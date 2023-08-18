Месси об МЛС и чемпионатах Европы: «Пришло время лиге сделать скачок, завершить процесс роста. Здесь есть все для топ-футбола»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси считает, что МЛС не сильно отстает от европейских лиг.

«Думаю, у лиги есть все возможности для этого. Рост во многом зависит от самой лиги. Сейчас идеальное время, чтобы расти.

Важные турниры пройдут в этой стране в ближайшие годы (Кубок Америки-2024 и ЧМ-2026 – Sports.ru).

Пришло время для лиги сделать этот скачок, завершить процесс роста, завершить то, к чему лига стремилась уже какое-то время.

Здесь есть все для того, чтобы можно было увидеть футбол высшего уровня – из-за страны, структуры и множества других вещей», – сказал 36-летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

500 млн долларов за вход, потолок зарплат и драфт. Почему МЛС уникальна и чем она привлекла Месси?

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47 комментариев

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Артем Русанов
Месси явно место жительства себе выбирал , а не лигу
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Фанат спорта01
Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
НХЛ и НБА много кому интересны.
+11
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noti22
Ответ Человек1991
Пустынная медиалига дикое позорище , жуткая бредовая смесь 20ти известных сдавших игроков после 30 лет, большинство трансферов по религиозным соображениям, 40 летний Роналду который сейчас даже не в топ 1000 лучших футболистов мира, и 300 арабов дворового уровня)) и только 4 команды команды покупают, остальные 10-12 команд очень слабые уровень даже хуже чем у российской медиалиги.))
Причем тут пустынная лига, когда речь про млс? фанаты Месси, хорош уже комплексовать перед португальцем
+11
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фанат Ска хабаровска
Ответ Человек1991
Пустынная медиалига дикое позорище , жуткая бредовая смесь 20ти известных сдавших игроков после 30 лет, большинство трансферов по религиозным соображениям, 40 летний Роналду который сейчас даже не в топ 1000 лучших футболистов мира, и 300 арабов дворового уровня)) и только 4 команды команды покупают, остальные 10-12 команд очень слабые уровень даже хуже чем у российской медиалиги.))
Ахахахаахах, что ты несешь)
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Владимир Самсонов
Ответ Станислав Л
ему присылали 2млдр, но он не покупается, как один портиш
Смешно говорить, что он не покупается. Просто Роналду выбрал один вариант пенсии, а Месси - другой
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космонавт на дереве
Ответ el ruso guapo
Медиа есть, а вот футболистов нет. Посмотрел пару игр интер Майами с другими командами это просто жесть) защиты нет, в принципе) 3 защитника стоящие метров 30 друг от друга, опорники, которые назад не бегут, это смешно)месси на их фоне смотрится как кадыров, которому дают забивать на трене ахмата, но это конечно не вина месси, что он такой сильный, а в млс играют любители. Ну и плюс это США. Европейский футбол есть футбол, а это соккер.
МЛС стабильно поставляет футболистов в Европу за большие деньги. Там много талантливых футболистов. Уровень лиги в разы лучше чем в СА
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Enchanter WIZZARD
МЛС за 10 лет не сделала никакого прогресса. Даже перестали брать престарелых звёзд, кроме десанта в Майами. Проект в СА смотрится в разы интереснее
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belikovda.90
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Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
О чем ты) Американские закрытые лиги - самые богатые в мире.
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xeter
Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
Ты прикалываешься? На спортсе следят за НХЛ и НБА.
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Фёдор Костяшкин
Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
В смысле нхл и нба никому неинтересны за пределами США?)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Человек1991
