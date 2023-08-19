В «Айнтрахте» заявили, что «Локомотив» не делал предложения по Борре: «Это не так»

Теги Локомотив Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Маркус Креше Рафаэль Борре Спорт-Экспресс Футбол

Директор «Айнтрахта» заявил, что «Локо» не делал предложение по Борре.

Ранее журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова сообщил о предметном интересе московского клуба к 27-летнему колумбийцу, описав ситуацию так: «Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре. Хотя оно близко к тому, на что рассчитывает «Айнтрахт», сам нападающий не оценивает это направление как приемлемое в ближайшей перспективе».

Спортивный директор франкфуртского клуба Маркус Креше прокомментировал поступившую информацию. «Действительно ли «Локомотив» сделал официальное предложение по Борре? Нет, это не так», – сказал сотрудник «Айнтрахта».

В прошлом сезоне Борре провел 32 матча в чемпионате Бундеслиги и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас». Подробную статистику колумбийца можно посмотреть здесь.

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6 комментариев

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Mark Safa
А спортс уже решил что он в Локо не хочет 🤣
+4
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Дядя ТУРА
Я прошел по его ссылке. и так. за последние 3 года им интересовались
Спартак
зенит
Динамо
ЦСКА
Краснодар
локомотив
+3
0
+3
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Cearvm
Ответ goleodor
Какой нафиг интерес может быть к нападающему с такой статистикой
Ну, и с какой статистикой? В сезон год назад забил 8 мячей, в прошлом в основном выходил на замену и подыгрывал Коло Муани. РПЛ намного слабее Бундеслиги.
+3
0
+3
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Fazy10
Боря
+1
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+1
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goleodor
Ответ Cearvm
Ну, и с какой статистикой? В сезон год назад забил 8 мячей, в прошлом в основном выходил на замену и подыгрывал Коло Муани. РПЛ намного слабее Бундеслиги.
Это значит, что вместо 2 голов забьет 4?
0
0
0
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