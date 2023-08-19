В «Айнтрахте» заявили, что «Локомотив» не делал предложения по Борре: «Это не так»

Директор «Айнтрахта» заявил, что «Локо» не делал предложение по Борре.

Ранее журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова сообщил о предметном интересе московского клуба к 27-летнему колумбийцу, описав ситуацию так: «Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре. Хотя оно близко к тому, на что рассчитывает «Айнтрахт», сам нападающий не оценивает это направление как приемлемое в ближайшей перспективе».

Спортивный директор франкфуртского клуба прокомментировал поступившую информацию. «Действительно ли « » сделал официальное предложение по Борре? Нет, это не так», – сказал сотрудник « ».

В прошлом сезоне Борре провел 32 матча в чемпионате Бундеслиги и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас». Подробную статистику колумбийца можно посмотреть здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?