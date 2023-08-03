Агент Кокорина: «Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс»
Агент Александра Кокорина заявил, что игрок хочет закрепиться в «Фиорентине».
– Естественно, Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс себя проявить. Сейчас он в расположении «Фиорентины» и думает только о своем клубе.
Я говорил, что у него есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги. Но сегодня Саша тренируется в «Фиорентине». Все мысли о том, чтобы остаться там и играть.
– Им сейчас довольны во Флоренции?
– Это лучше у «Фиорентины» спросить, – сказал Тимофей Бердышев.
В прошлом сезоне Кокорин отметился 13 голами за «Арис» и выиграл с командой чемпионат Кипра.
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