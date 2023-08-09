Защитник «Боруссии» Коллинз перешел в «Айнтрахт». Контракт – до 2028-го
Защитник дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинз перешел в «Айнтрахт».
По словам спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Келя, Коллинз сам сообщил руководству о желании покинуть клуб этим летом. Соглашение 19-летнего защитника с «Айнтрахтом» действует до 2028 года.
В сезоне-2022/23 Ннамди Коллинз выступал за молодежную команду дортмундской «Боруссии». Его статистика доступна здесь.
Фото: eintracht.de
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