Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе хотел убрать его из состава «ПСЖ» и был рад его уходу

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Неймар вновь лайкнул неоднозначный пост о Килиане Мбаппе.

На странице FiqueiPutoMesmo выложили выдержку из статьи L’Équipe, где говорилось следующее: «Прошлым летом Килиан Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Бразилец лайкнул этот пост.

Это не первый случай, когда Неймар отмечается под постами с критикой Мбаппе. В мае он лайкнул видео о характере Килиана.

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36 комментариев

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Отец Абду
Лайк Неймара = отдельная новость в спорсте:)
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pont77
Завистливый Мбаппа не переносит никого рядом ярче и талантливее его.
Я не удивлюсь, что он попросил тренера турнуть Бензему с ЧМ, хотя тот мог бы восстановиться к финальным матчам
+21
-8
+13
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Vladvenk
Франко-бразильская мыльная опера.
+12
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+10
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<~Inter~>
Ответ Supreme Allah
Такой талант что уже года 3 как в футбол играть закончил. Мбаппе уже успешней чем он , на фоне этого бездельника который по полсезона лечиться
только Мбаппе в ключевых матчах ЛЧ видно сильно меньше, чем Неймара. Он успешен только в сборной Франции, где вокруг него самое талантливое поколение игроков во всём мире
+11
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v.belorussky
Какой же всё-таки там гадюшник, судя по всему.
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хавбек+
Мбаппе можно понять, француз профи и устал тянуть на себе карнавальщика, Ней может только на себя обижаться
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che kaif
Ответ Мария Голденштерн
Всё таки иногда прикольно наблюдать, как у одних шейхов получается вести бизнес и выигрывать трофеи(МС), а у других шейхов всё идёт через задницу(ПСЖ). Хотя казалось бы - есть бабки - нет проблем.)
Акадкмия ПСЖ выше на три головы.единственное в чем превзошел Сити это в победе в лч. Медийка все сильнее развито у ПСЖ
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Олег Кондратов
Ответ Мария Голденштерн
Всё таки иногда прикольно наблюдать, как у одних шейхов получается вести бизнес и выигрывать трофеи(МС), а у других шейхов всё идёт через задницу(ПСЖ). Хотя казалось бы - есть бабки - нет проблем.)
Интересно как у Ньюкасла будут дела, но вижу что поступательно. Уже в четвёрке и финале кубка лиги бывали
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Иван Иванов
Ответ Великий Алонсо
Фамилия "Бензема" не склоняется
Вроде совсем недавно правила русского языка поменялись, что теперь такие фамилии, как Погба, Дрогба, Бензема склоняются. Я против этого, но я слышал такое.
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aidos_1979
Ответ pont77
Завистливый Мбаппа не переносит никого рядом ярче и талантливее его. Я не удивлюсь, что он попросил тренера турнуть Бензему с ЧМ, хотя тот мог бы восстановиться к финальным матчам
Бедный виннисиус, его и так болельщики не долюбливают еще и от мбаппе достанется)
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Великий Алонсо
Ответ pont77
Завистливый Мбаппа не переносит никого рядом ярче и талантливее его. Я не удивлюсь, что он попросил тренера турнуть Бензему с ЧМ, хотя тот мог бы восстановиться к финальным матчам
Фамилия "Бензема" не склоняется
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Supreme Allah
Ответ <~Inter~>
только Мбаппе в ключевых матчах ЛЧ видно сильно меньше, чем Неймара. Он успешен только в сборной Франции, где вокруг него самое талантливое поколение игроков во всём мире
Почему в позапрошлом году первый матч с Реалом он затащил , да и поколение то сдулись 60% игроков чм 2018
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madrilenos
Ответ Tiestorzn17
К 30 Мбаппе будет входить в состав совета директоров ПСЖ, ну и мяч гонять по выходным.
ну судя по всему она уже год как туда входит)))
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vosmak
Ответ Tiestorzn17
К 30 Мбаппе будет входить в состав совета директоров ПСЖ, ну и мяч гонять по выходным.
Хоть бы он всю карьеру в ПСЖ провёл!Мбаппе в любом большом клубе создаст нездоровую атмосферу.
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GuruFutbola
Ответ Тухель
Ну то что Неймар гниль, как и Мбаппе в этом нет ничего удивительного.
В чем их гниль?)
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Zlatan Ibra
Когда ушёл из тени месси, а теперь и из тени мбаппе, не такое лайкнешь
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Мария Голденштерн
Всё таки иногда прикольно наблюдать, как у одних шейхов получается вести бизнес и выигрывать трофеи(МС), а у других шейхов всё идёт через задницу(ПСЖ). Хотя казалось бы - есть бабки - нет проблем.)
+1
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MUbot
Не клуб а очередное шоу на Пятнице🤦
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Барберис
Ну что же, Мбаппе хотел его убрать, и рад его уходу.
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БолельщикСоСтажем
Как там про Глушакова говорили?
А тут изделие номер 10?
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cektor
этот Мбаппе уже кумарит
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Tiestorzn17
К 30 Мбаппе будет входить в состав совета директоров ПСЖ, ну и мяч гонять по выходным.
+4
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