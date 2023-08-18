Лионель Месси: «Уровень футбола в США вырос за последний год, все ближе к мексиканскому»
Лионель Месси высоко оценил уровень американского футбола.
«Я думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своем пути.
Они все ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал. В финале не было ни одной мексиканской команды. Можно много спорить, но все матчи были равными, конкурентными. Любой мог обыграть любого.
У меня есть ощущение, что то же самое происходит и в [МЛС]. В этом турнире каждый может победить. В лиге сильны хозяева, а на выезде победить сложно. После первого матча я еще немного узнаю об этом», – сказал аргентинец.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Кстати, отмечу, что сравнивать как раз с Мексикой вполне логично, а не с Европой, как тут фанатики делают.
Многие топы заранее слились, чтобы спокойно подготовиться к продолжению Апертуры. Вас не удивляет, что так высоко забрался, например, Керетаро, а меня вполне - это середняк ближе к подвалу, без особых амбиций и мотивации, они вообще известны тем, что могут, например, сами сняться с "лигильи" (плей-офф чемпионата Мексики), уступив место команде ниже. Вот, такая команда пошумела в Кубке Лиг, пока Америка вторым составом сливала Нэшвиллу, а Монтеррей с Тигрес в своём матче проверяли молодёжь.
против Англии, например:
https://www.livesport.com/ru/match/Cj4PgzEi/#/match-summary/lineups
и не обращай внимания, что Пулишич и Муса теперь значатся игроками Милана - они все равно играли в Европе
10 из 11 - из Европы