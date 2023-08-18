Месси о возможном первом трофее в «Интер Майами»: «Это было бы невероятно. Команда выросла, особенно с приходом Мартино»
Лионель Месси рад тому, что вскоре может выиграть первый трофей с «Интер Майами».
В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла».
«Это было бы невероятно для болельщиков и самого клуба. Хотя для людей, которые не видят, как мы тренируемся каждый день, стал сюрпризом факт того, что мы в финале. Нам нужно бороться за этот титул, так как мы знаем, что способны на это.
Команда очень выросла, особенно с приходом [Херардо] Мартино. И мы счастливы, что достигли нашей первой цели – квалификации на Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Теперь мы можем сыграть в финале», – сказал аргентинец.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Лео просто шутит.
скромный и счастливый Лео!
кстати Афанасьев, Сверчков и Тренин из Нэшвилла
Потому что по факту команда выросла с приходом Месси и его Каталонской банды
А другой сказал бы, я,я,я,я сделал лигу. Это за мои деньги покупают игроков.
И Интер Майами играл как Аргентина?
Их кумир не смог выпросить пенальти и проиграл...
Удачи Месси !