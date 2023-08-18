Энрике включит Мбаппе в состав на матч с «Тулузой»: «Рад, что у меня есть игрок мирового класса. Килиан в отличной форме»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Килиан Мбаппе вернется в состав «ПСЖ» на матч с «Тулузой».

24-летний форвард сборной Франции из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне. Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.

«Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Он также подтвердил, что в матче с «Тулузой», который пройдет 19 августа, примет участие новичок парижан Усман Дембеле.

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44 комментария

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Виталий Варварин
Какой же ПСЖ слабохарактерный клуб. Мбаппе вертит им как хочет.
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Виталий Варварин
Ответ Артем Шелудков
Ну все, ПСЖ поугрожал да и хватит, понимают, что без Мбаппе далеко в ЛЧ не уйдут, а это будет еще одна упущенная выгода
они и с ним далеко не пройдут
+18
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cektor
"уже рад" переобулся
+10
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Артем Шелудков
Ну все, ПСЖ поугрожал да и хватит, понимают, что без Мбаппе далеко в ЛЧ не уйдут, а это будет еще одна упущенная выгода
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Артем Шелудков
Ответ Виталий Варварин
они и с ним далеко не пройдут
ну всяко дальше, чем без него)
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Pavelaznaurov
Нагибает Мбаппе регулярно,да еще и десятки миллионов платят….вот очередной раз прогнулись
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Геннадий Тимченко
Ответ cektor
"уже рад" переобулся
он тоже был в акуе, когда владельцы запретили Мбаппе играть в первом туре
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Предан Мадриду!!!
Ответ Aleksey Yashin
"Рад, что у меня есть игрок мирового класса" Остальные игроки не совсем мирового класса получается?)
да, кто именно в ПСЖ игрок мирового класса?
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Ja BRITER
Ответ Артем Шелудков
ну всяко дальше, чем без него)
куда уж хуже, если с ним в 1/8 вылетают
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Marcus-light
Ответ Виталий Варварин
Какой же ПСЖ слабохарактерный клуб. Мбаппе вертит им как хочет.
Так клуб построили вокруг Мбаппе. Они потому и не хотят, чтобы он уходил.
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Тухель
Ответ Павел Мельников
МС купили Холланда, потому что надоело позориться в ЛЧ. И что Холланд сделал в финале против Интера, когда Де Брюйне выпал из игры?
Да не важно. По твоему МС регулярно вылетал в финалах ЛЧ? Они только с Челси до этого играли 1 раз за всю историю. А норвежская имба забила 12 голов в ЛЧ. Например против Баварии гол + пас в первой игре и вторая уже была так формальностью, хотя и там Холланд забил единственный гол МС.
В футболе побеждают игроки мирового уровня, а не командная игра или желания или еще какой бред любят рассказывать маленьким детям.
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Геннадий Тимченко
Ответ Виталий Варварин
перестроились бы. и нашли бы свой футбол без этого эгоиста.
зачем строить игру без лучшего игрока Франции только из-за прихоти какого-то катарца❓🤔
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Тухель
Ответ Виталий Варварин
и что теперь терпеть его выходки из-за этого? на одном игроке свет клином не сходится. футбол это командный вид спорта.
Ага слышал много раз этот бред. Но МС купил Холланда, потому что позориться в ЛЧ Пепу надоело. Бавария супер командная без индивидуала Левандовски что то тоже в ЛЧ не супер результаты начала выдавать и по этому купили Кейна. Да и РМ сейчас без Бензема и нормального нападающего поиграются, а следующим летом будут искать лучший вариант на позицию игрока, который принесет им успех в ЛЧ, а может и в Примере, если они опять чемпионат сольют.
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Предан Мадриду!!!
Ответ Pavelaznaurov
Нагибает Мбаппе регулярно,да еще и десятки миллионов платят….вот очередной раз прогнулись
кажется, в этот раз его нагнули
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Павел Мельников
Нет в современном футболе такого, что ответственность на одном высокооплачиваемом игроке. Ни Месси, ни Роналду, ни Холланд и Мбаппе не могут нести такую ношу. Последний сделал хет-трик в финале ЧМ, и итоговое серебро не может быть его ответственностью
А Холланд делал пента-трик в ворота Лейпцига. Роналду делал хет-трик в ворота Баварии, а Левандовский делал покер в ворота Реала. Зачем приплетать сюда хет-трик против Аргентины. По твоему Аргентина сильнее Реала и Баварии? Помойму Хет-трик Баварии и Пента-трик Реалу - это куда более ценное достижение. Тем более Мбаппе целых 2 гола из них забил с пенальти, в отличии от вышеперечисленных господинов.
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Василий Монксик
Ответ Виталий Варварин
Какой же ПСЖ слабохарактерный клуб. Мбаппе вертит им как хочет.
Как он ими вертит? Им нужны сильные игроки ,а Мбаппе топ 2 игрок мира прямо сейчас
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Ja BRITER
Ответ Aleksey Yashin
"Рад, что у меня есть игрок мирового класса" Остальные игроки не совсем мирового класса получается?)
ну а кому играть, Экитику?
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Ilya Shilovskiy
Так сказал, будто во всей команде он один мирового класса))
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Человек1991
Значит подписан контракт до 2025 года , с условием продажи за 200 лимонов летом 2024 года , если эти бабки не будут заплачены, то контракт автоматически продлевается до 2027 года. ))
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Murtynya
как игрок наверно хороший, но как человек полный днище
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Причёска Бэйла
Ответ Виталий Варварин
они и с ним далеко не пройдут
И с ним и без него далеко не пройдут.
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Пирс Морган
А недавно было 3 игрока мирового класса
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Бродяга-симпатяга
Судя по первой игре ЛЭ ставит в Париже какой то совершенно дикий ватокат. Впишется ли в эту херабру Мбаппе вопрос
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bel01
такое ощущение по началу сезона, что без Мбаппе нынешний Париж имеет мало шансов выиграть даже Лигу 1.
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Виталий Варварин
Ответ Павел Мельников
Мбаппе профессионально выкладывался каждый сезон и отрабатывал свой контракт, это по стате заметно. Если МС мог выиграть ЛЧ без Холланда, то в ПСЖ и подавно причины неудач в клубной атмосфере и стратегии управления.
состав у ПСЖ профессиональный. и там много очень классных игроков. Мбаппе один из них. и я не думаю, что там кто-то не выкладывался по полной. и нет ни у кого такого контракта как у мбаппе. значит ответственность на нем за неудачи. тот же Холланд пришел в МС и принес команде долгожданный трофей. а он уже какой сезон в этом ПСЖ и они с этим топом не могут победить. поэтому в футбол играют 11 игроков, а не один.
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