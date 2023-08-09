Защитник «Боруссии» Коллинз перешел в «Айнтрахт». Контракт – до 2028-го

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Защитник дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинз перешел в «Айнтрахт».

По словам спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Келя, Коллинз сам сообщил руководству о желании покинуть клуб этим летом. Соглашение 19-летнего защитника с «Айнтрахтом» действует до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Ннамди Коллинз выступал за молодежную команду дортмундской «Боруссии». Его статистика доступна здесь.

Фото: eintracht.de

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2 комментария

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S H A R K
В менеджере перспективный паренёк. Понятное дело в реале Зюле и Шлоттербека из основы не вытеснил бы. Надеюсь за Дормундом что-то получится, а через несколько лет вернётся в клуб.
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