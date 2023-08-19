Аль-Хелайфи 8 августа заявил Мбаппе, что тот больше не сыграет за «ПСЖ». Килиан ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю»

Президент «ПСЖ» говорил Килиану Мбаппе, что его не вернут в состав.

Известная французская газета L’Équipe поделилась информацией о состоявшейся 8 августа встрече с 24-летним форвардом.

«Увидишь! Ты больше не будешь играть! Мы не уступим», – такие слова президент « » адресовал нападающему на встрече.

«Увидишь? Но что я увижу? Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю», – ответил на реплику Аль-Хелайфи.

Этим летом нападающий пропустил поездку «ПСЖ» в Японию и матч с «Лорьяном» (0:0), прошедший в рамках 1-го тура Лиги 1. 13 августа клуб объявил о возвращении Мбаппе в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров».

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