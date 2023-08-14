Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе хотел убрать его из состава «ПСЖ» и был рад его уходу

Неймар вновь лайкнул неоднозначный пост о Килиане Мбаппе.

На странице FiqueiPutoMesmo выложили выдержку из статьи L’Équipe, где говорилось следующее: «Прошлым летом дал понять « », что он и не должны быть вместе в составе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Бразилец лайкнул этот пост.

Это не первый случай, когда Неймар отмечается под постами с критикой Мбаппе. В мае он лайкнул видео о характере Килиана.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?