят друг друга))
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Crestbook
Ответ Очки Дани Алвеса
Вообще не согласен. Посадить Мбаппе при его ежегодных выкрутасах - это был бы сильнейший ход независимого управляющего. Да, они бы снова не взяли ЛЧ, и что? Чемпионат всегда в кармане, что с Мбаппе, что без него. А когда истеричный сопляк пытается тебя на огромные суммы опрокинуть - разумеется, ты и о своей репутации задумаешься. Не хочешь играть за ПСЖ - не будешь играть.
Посадить Мбаппе за то, что он исполняет условия подписанного контракта и не хочет исполнять не прописанное в контракте - сильный ход, а не самодурские бзики?))
+12
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Никому_никабельный
Да кто этот Аль-Хелайфи вообще такой??
У черепашки сам Макрон в корешах
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Oleg Olegov
Аль-Хелайфи 8 августа заявил Мбаппе, что тот больше не сыграет за "ПСЖ".
Килиан ответил: "Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю".
В разговор вмешалась мать Мбаппе:"Может быть я была плохой матерью?!"
Килиан в слезах:"Не говори так! НЕ ГОВОРИ ТАК!!!"
Экран темнеет. Пояаляется надпись- Продолжение в следующей серии.
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fatei4
Паучья банка
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ApXuMaHqPuT
Жаба🐸 & гадюка🐍
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mr kovalsky
Ответ Алексей Смолин
🆘 PSG Community: Мы видели официальные документы о подписании Мбаппе «Реалом». Мы никогда не даём информацию просто так.
Псг камюнити уже писали месяц назад, что Мбаппе в Реале уже
Ага, не дают
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По-любому в Мбаппе Веном вселился. Поэтому он так испортился. Кто в теме, тот поймет
Может в 30 лет еще про Машу и Медведя расскажешь?)
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Red devi1
Ответ Очки Дани Алвеса
Вообще не согласен. Посадить Мбаппе при его ежегодных выкрутасах - это был бы сильнейший ход независимого управляющего. Да, они бы снова не взяли ЛЧ, и что? Чемпионат всегда в кармане, что с Мбаппе, что без него. А когда истеричный сопляк пытается тебя на огромные суммы опрокинуть - разумеется, ты и о своей репутации задумаешься. Не хочешь играть за ПСЖ - не будешь играть.
Мбаппе никого не опрокидывает, он подписал ровно тот контракт который клуб ему предложил. Где же был такой тон переговоров со стороны халаифи тем летом, когда у Мбаппе небыло в запасе года по контракту
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компотик
Ответ Очки Дани Алвеса
Вообще не согласен. Посадить Мбаппе при его ежегодных выкрутасах - это был бы сильнейший ход независимого управляющего. Да, они бы снова не взяли ЛЧ, и что? Чемпионат всегда в кармане, что с Мбаппе, что без него. А когда истеричный сопляк пытается тебя на огромные суммы опрокинуть - разумеется, ты и о своей репутации задумаешься. Не хочешь играть за ПСЖ - не будешь играть.
Не пытается а уже опрокинул, и меньше не получит от того сильна лавке будет сидеть и эти же самые деньги получать.
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andr d
Ответ Cruel Snake
Они с «Барселоной» ведут мощную борьбу не за ЛЧ, а за звание ФК Мем. И каждым годом все усердние и усердние.
Не с Барсой, а с синебусом
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Максим Семин
Что дает Мбаппе для ПСЖ? Победы в Лиге 1 (и то не всегда). В Европе ноль. Зачем это терпят? Только из-за желания вернуть деньги за трансфер? Надо строить команду вокруг тренера, а не игрока.
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Мексиканская песня
Легендарное https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/-s0tYv7cSyNgtZbES8XyRvgPouI=/0x0:1280x721/1320x0/filters:focal(0x0:1280x721):format(webp):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/23265504/Spider_Man_meme.jpg
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BZB
Малец Мбаппе морально нагибает заслуженного функционера УЕФА Хелайфи.
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NomerSports
Ответ Budabuda
это шапито, а не футбольный клуб
Эт давно понятно
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василий иванов
Они нашли друг друга! так им и надо обоим!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Может в 30 лет еще про Машу и Медведя расскажешь?)
А вот про Пиксар с Дисней могу :)
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fussballer
Где Макрон? Ему нужно срочно вмешаться. Это же дело государственной важности!
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fussballer
«Увидишь? Но что я увижу? Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю», – ответил Мбаппе на реплику Аль-Хелайфи.
А ещё при Макроне) Так что не единственным)
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SportME
Нассер Аль-Хелйфи просто 🤡
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Эден Азаров
Насер должен был кинуть в ответ фотку со свечкой
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