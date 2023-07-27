Александр Мостовой: «Кокорин талантливее Дзюбы, но у Артема сильнее характер. Саша поплыл в молодости и не реализовал потенциал»

Александр Мостовой сравнил Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

«Дзюба ни разу не проваливал сезон, если посмотреть на его карьеру. Он всегда держал определенный уровень, а в ключевые моменты показывал свой максимум.

Да, непростой характер Артема где-то ему помешал, возможно. Но где-то именно за счет этого характера Дзюба постоянно доказывал всем свою состоятельность.

Тот же , например, наделен большим талантом, чем Дзюба, но у сильнее характер, а Саша поплыл в молодости и не реализовал свой потенциал», – сказал бывший игрок сборной России.