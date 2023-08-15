Гути о Мбаппе и «Реале»: «Нельзя закрывать дверь перед таким игроком. Но если он продлит контракт с «ПСЖ» – значит, действует ради денег, придется выбрать Холанда»
Гути высказался о перспективах Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
«Я хочу, чтобы Мбаппе играл за «Реал». Мы не можем позволить себе роскошь закрыть дверь перед таким игроком.
Но если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» – значит, он действует ради денег. В этом случае «Реалу» придется остановить свой выбор на Эрлинге Холанде», – сказал экс-хавбек «Реала» в эфире El Chiringuito.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
а кто сказал, что Сити готовы его отпустить в Реал?)
такая корова самому нужна, парень пачками забивает.
Какую историю делать в Мадриде? у них 500 трофеев, 14 лч, никто уже не запомнит новых героев.
Вот выиграть ЛЧ с теми же ПСЖ или Нькаслом, все будут помнить главных звёзд команд.
Как все помнят чемпионский Лестер. А очередной трофей с Реалом никто исторически и не вспомнит.
Хоселу - вот максимум кого может "выбрать" мешок сам. На этом его собственная воля кончается.
Судя по бегству Каземир и Варанов даже в разобранный 10 лет как МЮ, то клуб стал в принципе банально неитересен людям.
Мбоппэ третий год пользуется им для дойки шейхов как дилдаком - таков нынче статус Реал Мадрида, увы.
Учитывая бегства Дембеле в разобранный ПСЖ и Кессие в СА, то Барса стала в принципе неинтересна людям. Таков её статус, увы
извините, ниписав такой комментарий ,у вам мозгов сколько?
любой адекватный болельщик, поймет что с вами о футболе беседовать без взаймных оскорблении, будет невозможно.
удачи вам
Холланд играет в лучшей команде мира с лучшим тренером мира, Реал ему зачем?! Если захочет денег - поедет к саудитам доигрывать, а со спортивной точки зрения Реал это не даже не шаг назад, а скорее прыжок.
https://ibb.co/mNvBb9C
Да и Сити его в здравом уме не продаст, тем более отступных в контракте нет.
Даже у Мбаппе шансов на переход больше, а его там наверняка тоже не будет по итогу.
В 2008 МЮ был лучшей командой мира, но Криш все равно хотел в Реал и в итоге в 2009 перешел.