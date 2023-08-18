Месси о возможном первом трофее в «Интер Майами»: «Это было бы невероятно. Команда выросла, особенно с приходом Мартино»

Лионель Месси рад тому, что вскоре может выиграть первый трофей с «Интер Майами».

В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла».

«Это было бы невероятно для болельщиков и самого клуба. Хотя для людей, которые не видят, как мы тренируемся каждый день, стал сюрпризом факт того, что мы в финале. Нам нужно бороться за этот титул, так как мы знаем, что способны на это.

Команда очень выросла, особенно с приходом [Херардо] Мартино. И мы счастливы, что достигли нашей первой цели – квалификации на Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Теперь мы можем сыграть в финале», – сказал аргентинец.

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