МЛС сильнее Пустынной МедиаЛиги потому что в МЛС 60-70% игроков это латинская Америка, бразильцы, аргентинцы, мексиканцы , колумбийцы и тд, хотите не хотите, но все они играют в футбол лучше арабов. В МЛС тоже есть много известных футболистов : Месси , Бускетс , Альба, Альмада, Дриусси, Бернардески, Рики Пуч , Инсинье , Вэла , Шакири, Пукки, Йосида, Мартинес, Тэйлор, Барибо , Бентеке , Эррера, Кьеллини, Дуглас Коста, Бренер, Сифуэнтес, Кучо , Торрес, Буанга,Акоста , Эвандэр, Маньо ,Веласко, Осорио,Лодейро,Бюрки. Думаю с приходом Месси другие хорошие известные игроки будут присоединяться к МЛС.
Что это за список ноунеймов у тебя?)))
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obanze
Ответ Алексей Ненахов
Все ест кроме топ футбола , это больше шоу для Америки
Такое же шоу, как и баскетбол с хоккеем ) взлет конкурентоспособности и уровня всего лишь вопрос времени и изменений внутри МЛС
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Станислав Л
Ответ Кузбасс
Щас шейхи пришлют ему бумагу с кучей ноликов - и будет Леня из МЛС проситься поднимать футбол в Саудовской Аравии.
ему присылали 2млдр, но он не покупается, как один портиш
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Ходор
Каждый кулик,ну Вы дальше сами знаете...
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Alex Rhea
Ответ Человек1991
Пустынная медиалига дикое позорище , жуткая бредовая смесь 20ти известных сдавших игроков после 30 лет, большинство трансферов по религиозным соображениям, 40 летний Роналду который сейчас даже не в топ 1000 лучших футболистов мира, и 300 арабов дворового уровня)) и только 4 команды команды покупают, остальные 10-12 команд очень слабые уровень даже хуже чем у российской медиалиги.))
да успокойтесь, ну подарили катарцы золотой мяч Левандовского и ЧМ уже Месси с пятью пенками и игнорами жесточайших фолов различных паредесов, всё, успокойтесь)
Роналду последние годы играет в конкурентных лигах, а не чилит в ПСЖ ради подаренного ЧМ и МЛС)
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Василий Монксик
Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
ахаха НХЛ и НБА интересны миллионам людей в Европе и во всем мире.Это же надо было такую чушь написать .
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obanze
Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
Смените капельницу этому господину, он бредит) тв контракты НХЛ и НБА приносят лигам баснословные бабки. Платят эти бабки по всему миру)
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Dima Demchenko
Ответ ScaryClown//1
не будет,закрытая лига и футбол на уровне 2го дивизиона Кипра. разве кому то интересны нфл,нхл и нба за пределами США?нет,тут тоже самое.
Чувак НБА и НХЛ много кому интересны за переделами США💀💀💀
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Алексей Ненахов
Ответ obanze
Такое же шоу, как и баскетбол с хоккеем ) взлет конкурентоспособности и уровня всего лишь вопрос времени и изменений внутри МЛС
Не будет так , Месси через годик или давай уйдёт и про млс забудут , сейчас она интересна только фанатам Месси , потому что там смотреть нечего , футбол дворового уровня
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Алексей Ненахов
Все ест кроме топ футбола , это больше шоу для Америки
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кузбасс
Щас шейхи пришлют ему бумагу с кучей ноликов - и будет Леня из МЛС проситься поднимать футбол в Саудовской Аравии.
Они ему уже присылали, он их послал.
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damondiamond
кроме полей
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Человек1991
Топ 10-20 Чемпионатов Мира : Англия , Испания , Италия , Франция , Германия , Бразилия, Аргентина , Португалия , Россия , Голландия , США , Сербия, Бельгия , Мексика, Турция, Австрия , Хорватия, и тд. Чемп Аравии со всеми трансферами всё равно даже не в топ 40, потому что там 6-7 в старте играют местные арабы, которые играть нормально не умеют. К тому же там дисбаланс, 4 команды только покупают кого то , остальные 10-12 команд очень слабые дворового уровня.
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User 0234
Чето мне эта напоминает...
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brace
Все логично, разве кто-то ожидал другого?
Критику, а потом заключение контракта?
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