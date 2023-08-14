Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе хотел убрать его из состава «ПСЖ» и был рад его уходу
Неймар вновь лайкнул неоднозначный пост о Килиане Мбаппе.
На странице FiqueiPutoMesmo выложили выдержку из статьи L’Équipe, где говорилось следующее: «Прошлым летом Килиан Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».
Бразилец лайкнул этот пост.
Это не первый случай, когда Неймар отмечается под постами с критикой Мбаппе. В мае он лайкнул видео о характере Килиана.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Я не удивлюсь, что он попросил тренера турнуть Бензему с ЧМ, хотя тот мог бы восстановиться к финальным матчам
А тут изделие номер 10?