Энрике включит Мбаппе в состав на матч с «Тулузой»: «Рад, что у меня есть игрок мирового класса. Килиан в отличной форме»
Килиан Мбаппе вернется в состав «ПСЖ» на матч с «Тулузой».
24-летний форвард сборной Франции из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне. Также он не играл в 1-м туре Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0). После матча стало известно, что позиции клуба и игрока сблизились, Килиан вернулся к тренировкам с командой.
«Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Он также подтвердил, что в матче с «Тулузой», который пройдет 19 августа, примет участие новичок парижан Усман Дембеле.
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