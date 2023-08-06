Гюндоган – игрок года в Германии по версии Kicker. Коло-Муани – 3-й, Мусиала – 4-й, Беллингем – 5-й, тер Стеген – 11-й

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Илкай Гюндоган признан немецким игроком года по версии Kicker.

По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 198 голосов из 612. Этим летом 32-летний хавбек перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

В первую двадцатку лучших немецких игроков и игроков, выступавших в Германии в сезоне-2022/23, вошли:

1. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 198 голосов;

2. Никлас Фюллькруг («Вердер») – 88;

3. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») – 69;

4. Джамал Мусиала («Бавария») – 59;

5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) – 58;

6. Кристофер Нкунку («Лейпциг») – 20;

7. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) – 16;

8. Томас Мюллер («Бавария») – 13;

9. Винченцо Грифо («Фрайбург») – 8;

10. Йонас Хектор («Кельн») – 6;

11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 5;

12-17. Маттейс де Лигт («Бавария») – 4;

12-17. Рани Хедира («Унион») – 4;

12-17. Фабиан Клос («Арминия») – 4;

12-17. Тони Кроос («Реал Мадрид») – 4;

12-17. Кевин Трапп («Айнтрахт») – 4;

12-17. Рон-Роберт Цилер («Ганновер») – 4;

18-20. Маттиас Гинтер («Фрайбург») – 3;

18-20. Йозуа Киммих («Бавария») – 3;

18-20. Тим Кляйндинст («Хайденхайм») – 3. 

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22 комментария

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Гюндоган справедливо, Тер Стеген должен быть в топ 5, его вклад в чемпионство Барсы огромен
+11
-1
+10
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9. Винченцо Грифо («Фрайбург») – 8;
10. Йонас Хектор («Кельн») – 6;

11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 5;

Они там укурились что ли?
+15
-6
+9
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Ответ Kahn01
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За 23 сухаря
И еще это лучший игрок Ла Лиги
+8
-1
+7
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Ответ Дядя Тима
Странно почему фюллькруг еще никого не заинтересовал )
30 лет
+8
-1
+7
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Штеген одиннадцатый)))
Какие же в Германии комплексы по поводу Тер Штегена, ну ничего, скоро чемпионат Европы, там Нойер поможет вылететь из группы
+8
-4
+4
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Так его в Германии не ценят. Они будут вылетать на групповом этапе всех турниров, но Нойера не уберут
+4
-1
+3
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Странно почему фюллькруг еще никого не заинтересовал )
+2
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Ответ Bazilic
Штеген одиннадцатый))) Какие же в Германии комплексы по поводу Тер Штегена, ну ничего, скоро чемпионат Европы, там Нойер поможет вылететь из группы
Ведь конечно же 37 летний Нойер виноват во всем, а не футбольный немецкий союз
+1
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Комментарий удален пользователем
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"Гюндоган – игрок года в Германии" и "Илкай Гюндоган признан немецким игроком года"-мне кажется это совсем разные вещи.
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12-17. Фабиан Клос («Арминия») – 4;

Человек, вылетевший в 3 лигу, стоит выше Киммиха. Всё, что нужно знать об этом рейтинге.
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Непонятно, по какому принципу их отбирают.
Сказать, что там одни немцы - неверно, что там игроки из бундеса - тоже.
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Какие чисто немецкие фамилии в топе
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немец, обосрется будет турком
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Ответ FCBayern_2013
Ведь конечно же 37 летний Нойер виноват во всем, а не футбольный немецкий союз
у фанатов бчк во всем виноваты РМ и Бавария
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Ответ StarsAndArrows
"Гюндоган – игрок года в Германии" и "Илкай Гюндоган признан немецким игроком года"-мне кажется это совсем разные вещи.
Да ладно уж, не писать же «лучшим немецким игроком или игроком, выступающим в бундеслиге» для максимальной точности
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