«Фиорентина» ищет варианты для трансфера Кокорина, чтобы не платить форварду, если он не войдет в заявку на сезон

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

«Фиорентина» не рассчитывает на Александра Кокорина в новом сезоне.

Как стало известно «СЭ», несмотря на то, что 32-летний россиянин попал в предварительную заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа», который будет сыгран в рамках 1-го тура Серии А, тосканский клуб по-прежнему планирует организовать переход нападающего в другую команду в это трансферное окно.

Отмечается, что окончательная заявка на первую половину сезона будет отправлена всеми клубами 2 сентября – на следующий день после закрытия трансферного окна в Италии. Кокорин рискует не попасть в список. «Фиорентина» ищет варианты продолжения карьеры для Кокорина, стремясь избежать ситуации, при которой клубу придется платить высокую зарплату футболисту, оставшемуся вне заявки.

Контракт форварда рассчитан до окончания сезона-2023/24 года. Зарплата футболиста составляет 1,8 миллиона евро.

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13 комментариев

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Александр Трофимов
понятно, что можно сколько угодно его троллить, что в принципе оправдано, но на сборах он забивал, отдавал, почему ему не дадут шанс непонятно. А вообще где нибудь на Кипре опять трудоустроится
+4
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Barsa! bolshe chem klub
пусть выбирает себе клуб в СА.

например: Аль-Таавун Кокорина неплохо звучит или Аль-Хазем...
Там куча "бесхозных" клубов
+3
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+3
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Александр Денисов
Если не смогут продать и не заявит, то у Сани будет отпуск во Флоренции с зп 1,8млн евро. Я думаю никто бы не отказалася от такого)
+1
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<~Inter~>
Ответ Александр Трофимов
понятно, что можно сколько угодно его троллить, что в принципе оправдано, но на сборах он забивал, отдавал, почему ему не дадут шанс непонятно. А вообще где нибудь на Кипре опять трудоустроится
достаточно посмотреть кто его конкуренты и всё сразу становится понятно
+1
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Amalfitano
Санька, пора в Дубай.
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Roman Araslanov
Совсем не ценят патриотизм Санька
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<~Inter~>
По хорошему ему надо в МЛС ехать. Жизнь хорошая и уровень футбола как раз для нынешнего Кокорина
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FunyaFun
В Аравию. Пора помогать неумелому капризе из Португалии, а то сезон начали с двух поражений…
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Chernoy
Кокорин современный флорентийский Макиавелли)
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Роман Грожан
пусть ему шанс дадут... зря что ли забивал в предсезонке....
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Balt
Забивал же в предсезонке. Дайте шанс!
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kk.abb
Дайте ему сегодня игрового времени полчаса во втором тайме. Не проявит себя - продавайся, но, кажется, он сейчас в хорошей форме.
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Александр Трофимов
Ответ <~Inter~>
достаточно посмотреть кто его конкуренты и всё сразу становится понятно
кто? Йович и Куаме? Кабрал ушёл. В прошлом сезоне ни Куаме ни Йович не впечатлили
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