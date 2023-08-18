Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч 1-го тура Серии A против «Дженоа»
Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на 1-й тур Серии А.
32-летний россиянин попал в список из 26 футболистов «Фиорентины», которые могут сыграть против «Дженоа».
Матч между «Дженоа» и «Фиорентиной» пройдет в Генуе в субботу, 19 августа.
Кокорин провел прошлый сезон в аренде в кипрском «Арисе». Форвард забил 3 гола за «Фиорентину» в товарищеских играх перед стартом сезона.
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