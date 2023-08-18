Месси о выборе Майами: «Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. Меня радуют результаты «Интера» и повседневная жизнь моей семьи»

Лионель Месси объяснил выбор в пользу «Интер Майами».

«Мое решение основывалось на многих вещах. Мы много думали и так решили вместе с моей семьей.

Я приехал сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом, что я делал на протяжении всей жизни. Я выбрал это место в основном по этой причине.

Могу сказать, что меня радуют не только результаты команды на поле, но и повседневная жизнь моей семьи.

Мы наслаждаемся городом и приемом фанатов, которые ведут себя невероятно с нашего первого дня здесь. И речь не только о , но и о США вообще. Мы ездили на выезд в , и отношение там ко мне было потрясающим. Так что я благодарен за это», – сказал 36-летний форвард сборной .

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