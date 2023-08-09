Защитник «Боруссии» Коллинз перешел в «Айнтрахт». Контракт – до 2028-го

Защитник дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинз перешел в «Айнтрахт».

По словам спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Келя, Коллинз сам сообщил руководству о желании покинуть клуб этим летом. Соглашение 19-летнего защитника с « » действует до 2028 года.

В сезоне-2022/23 выступал за молодежную команду дортмундской « ». Его статистика доступна здесь.

Фото: eintracht.de

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS