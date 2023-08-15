Гути о Мбаппе и «Реале»: «Нельзя закрывать дверь перед таким игроком. Но если он продлит контракт с «ПСЖ» – значит, действует ради денег, придется выбрать Холанда»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Гути лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Гути высказался о перспективах Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Я хочу, чтобы Мбаппе играл за «Реал». Мы не можем позволить себе роскошь закрыть дверь перед таким игроком.

Но если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» – значит, он действует ради денег. В этом случае «Реалу» придется остановить свой выбор на Эрлинге Холанде», – сказал экс-хавбек «Реала» в эфире El Chiringuito.

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78 комментариев

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Roman Bukhantsov
Странно он про Холланда говорит, как будто тот не в Сити играет, а в Работничках
+107
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+103
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Egor Aleksandrovich
"придется выбрать Холанда"

а кто сказал, что Сити готовы его отпустить в Реал?)
такая корова самому нужна, парень пачками забивает.
+48
-4
+44
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Олег Лисицын
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Холланд сделал историю в Сити, принеся им первую победу в ЛЧ, побив рекорд апл по мячам, первый требл клуба, можно дальше продолжать эту историю.
Какую историю делать в Мадриде? у них 500 трофеев, 14 лч, никто уже не запомнит новых героев.
Вот выиграть ЛЧ с теми же ПСЖ или Нькаслом, все будут помнить главных звёзд команд.
Как все помнят чемпионский Лестер. А очередной трофей с Реалом никто исторически и не вспомнит.
+39
-8
+31
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Бронислав Каминский
"Но если он продлит контракт с «ПСЖ» – значит, он действует ради денег, придется продлять Хоселу" бггг
+12
-2
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Universal1000
Смешной марикон. "Придется выбрать" ухаха.
Хоселу - вот максимум кого может "выбрать" мешок сам. На этом его собственная воля кончается.
Судя по бегству Каземир и Варанов даже в разобранный 10 лет как МЮ, то клуб стал в принципе банально неитересен людям.
Мбоппэ третий год пользуется им для дойки шейхов как дилдаком - таков нынче статус Реал Мадрида, увы.
+41
-32
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Universal1000
Смешной марикон. "Придется выбрать" ухаха. Хоселу - вот максимум кого может "выбрать" мешок сам. На этом его собственная воля кончается. Судя по бегству Каземир и Варанов даже в разобранный 10 лет как МЮ, то клуб стал в принципе банально неитересен людям. Мбоппэ третий год пользуется им для дойки шейхов как дилдаком - таков нынче статус Реал Мадрида, увы.
Вот только Каземиро и Варан выиграли в Реале всё. Неудивительно, что потом решили получить денег и новый вызов.

Учитывая бегства Дембеле в разобранный ПСЖ и Кессие в СА, то Барса стала в принципе неинтересна людям. Таков её статус, увы
+20
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Руслан
Вы привыкли всегда забрать лучших игроков, и все сами подавали вам лучших. Но власть поменялось. Не будет вам больше такой халявы жрецы. Браво Мбаппе, браво шейхи, единственные которые пошли против жрецов. И кто вам даст то Холанда? Раз подписали Мбаппе подпишут и Холланда. Много богатых людей пришли в футбол, так что ваша монолига никому не интересна уже.
+14
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S. A.
Ответ Tiestorzn17
Рассуждает как школьник-глор какой то. Холланд играет в лучшей команде мира с лучшим тренером мира, Реал ему зачем?! Если захочет денег - поедет к саудитам доигрывать, а со спортивной точки зрения Реал это не даже не шаг назад, а скорее прыжок.
Он с Сити выиграл уже почти всё, поэтому возможно появится новая мотивация. И Реал будет хорошим вариантом, но опять же, через 3-4 года
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Иван Баланар
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у них мозгов больше чем у фанов бчк поверь... (с)

