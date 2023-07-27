Александр Мостовой: «Кокорин талантливее Дзюбы, но у Артема сильнее характер. Саша поплыл в молодости и не реализовал потенциал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Кокорин Футбол

Александр Мостовой сравнил Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

«Дзюба ни разу не проваливал сезон, если посмотреть на его карьеру. Он всегда держал определенный уровень, а в ключевые моменты показывал свой максимум.

Да, непростой характер Артема где-то ему помешал, возможно. Но где-то именно за счет этого характера Дзюба постоянно доказывал всем свою состоятельность.

Тот же Кокорин, например, наделен большим талантом, чем Дзюба, но у Артема сильнее характер, а Саша поплыл в молодости и не реализовал свой потенциал», – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев

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justbored
Ответ Бременер
Всё по делу. Дзюба где-то за счёт габаритов танковал и забивал, что Сане не дано, но второй точно техничнее. Но я о другом больше хотел написать - Мостовой, в последнее время, стал вызывать гораздо меньше отторжения, чем за все предыдущие годы, когда он пытался что-то выдавать в СМИ или в телеэфир. Наконец-то пришло что-то похожее на мудрость? А как атакующий игрок он точно был лучше и Кокорина и Дзюбы, пусть никогда и не был форвардом.
ну всё же поступление в школу сказывается.
+23
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+23
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Бременер
Всё по делу.
Дзюба где-то за счёт габаритов танковал и забивал, что Сане не дано, но второй точно техничнее.
Но я о другом больше хотел написать - Мостовой, в последнее время, стал вызывать гораздо меньше отторжения, чем за все предыдущие годы, когда он пытался что-то выдавать в СМИ или в телеэфир. Наконец-то пришло что-то похожее на мудрость?
А как атакующий игрок он точно был лучше и Кокорина и Дзюбы, пусть никогда и не был форвардом.
+26
-4
+22
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Кто составил коспекты Лобановского?
Царь когда перестает траллить выдает базу.
+18
-1
+17
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LaffyTaffy
Дело еще в окружении и местах: Дзюбе повезло оказаться в арендах в маленьких городах, да еще у таких людей как Непомнящий. Артем на себе познал, что такое жизнь в глубинке, и думаю после Москвы и Питера ему было очень тяжело, что являлось стимулом для возвращения .
Кокорин же всю жизнь крутился вокруг тусовок, столичной и Питерской гламурной жизни. Вот съездил бы в какой нибудь Томск тоже, думаю, по другому на мир бы смотрел
+5
0
+5
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Бременер
Ответ justbored
ну всё же поступление в школу сказывается.
Думаешь вечерка помогла?
+3
0
+3
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arspurs9
Ответ Бременер
Всё по делу. Дзюба где-то за счёт габаритов танковал и забивал, что Сане не дано, но второй точно техничнее. Но я о другом больше хотел написать - Мостовой, в последнее время, стал вызывать гораздо меньше отторжения, чем за все предыдущие годы, когда он пытался что-то выдавать в СМИ или в телеэфир. Наконец-то пришло что-то похожее на мудрость? А как атакующий игрок он точно был лучше и Кокорина и Дзюбы, пусть никогда и не был форвардом.
Нет, скорее все смирились и привыкли к новой роли клоуна.
Мудрость в чем?
«Я даже не знал Ярошика, Личку, кто это?»
«Шалимов сильнее Тедеско, Боаша и тд, он же в футбол играл»
Это его последние вью.
Мудрость?)
+4
-1
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Дренажная вода 4
Ответ Бременер
Всё по делу. Дзюба где-то за счёт габаритов танковал и забивал, что Сане не дано, но второй точно техничнее. Но я о другом больше хотел написать - Мостовой, в последнее время, стал вызывать гораздо меньше отторжения, чем за все предыдущие годы, когда он пытался что-то выдавать в СМИ или в телеэфир. Наконец-то пришло что-то похожее на мудрость? А как атакующий игрок он точно был лучше и Кокорина и Дзюбы, пусть никогда и не был форвардом.
Просто другие вопросы задают, если спросить про Абаскаля или Нагельсмана какого-нибудь, то он как и прежде начнет свою пургу нести.
+2
0
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Artie Bukko
Ответ Бременер
Всё по делу. Дзюба где-то за счёт габаритов танковал и забивал, что Сане не дано, но второй точно техничнее. Но я о другом больше хотел написать - Мостовой, в последнее время, стал вызывать гораздо меньше отторжения, чем за все предыдущие годы, когда он пытался что-то выдавать в СМИ или в телеэфир. Наконец-то пришло что-то похожее на мудрость? А как атакующий игрок он точно был лучше и Кокорина и Дзюбы, пусть никогда и не был форвардом.
Ну, у этого скучного балбеса с техникой всё в порядке, так что Кокорин не точно техничнее) А Мостовой всегда был адекватным, если нормально читать, а мнением толпы управляют заголовки – пару лет специально писали максимально негативные, в отрыве от его настоящего посыла, а сейчас вдруг почему-то перестали) А посыл у него всегда был позитивный и добродушный, и всё "негативное" он всегда говорил с улыбкой на чиле и расслабоне
+2
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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goleodor
Круговорот Дзюбы в природе продолжается
0
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justbored
Ответ Olajuvon
И не только уровень он держал!
у кого-то там мхом покрылся, надо полагать
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justbored
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
хорошо, что вы вписали своё имя в историю.
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hulk&boloto
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Царь когда перестает траллить выдает базу.
Нейросеть: царь? пожалуй, что царь!
+1
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