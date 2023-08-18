Месси о возможном первом трофее в «Интер Майами»: «Это было бы невероятно. Команда выросла, особенно с приходом Мартино»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Лионель Месси рад тому, что вскоре может выиграть первый трофей с «Интер Майами».

В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла».

«Это было бы невероятно для болельщиков и самого клуба. Хотя для людей, которые не видят, как мы тренируемся каждый день, стал сюрпризом факт того, что мы в финале. Нам нужно бороться за этот титул, так как мы знаем, что способны на это.

Команда очень выросла, особенно с приходом [Херардо] Мартино. И мы счастливы, что достигли нашей первой цели – квалификации на Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Теперь мы можем сыграть в финале», – сказал аргентинец.

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30 комментариев

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Барберис
С приходом Мартино????????
Лео просто шутит.
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justadamso@icloud.com
А на Саудийском полуострове другой кричит что лига выросла только из за него.
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Игорь Климов
Удачи и побед лучшему футболисту современности - Лео Месси! 🐐🇦🇷
+12
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Rule1
Вот красавчик Месси,похвалил тренера,не себя а тренера. Можете представить что бы такое сказал Рыгалдыч,да никогда в жизни 👎🏼 этот верблюд не видит никого кроме себя
+7
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S.Laposter
Ответ Барберис
С приходом Мартино???????? Лео просто шутит.
ну он же не ТОТ человек, который и тренер и игрок) не может же он сказать, что он самый красивый, у него больше всех подписчиков и поэтому все так)
скромный и счастливый Лео!
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Роман
У вас оболтус полкоманды топов собрали. Бускетс, Альба. Против игроков из Макдональдс сложно не взять трофей.
не "Макдональдс" а "вкусно и точка" ещё скажите.

кстати Афанасьев, Сверчков и Тренин из Нэшвилла
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Yenchik
Ой скромник
Потому что по факту команда выросла с приходом Месси и его Каталонской банды
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Football King
Всё такой же скромняга, говорит что тренер.
А другой сказал бы, я,я,я,я сделал лигу. Это за мои деньги покупают игроков.
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AnMe
Ответ ScaryClown//1
Мартино это не тот физрук что Барсу тренировал лет 10 назад?
Тот самый)) с таким сильным составом отлетал в кубках
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Экспертное мнение
Ответ Rule1
Вот красавчик Месси,похвалил тренера,не себя а тренера. Можете представить что бы такое сказал Рыгалдыч,да никогда в жизни 👎🏼 этот верблюд не видит никого кроме себя
Кринжот добил бы тренера показав свои 600 млн подписчиков в инсте и сказав, что физруку это не светит
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Барберис
Ответ Ненасровец
Да, лучше шутить, а не отбирать у других цацки... Каждому своё.. Авейру в курсе .. Хе..
Вы противник Роналду?
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Ненасровец
Ответ Барберис
С приходом Мартино???????? Лео просто шутит.
Да, лучше шутить, а не отбирать у других цацки... Каждому своё.. Авейру в курсе .. Хе..
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Барберис
Ответ Roman Sobolev
наверное турнира (забыл, как называется) где Интер Майами вышел в финал, победив в полуфинале 🌚
Понял.
И Интер Майами играл как Аргентина?
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Roman Sobolev
Ответ Барберис
Какой полуфинал?
наверное турнира (забыл, как называется) где Интер Майами вышел в финал, победив в полуфинале 🌚
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S.Laposter
Ответ Барберис
Вы открыто пишите, кто этот человек?
Малейшего понятия не имею про кого написал, может бес попутал
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St.7
Скромность-выделяющаяся черта Лео.Похвально😀
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Ненасровец
Весь вопрос - как сыграет защита Интера... А в атаке Месси соорудит... Нешвилл меньше всех пропустил в МЛС... Может быть всё что угодно...
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AnMe
Да вообще чудо, что дошли до финала. Думал отлетят от Далласа, но закамбечили. В 1/4 1/2 соперники вообще слились, хотя столько моментов было с ущербной защитой Майами. В финале соперник топ2 млс.
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ScaryClown//1
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Мартино это не тот физрук что Барсу тренировал лет 10 назад?
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Barsa! bolshe chem klub
Лео завтра нужно обязательно победить, а то Криштофаны злые сегодня.
Их кумир не смог выпросить пенальти и проиграл...

Удачи Месси !
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Бронислав Каминский
Да да,с приходом Мартино)))
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igls54
Сама скромность
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Арыч Фаворитик
Ой скромняга
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