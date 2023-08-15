Гути о Мбаппе и «Реале»: «Нельзя закрывать дверь перед таким игроком. Но если он продлит контракт с «ПСЖ» – значит, действует ради денег, придется выбрать Холанда»

Гути высказался о перспективах Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Я хочу, чтобы Мбаппе играл за « ». Мы не можем позволить себе роскошь закрыть дверь перед таким игроком.

Но если продлит контракт с « » – значит, он действует ради денег. В этом случае «Реалу» придется остановить свой выбор на », – сказал экс-хавбек «Реала» в эфире El Chiringuito.

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