Месси о выборе Майами: «Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. Меня радуют результаты «Интера» и повседневная жизнь моей семьи»

Теги МЛС ФК Даллас Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил выбор в пользу «Интер Майами».

«Мое решение основывалось на многих вещах. Мы много думали и так решили вместе с моей семьей.

Я приехал сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом, что я делал на протяжении всей жизни. Я выбрал это место в основном по этой причине.

Могу сказать, что меня радуют не только результаты команды на поле, но и повседневная жизнь моей семьи.

Мы наслаждаемся городом и приемом фанатов, которые ведут себя невероятно с нашего первого дня здесь. И речь не только о Майами, но и о США вообще. Мы ездили на выезд в Даллас, и отношение там ко мне было потрясающим. Так что я благодарен за это», – сказал 36-летний форвард сборной Аргентины.

500 млн долларов за вход, потолок зарплат и драфт. Почему МЛС уникальна и чем она привлекла Месси?

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46 комментариев

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Данзан Басаев
Кто бы что не говорил, Месси заслужил все то что с ним сейчас происходит
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Мельников Михаил
Я в очередной раз аплодирую бизнесмену Лео. Решение переехать в штаты идеально. Многие говорят, что саудиты готовы были завалить его деньгами. Да. Сейчас. Но переезд Лео в Майами это постоянные поступления бобла и после окончания карьеры игрока. От этого перехода он будет получать Профит, с большой буквы, и через тридцать лет.
+16
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Oleg
Ответ Marcus-light
Согласен. Никакого свиста, никакого хейта, всём плевать, что он ходит пешком
Комплексы к Лео живы и прогрессируют)
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rigobersong
Ответ Pavelaznaurov
За бабками ты приехал—— блаблабла——лицемер циничный….
Ему бедуины в 4 раза больше зарплату давали, но он выбрал место где будет полноценным бизнес партнером у владельцев и инвесторов, а не где надо на коленях ползать в хиджабе и выслуживаться перед шейхами, которые за углом казнят людей:))
+13
-6
+7
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Игорь Климов
Ответ Oleg
Комплексы к Лео живы и прогрессируют)
Да, после 18.12.22 года)
+8
-2
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S. A.
Ответ 65 дней
предать родной клуб и свалить за бабками в ПСЖ = наслаждаться футболом всю свою жизнь. яснопонятно
Он сделал для Барселоны больше, чем кто бы то ни был. Так что ваш бред не уместен
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Никита Аксанов
Ответ pq
я сейчас живу в Майами. у меня огромный дом и очень много денег. я сказочно богат. могу сказать, что здесь неплохо. но есть свои минусы. подводные камни. скрытые течения.
Я спал с Марго Робби. Неплохо, но есть свои минусы. Подводные камни. Скрытые течения.
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rigobersong
Кстати, никто не в курсе, как там у пацана дела с петицией?:))

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rude.
Что есть то есть. Если деньги есть, жизнь в Майами в абсолютный кайф. Тут упрекнуть не в чем.
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rigobersong
Лучший игрок в истории футбола, в одиночку повысил популярность МЛС в разы больше, чем толпа гастролеров в хиджабе:))
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Dr. Heisenberg
А можно ли в вашей Майми прокатиться на верблюде и безнаказанно нарушить 10 законов шариата? То-то же.
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pq
Ответ yrok77
ты там жил?
я сейчас живу в Майами. у меня огромный дом и очень много денег. я сказочно богат. могу сказать, что здесь неплохо. но есть свои минусы. подводные камни. скрытые течения.
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консультант_ральф
Еще лет 10 назад, сценарий в котором Месси будет заканчивать карьеру в Штатах предвиделось и воспринималось. Касательно Роналду была стопроцентная уверенность в том, что Криштиану на закате будет главной звездой и лицом МЛС. А оно вон как
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Oleg
Ответ Мельников Михаил
Я в очередной раз аплодирую бизнесмену Лео. Решение переехать в штаты идеально. Многие говорят, что саудиты готовы были завалить его деньгами. Да. Сейчас. Но переезд Лео в Майами это постоянные поступления бобла и после окончания карьеры игрока. От этого перехода он будет получать Профит, с большой буквы, и через тридцать лет.
Абсолютно верно.
Довольны все: Месси, Эпл, МЛС , Адидас и Интер Майами.
+3
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rigobersong
Ответ Oleg
Копит деньги на перваначальный взнос адвокату)
Со школьных обедов долго копить:))
+2
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Marcus-light
Ответ Данзан Басаев
Кто бы что не говорил, Месси заслужил все то что с ним сейчас происходит
Согласен. Никакого свиста, никакого хейта, всём плевать, что он ходит пешком
+19
-17
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Король футбола, в 36 лет лучший футболист мира, а не на коленях перед Квальярелой ползает:))
Ты абсолютно прав, респект!
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vik444
Раньше не наслаждался футболом- ну хоть признался. Ну да лучше быть первым парнем на деревне. В Барсу не прошел конкурс. Да и ПСЖ до этого ничего не показал.
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Кефтеме
Ответ Marcus-light
Довольно бездарное использование русского языка в 6 словах и скобке
Твои комменты тоже бездарность
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pq
Ответ Никита Аксанов
Я спал с Марго Робби. Неплохо, но есть свои минусы. Подводные камни. Скрытые течения.
сильные тёплые течения, я полагаю
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Oleg
Ответ rigobersong
Кстати, никто не в курсе, как там у пацана дела с петицией?:)) https://ibb.co/bLfzL57
Копит деньги на перваначальный взнос адвокату)
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ S. A.
Комментарий удален пользователем
Да никогда она не была "достаточно популярной". Если только сравнивать с лигой бедуинов.
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Пикачу82
Так то еще перед МЛС мог бы еще на годок - другой и в Барселону заехать попылить пока силы есть...
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Kos Iniesta
Ответ Lavinka
Так результаты у Интера вроде не очень ?
Были до Месси
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Ненасровец
Да, нулей в карьере у Месси не осталось. В отличии от Роналду. Месси выиграл вчистую. Можно и отдохнуть, поигрывая в футбол для удовольствия.
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