Массажист Кокорина о «Фиорентине»: «Саша говорит, что стало другое отношение к нему, болельщики поддерживают. Он сможет доказать, что сильный игрок для Серии А»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Сергей Колесников Спорт-Экспресс Футбол

Массажист Александра Кокорина верит, что игрок проявит себя в Серии А.

Форвард попал в заявку «Фиорентины» на матч 1-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

«В новый сезон Саша входит с боевым настроем. Думаю, если будет играть – сможет доказать, что он – сильный игрок даже для чемпионата Италии.

Виделись несколько дней назад. Саша сказал, что чувствует себя хорошо, в товарищеских играх забил по голу.

Говорит, что все нормально, стало другое отношение к нему, болельщики поддерживают.

Больше доверия? Конечно, если он попал в заявку», – сказал Сергей Колесников.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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20 комментариев

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damondiamond
камбек десятилетия
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Аморалинни
Саня прибарахлился и стал авторитетом для братвы
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Гамарджоба Генацвале
Массажист Кокорина даёт больше интервью, чем сам Кокорин.
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Артем Русанов
Ответ damondiamond
камбек десятилетия
Если начнет выходить и забивать, то точно
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Ваня Терпеливый
Во флорентийских кафе все встают, когда заходит он
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Матвей Суицидин
Если Кокорин начнет забивать, то это, конечно, будет очень удивительно. Желаю ему удачи, но подозреваю, что даже если неплохо начнет, то начнутся микротравмы и в итоге вылетит из обоймы
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OldRedWhite
Ответ Ваня Терпеливый
Во флорентийских кафе все встают, когда заходит он
Они там на всякий случай уж и не садятся !
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Сергей К
Конечно, всё ещё впереди! Перспективный.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!!!
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de-fussball
разве может быть у слабого игрока личный массажист?!
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noti22
Болельщики уже ничего не ждут, это скорее стадия принятия
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Барберис
Массажист Кокорина лицо медийное, по всей видимости.
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Spartakus1984
Он даже для РПЛ не сильный
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Артем Русанов
Ответ Tigo_Volchara93
🤣
Что не так
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Mark Safa
Ответ Артем Русанов
Что не так
Наверно тоже хочет массажиста
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Уся Ваткин
Ответ Сергей К
Конечно, всё ещё впереди! Перспективный. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!!!
ловите массажиста!
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