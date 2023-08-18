Месси об МЛС и чемпионатах Европы: «Пришло время лиге сделать скачок, завершить процесс роста. Здесь есть все для топ-футбола»

Лионель Месси считает, что МЛС не сильно отстает от европейских лиг.

«Думаю, у лиги есть все возможности для этого. Рост во многом зависит от самой лиги. Сейчас идеальное время, чтобы расти.

Важные турниры пройдут в этой стране в ближайшие годы (Кубок Америки-2024 и – Sports.ru).

Пришло время для лиги сделать этот скачок, завершить процесс роста, завершить то, к чему лига стремилась уже какое-то время.

Здесь есть все для того, чтобы можно было увидеть футбол высшего уровня – из-за страны, структуры и множества других вещей», – сказал 36-летний форвард сборной и « ».

500 млн долларов за вход, потолок зарплат и драфт. Почему МЛС уникальна и чем она привлекла Месси?

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