Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч 1-го тура Серии A против «Дженоа»

Теги Фиорентина серия А Италия Дженоа Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на 1-й тур Серии А.

32-летний россиянин попал в список из 26 футболистов «Фиорентины», которые могут сыграть против «Дженоа».

Матч между «Дженоа» и «Фиорентиной» пройдет в Генуе в субботу, 19 августа.

Кокорин провел прошлый сезон в аренде в кипрском «Арисе». Форвард забил 3 гола за «Фиорентину» в товарищеских играх перед стартом сезона. 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Праздник,друзья!А если серьезно,желаю Сане удачи.
+65
-2
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Еще переподпишут с ним контракт в итоге
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
thesmartbeats@icloud.com
Давай Санёк! Тряхни уже своей перспективной сединой!
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Japonskiy Magnitofon
Ответ Spartakus1984
Еще переподпишут с ним контракт в итоге
Сделает хет-трик и уедет в Аль-Хиляль на 10 лямов в год.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
А представьте , по итогам сезона Сашка игрок ротации уверенно, с выходами в старте, 10 голов 3 передачи во всех турнирах. Пару победных мячей, любовь болельщиков , восторженные комменты на спортсе, пару статей на главной про ИГРУ на поле Кокорина . Да не, бред какой-то
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иосиф Сталин
Дженоа может от матча отказываться, раз Фиорентина такую машину на матч заявила.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Возвращение короля!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ben Shelton
единственный из топ3 кто остался в Европе. Месси на западе, Роналду на востоке
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Трепещите смерды. Алессандро Кокорини вернулся.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Spartakus1984
Еще переподпишут с ним контракт в итоге
Нет и сомнений !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ag2cidk
Ответ Дима Рогач
На самом деле пусть уже хоть что-то покажет,он может и дурак, но не мудак.
скорее наоборот. Мудак, но не дурак
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Рогач
Ответ St.7
Праздник,друзья!А если серьезно,желаю Сане удачи.
На самом деле пусть уже хоть что-то покажет,он может и дурак, но не мудак.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ flash166
А представьте , по итогам сезона Сашка игрок ротации уверенно, с выходами в старте, 10 голов 3 передачи во всех турнирах. Пару победных мячей, любовь болельщиков , восторженные комменты на спортсе, пару статей на главной про ИГРУ на поле Кокорина . Да не, бред какой-то
Не бред, а данность !
Вы - Пророк !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Фиалки Кокорина
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
на Никольскую?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Шансы возросли!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Рогач
Ответ ag2cidk
скорее наоборот. Мудак, но не дурак
Он инфантильный чел, но злобы в нем нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Машина 💪 прогнул фиалок одним своим видом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слутск Халлского
Все на Никольскую
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ёрлик
Победе быть! 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russian Horse
Моросят прямо 😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Яруллин
Ну все , берегитесь Осимхены и прочие футболистки, Батя в здании
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Theodor Herzl
Вроде и нет причин, но хочется чтобы у дуралея получилось)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman_53
вот без иронии, хочу что б он закрепился и мы считали голы и передачи, а не шаги и минуты!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
После матча обзор действий Саши Коронованного:
Вышел на 4 минуты, 0 обводок, 1 потеря, 1 точный пас из 2.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий