Агент Кокорина: «Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Матч ТВ Футбол

Агент Александра Кокорина заявил, что игрок хочет закрепиться в «Фиорентине».

– Естественно, Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс себя проявить. Сейчас он в расположении «Фиорентины» и думает только о своем клубе.

Я говорил, что у него есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги. Но сегодня Саша тренируется в «Фиорентине». Все мысли о том, чтобы остаться там и играть.

– Им сейчас довольны во Флоренции?

– Это лучше у «Фиорентины» спросить, – сказал Тимофей Бердышев.

В прошлом сезоне Кокорин отметился 13 голами за «Арис» и выиграл с командой чемпионат Кипра.

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14 комментариев

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Играть? Саша не для того во Флоренцию полетел)
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На сборах выглядит довольно неплохо, может быть оставят и будет играть хоть какое то время
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Пусть продают Йовича и оставляют Кокору, хуже не будет
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Ответ Авраам Линкольн
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Да здравствует Кокороль!
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Запомните это имя-Тимофей Бердышев-будущий король юмористических стендап шоу!
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Я смогу! Я докажу! Я покажу!... Обо мне узнают. Обо мне заговорят!... (с) "Возвращение блудного попугая"
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Это не вас заперли со мной,а меня заперли с вами.
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Последний ответ внушает оптимизм)
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ну и дурак, что вернулся
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А я думал что вернулся, потому что аренда закончилась. А оно вон как у великих игроков бывает.
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Фиорентина это только трамплин в Ювентус или Милан
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А что скажет его массажист?
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