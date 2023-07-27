Александр Мостовой: «Кокорин талантливее Дзюбы, но у Артема сильнее характер. Саша поплыл в молодости и не реализовал потенциал»
Александр Мостовой сравнил Александра Кокорина и Артема Дзюбу.
«Дзюба ни разу не проваливал сезон, если посмотреть на его карьеру. Он всегда держал определенный уровень, а в ключевые моменты показывал свой максимум.
Да, непростой характер Артема где-то ему помешал, возможно. Но где-то именно за счет этого характера Дзюба постоянно доказывал всем свою состоятельность.
Тот же Кокорин, например, наделен большим талантом, чем Дзюба, но у Артема сильнее характер, а Саша поплыл в молодости и не реализовал свой потенциал», – сказал бывший игрок сборной России.
Дзюба где-то за счёт габаритов танковал и забивал, что Сане не дано, но второй точно техничнее.
Но я о другом больше хотел написать - Мостовой, в последнее время, стал вызывать гораздо меньше отторжения, чем за все предыдущие годы, когда он пытался что-то выдавать в СМИ или в телеэфир. Наконец-то пришло что-то похожее на мудрость?
А как атакующий игрок он точно был лучше и Кокорина и Дзюбы, пусть никогда и не был форвардом.
Кокорин же всю жизнь крутился вокруг тусовок, столичной и Питерской гламурной жизни. Вот съездил бы в какой нибудь Томск тоже, думаю, по другому на мир бы смотрел
Мудрость в чем?
«Я даже не знал Ярошика, Личку, кто это?»
«Шалимов сильнее Тедеско, Боаша и тд, он же в футбол играл»
Это его последние вью.
Мудрость?)