Массажист Кокорина о «Фиорентине»: «Саша говорит, что стало другое отношение к нему, болельщики поддерживают. Он сможет доказать, что сильный игрок для Серии А»

Массажист Александра Кокорина верит, что игрок проявит себя в Серии А.

Форвард попал в заявку «Фиорентины» на матч 1-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

«В новый сезон Саша входит с боевым настроем. Думаю, если будет играть – сможет доказать, что он – сильный игрок даже для чемпионата Италии.

Виделись несколько дней назад. Саша сказал, что чувствует себя хорошо, в товарищеских играх забил по голу.

Говорит, что все нормально, стало другое отношение к нему, болельщики поддерживают.

Больше доверия? Конечно, если он попал в заявку», – сказал Сергей Колесников.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?