Мбаппе не обсуждал с «ПСЖ» продление контракта перед возвращением в состав. Килиан хотел любой ценой поскорее вернуться на поле

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Возвращение Килиана Мбаппе в состав «ПСЖ» не зависело от продления контракта.

L’Equipe пишет, что вопрос заключения нового договора вообще не поднимался в ходе последних разговоров форварда с руководством клуба, приведших к улучшению их отношений.

Утверждается, что лучший бомбардир в истории команды хотел любой ценой поскорее вернуться на поле, но обещания не уходить бесплатно в 2024 году для этого не давал.

RMC Sport сообщает, что главный тренер Луис Энрике будет полагаться на Мбаппе в ближайшее время, а сам игрок продолжит регулярно общаться с президентом Нассером Аль-Хелайфи. Общий характер их последних разговоров оценивается как положительный.

Ожидается, что нападающий попадет в заявку «ПСЖ» на игру с «Тулузой» 19 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе считает, что «ПСЖ» движется в правильном направлении. Он рад трансферам Рамуша и Дембеле (Le Parisien)

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18 комментариев

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Кочевник56
да пошли уже со своим мбаппе , устроили Санту-Барбару, пока фото с Бабаевым не будет, новости больше не публикуйте...
+21
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bostonKG
Он реально достал уже, ни один игрок в мире так себя не вел, уже Криш и Лео по два раза клубы поменяли , а этот все вроде уходит но никак не получается. Оставайся или в Аль…
+14
-1
+13
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Streetbor
Мбаппе к Нассеру ходит на психоанализ 🤔
+7
-2
+5
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Ena Therapy
Я б на месте Переса , в след году максимально тянул , давая понять ,что мы тебя подпишем , но в последний момент , взял и выложил 200 лямов за Холланда или какая у него там сумма отступных. Хоть кто-то должен фофан поставить наглой черепашке)
+5
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+4
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Иван Пименов
Как перестать орать?))) Короче, просто ждем закрытия трансферного окна. Читать эти феерические новости, когда каждая последующая опровергает предыдущую, нет смысла.
+3
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+3
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фк кабинет
Либо в Августе за 150 млн,либо в 2024 бесплатно.Перец вертел ПСЖ на одном месте)))
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Andrey Yaroslavtsev
Взяли бы уже интервью у мамы Мбаппе, она точно в курсе всех дел.
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leroc
ща после того, как псж унижался перед Мбаппе и в убыток продал Неймара по его желанию, будут куча таких новостей, что для Килиана главное вернуться на поле, биться за клуб и тд
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Fonbaron
Ахаха, опять разводит что ли? Как можно пускать его на поле зная что он уйдёт бесплатно? Пусть уж сидит на лавке если он выбрал деньги
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Sir David Beckham
Как же он 𝒛𝒂𝒆𝒃𝒂𝒍
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Sergio666
Ответ psixyec
Вот будет умора, если Мбаппе поиграет сезон, а в конце плюнет на устные соглашения и перейдет в Реал бесплатно.
Какие соглашения? Вы новость прочитали?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Streetbor
Мбаппе к Нассеру ходит на психоанализ 🤔
И он даёт ему синие таблетки
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ фк кабинет
Либо в Августе за 150 млн,либо в 2024 бесплатно.Перец вертел ПСЖ на одном месте)))
На месте ПСЖ согласился бы на первое. Ну а если бы я был Пересом, забил бы на Мбаппе вообще
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