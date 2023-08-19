«Фиорентина» ищет варианты для трансфера Кокорина, чтобы не платить форварду, если он не войдет в заявку на сезон
«Фиорентина» не рассчитывает на Александра Кокорина в новом сезоне.
Как стало известно «СЭ», несмотря на то, что 32-летний россиянин попал в предварительную заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа», который будет сыгран в рамках 1-го тура Серии А, тосканский клуб по-прежнему планирует организовать переход нападающего в другую команду в это трансферное окно.
Отмечается, что окончательная заявка на первую половину сезона будет отправлена всеми клубами 2 сентября – на следующий день после закрытия трансферного окна в Италии. Кокорин рискует не попасть в список. «Фиорентина» ищет варианты продолжения карьеры для Кокорина, стремясь избежать ситуации, при которой клубу придется платить высокую зарплату футболисту, оставшемуся вне заявки.
Контракт форварда рассчитан до окончания сезона-2023/24 года. Зарплата футболиста составляет 1,8 миллиона евро.
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Там куча "бесхозных" клубов