Мбаппе не обсуждал с «ПСЖ» продление контракта перед возвращением в состав. Килиан хотел любой ценой поскорее вернуться на поле

Возвращение Килиана Мбаппе в состав «ПСЖ» не зависело от продления контракта.

L’Equipe пишет, что вопрос заключения нового договора вообще не поднимался в ходе последних разговоров форварда с руководством клуба, приведших к улучшению их отношений.

Утверждается, что лучший бомбардир в истории команды хотел любой ценой поскорее вернуться на поле, но обещания не уходить бесплатно в 2024 году для этого не давал.

RMC Sport сообщает, что главный тренер будет полагаться на Мбаппе в ближайшее время, а сам игрок продолжит регулярно общаться с президентом . Общий характер их последних разговоров оценивается как положительный.

Ожидается, что нападающий попадет в заявку «ПСЖ» на игру с «Тулузой» 19 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе считает, что «ПСЖ» движется в правильном направлении. Он рад трансферам Рамуша и Дембеле (Le Parisien)

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