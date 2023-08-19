Аль-Хелайфи 8 августа заявил Мбаппе, что тот больше не сыграет за «ПСЖ». Килиан ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю»
Президент «ПСЖ» говорил Килиану Мбаппе, что его не вернут в состав.
Известная французская газета L’Équipe поделилась информацией о состоявшейся 8 августа встрече Нассера Аль-Хелайфи с 24-летним форвардом.
«Увидишь! Ты больше не будешь играть! Мы не уступим», – такие слова президент «ПСЖ» адресовал нападающему на встрече.
«Увидишь? Но что я увижу? Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю», – ответил Мбаппе на реплику Аль-Хелайфи.
Этим летом нападающий пропустил поездку «ПСЖ» в Японию и матч с «Лорьяном» (0:0), прошедший в рамках 1-го тура Лиги 1. 13 августа клуб объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
А когда истеричный сопляк пытается тебя на огромные суммы опрокинуть - разумеется, ты и о своей репутации задумаешься. Не хочешь играть за ПСЖ - не будешь играть.
А, стоп...
Принципиальность Хелаифи заканчивается ровно после первой ничьи против лорьяна.
они стоят друг друга))
У черепашки сам Макрон в корешах
Килиан ответил: "Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю".
В разговор вмешалась мать Мбаппе:"Может быть я была плохой матерью?!"
Килиан в слезах:"Не говори так! НЕ ГОВОРИ ТАК!!!"
Экран темнеет. Пояаляется надпись- Продолжение в следующей серии.
Ага, не дают
А ещё при Макроне) Так что не единственным)