Месси о выборе Майами: «Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. Меня радуют результаты «Интера» и повседневная жизнь моей семьи»
Лионель Месси объяснил выбор в пользу «Интер Майами».
«Мое решение основывалось на многих вещах. Мы много думали и так решили вместе с моей семьей.
Я приехал сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом, что я делал на протяжении всей жизни. Я выбрал это место в основном по этой причине.
Могу сказать, что меня радуют не только результаты команды на поле, но и повседневная жизнь моей семьи.
Мы наслаждаемся городом и приемом фанатов, которые ведут себя невероятно с нашего первого дня здесь. И речь не только о Майами, но и о США вообще. Мы ездили на выезд в Даллас, и отношение там ко мне было потрясающим. Так что я благодарен за это», – сказал 36-летний форвард сборной Аргентины.
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