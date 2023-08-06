Гюндоган – игрок года в Германии по версии Kicker. Коло-Муани – 3-й, Мусиала – 4-й, Беллингем – 5-й, тер Стеген – 11-й
Илкай Гюндоган признан немецким игроком года по версии Kicker.
По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 198 голосов из 612. Этим летом 32-летний хавбек перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».
В первую двадцатку лучших немецких игроков и игроков, выступавших в Германии в сезоне-2022/23, вошли:
1. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 198 голосов;
2. Никлас Фюллькруг («Вердер») – 88;
3. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») – 69;
4. Джамал Мусиала («Бавария») – 59;
5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) – 58;
6. Кристофер Нкунку («Лейпциг») – 20;
7. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) – 16;
8. Томас Мюллер («Бавария») – 13;
9. Винченцо Грифо («Фрайбург») – 8;
10. Йонас Хектор («Кельн») – 6;
11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 5;
12-17. Маттейс де Лигт («Бавария») – 4;
12-17. Рани Хедира («Унион») – 4;
12-17. Фабиан Клос («Арминия») – 4;
12-17. Тони Кроос («Реал Мадрид») – 4;
12-17. Кевин Трапп («Айнтрахт») – 4;
12-17. Рон-Роберт Цилер («Ганновер») – 4;
18-20. Маттиас Гинтер («Фрайбург») – 3;
18-20. Йозуа Киммих («Бавария») – 3;
18-20. Тим Кляйндинст («Хайденхайм») – 3.
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10. Йонас Хектор («Кельн») – 6;
11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») – 5;
Они там укурились что ли?
И еще это лучший игрок Ла Лиги
Какие же в Германии комплексы по поводу Тер Штегена, ну ничего, скоро чемпионат Европы, там Нойер поможет вылететь из группы
Человек, вылетевший в 3 лигу, стоит выше Киммиха. Всё, что нужно знать об этом рейтинге.
Сказать, что там одни немцы - неверно, что там игроки из бундеса - тоже.