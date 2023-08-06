Гюндоган – игрок года в Германии по версии Kicker. Коло-Муани – 3-й, Мусиала – 4-й, Беллингем – 5-й, тер Стеген – 11-й

Илкай Гюндоган признан немецким игроком года по версии Kicker.

По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 198 голосов из 612. Этим летом 32-летний хавбек перешел из « » в «Барселону».

В первую двадцатку лучших немецких игроков и игроков, выступавших в в сезоне-2022/23, вошли:

1. («Манчестер Сити») – 198 голосов;

2. Никлас Фюллькруг (« ») – 88;

3. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») – 69;

4. («Бавария») – 59;

5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) – 58;

6. Кристофер Нкунку («Лейпциг») – 20;

7. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) – 16;

8. Томас Мюллер («Бавария») – 13;

9. Винченцо Грифо («Фрайбург») – 8;

10. Йонас Хектор («Кельн») – 6;

11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 5;

12-17. Маттейс де Лигт («Бавария») – 4;

12-17. Рани Хедира («Унион») – 4;

12-17. Фабиан Клос («Арминия») – 4;

12-17. Тони Кроос («Реал Мадрид») – 4;

12-17. Кевин Трапп («Айнтрахт») – 4;

12-17. Рон-Роберт Цилер («Ганновер») – 4;

18-20. Маттиас Гинтер («Фрайбург») – 3;

18-20. Йозуа Киммих («Бавария») – 3;

18-20. Тим Кляйндинст («Хайденхайм») – 3.

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