извините, ниписав такой комментарий ,у вам мозгов сколько?
любой адекватный болельщик, поймет что с вами о футболе беседовать без взаймных оскорблении, будет невозможно.
удачи вам
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che kaif
Что за клуб любят о чужих игроках разговаривать
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КристинаИнстаграммовна
Гути уже давно сьехала верхняя конструкция головы.
+5
-2
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Василий Монксик
Холланд не перейдет из лучшего клуба мира на понижение,это бред полный .
+3
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Tiestorzn17
Рассуждает как школьник-глор какой то.
Холланд играет в лучшей команде мира с лучшим тренером мира, Реал ему зачем?! Если захочет денег - поедет к саудитам доигрывать, а со спортивной точки зрения Реал это не даже не шаг назад, а скорее прыжок.
+25
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Тухель
Ответ Cannabioz
Если мбапе все таки перейдет в Реал, его там быстро поставят на место и научат работать на клуб, иначе он быстро и с позором вылетит. Не думаю что с ним будут сюсюкаться, как в ПСЖ
Быстро и с позором вылетели Азар или Бэйл? Или они получили все деньги по контракту и спокойно уехали, как это происходит с Мбаппе сейчас в ПСЖ?
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Cannabioz
Если мбапе все таки перейдет в Реал, его там быстро поставят на место и научат работать на клуб, иначе он быстро и с позором вылетит. Не думаю что с ним будут сюсюкаться, как в ПСЖ
+6
-4
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Гегенпрессинг Рангника
В Реал четырежды не зовут 😧🤣
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Universal1000
Ну не знаю что значит благотворил, ты наверно даже готов пруфы скинуть, но я прикинь не считаю, что напад с 40 голов за 6 лет это не баласт. Это даже в РПЛ был бы баласт. Таким он и был. И я наоборот рад, что его больше не увижу никогда в ФКБ. Хотя...18.12.2022 я действительно очень был благодарен Дембеле, жаль Дешам сцка шарит и снял сходу его.)) Так о том и речь, "я отдал тебе все что мог"....теперь хочу налево, уж больно ты унылая и душная. Убогая даже(по секрету). "Аааххла Мадрид!!...мы пошли отсюда" в 28-29 лет ))
Ну насколько я понял, тебя бойфренд бросил. Поэтому у тебя и зудит
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Ярослав Ройс
Ответ Иван Баланар
Попав в Goldman Sachs, ты смог выиграть конкуренцию, по сути, у всего финансового мира. Тиньков - локальный бренд. Реально такие вещи нужно объяснять?)
Как раз тиньков это да Лига, а АПЛ goldmen
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rigobersong
Верим:))

https://ibb.co/mNvBb9C
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Tiestorzn17
Ответ S. A.
Он с Сити выиграл уже почти всё, поэтому возможно появится новая мотивация. И Реал будет хорошим вариантом, но опять же, через 3-4 года
Он провел там ГОД! Ровно один год! Ему мотивации лет на 10 еще хватит, с такой статистикой.
Да и Сити его в здравом уме не продаст, тем более отступных в контракте нет.
Даже у Мбаппе шансов на переход больше, а его там наверняка тоже не будет по итогу.
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Василий Монксик
Ответ Олег Лисицын
Холланд сделал историю в Сити, принеся им первую победу в ЛЧ, побив рекорд апл по мячам, первый требл клуба, можно дальше продолжать эту историю. Какую историю делать в Мадриде? у них 500 трофеев, 14 лч, никто уже не запомнит новых героев. Вот выиграть ЛЧ с теми же ПСЖ или Нькаслом, все будут помнить главных звёзд команд. Как все помнят чемпионский Лестер. А очередной трофей с Реалом никто исторически и не вспомнит.
Да и играть в АПЛ интереснее чем в Ла лиге,конкуренция выше,чемпионат сильнее.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Universal1000
Ты ревёшь? ИзвинитИ
Пока что судя по твоим комментам ревешь ты...
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v.belorussky
Ответ КристинаИнстаграммовна
Гути уже давно сьехала верхняя конструкция головы.
Взбитые сливки вместо мозгов.
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Владимир Мизгинов
Ответ Иван Баланар
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Если з/п одинаковая, то какая разница, где работать: в Тинькофф или в Goldman Sachs
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Колено решфорда
Ответ Tiestorzn17
Рассуждает как школьник-глор какой то. Холланд играет в лучшей команде мира с лучшим тренером мира, Реал ему зачем?! Если захочет денег - поедет к саудитам доигрывать, а со спортивной точки зрения Реал это не даже не шаг назад, а скорее прыжок.
Потому что он играет в лучшей команде мира, а Реал - это лучшая команда в истории.
В 2008 МЮ был лучшей командой мира, но Криш все равно хотел в Реал и в итоге в 2009 перешел.
+2
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