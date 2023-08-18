Лионель Месси: «Уровень футбола в США вырос за последний год, все ближе к мексиканскому»

Теги сборная США по футболу МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси высоко оценил уровень американского футбола.

«Я думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своем пути.

Они все ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал. В финале не было ни одной мексиканской команды. Можно много спорить, но все матчи были равными, конкурентными. Любой мог обыграть любого.

У меня есть ощущение, что то же самое происходит и в [МЛС]. В этом турнире каждый может победить. В лиге сильны хозяева, а на выезде победить сложно. После первого матча я еще немного узнаю об этом», – сказал аргентинец.

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29 комментариев

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Антон Фалафель
Лионель Месси: «Уровень футбола в США вырос за последний месяц»
+15
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AnMe
Мексиканцам в этом сезоне не особо везет. Думаю пока до Мексики еще надо расти.
Кстати, отмечу, что сравнивать как раз с Мексикой вполне логично, а не с Европой, как тут фанатики делают.
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Konstantin Frolov
Ответ Любезный Коссутий
Месси говорит дежурные фразы. тоже самое, на его месте, говорил бы любой футболист. по факту, все главные американские звезды играют в Европе, ведь только там можно расти профессионально, а не топтаться на месте, выступая в МЛС.
А причём тут Европа? Он вроде с ней и не сравнивал
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Отец Абду
Ответ Оригинальный Ник
Скоро начнёт задвигать, что уровень футбола в Европе упал и МЛС станет топ-5 лигой через несколько лет
Месси тебе не Роналду:)
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Михаил Хромаков
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Будет забавно если Роналду после контракта в песочнице приедет в сша и разнес лигу)) Месси опять придется убегать от давления?
пока убегал только Роналду, устав от поражений в Ла Лиге, в более слабую лигу, в клуб-гегемон
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VERBLYUD
Ответ Любезный Коссутий
он говорит про сборную, в частности. сборная, в подавляющем большинстве, составлена из игроков, выступающих в Европе.
Посмотрел заявку сборной США на Кубок Конкакаф-2023, там 17 из 23 игроков из клубов МЛС
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Экспертное мнение
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Будет забавно если Роналду после контракта в песочнице приедет в сша и разнес лигу)) Месси опять придется убегать от давления?
Майорга разнесет насильника еще раньше, как тот успеет на поле выйти. А так уверен, Рончик сильнее всего мечтал играть именно в МЛС, вся эта помпезность, шоу, внимание - это просто мечта инста-самки, но приходится наблюдать как всё это внимание достается Месси. Суровая правда)
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Batt Monner
Ответ Любезный Коссутий
Месси говорит дежурные фразы. тоже самое, на его месте, говорил бы любой футболист. по факту, все главные американские звезды играют в Европе, ведь только там можно расти профессионально, а не топтаться на месте, выступая в МЛС.
Так это типично для всех лиг, которые не входят в топ-4, а то и топ-3 уже, сколько итальянцев из Италии уехало. Это нормально
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Михаил Хромаков
Ответ Любезный Коссутий
он говорит про сборную, в частности. сборная, в подавляющем большинстве, составлена из игроков, выступающих в Европе.
а МЛС становится хорошим трамплином для переезда в Европу, всё больше и больше американцев там
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Donald J. Trump
Судя по голам Месси в МЛС, уровень американского футбола на уровне двора
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songbilong
после этих слов могут депортировать:))
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NikoVinkovic
Для мексиканцев этот турнир - как кубок Матч Премьер. И не надо мне о том, что там разыгрывают путёвку в ЛЧ Конкакаф - они и к ней, как к кубку Матч Премьер относятся :)

Многие топы заранее слились, чтобы спокойно подготовиться к продолжению Апертуры. Вас не удивляет, что так высоко забрался, например, Керетаро, а меня вполне - это середняк ближе к подвалу, без особых амбиций и мотивации, они вообще известны тем, что могут, например, сами сняться с "лигильи" (плей-офф чемпионата Мексики), уступив место команде ниже. Вот, такая команда пошумела в Кубке Лиг, пока Америка вторым составом сливала Нэшвиллу, а Монтеррей с Тигрес в своём матче проверяли молодёжь.
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Любезный Коссутий
Ответ Konstantin Frolov
А причём тут Европа? Он вроде с ней и не сравнивал
он говорит про сборную, в частности. сборная, в подавляющем большинстве, составлена из игроков, выступающих в Европе.
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Любезный Коссутий
Ответ VERBLYUD
Посмотрел заявку сборной США на Кубок Конкакаф-2023, там 17 из 23 игроков из клубов МЛС
а теперь посмотри состав на ЧМ в Катаре.
против Англии, например:
https://www.livesport.com/ru/match/Cj4PgzEi/#/match-summary/lineups

и не обращай внимания, что Пулишич и Муса теперь значатся игроками Милана - они все равно играли в Европе

10 из 11 - из Европы
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Любезный Коссутий
Ответ Donald J. Trump
Судя по голам Месси в МЛС, уровень американского футбола на уровне двора
Сегунда в чистом виде
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