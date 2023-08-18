Месси об МЛС и чемпионатах Европы: «Пришло время лиге сделать скачок, завершить процесс роста. Здесь есть все для топ-футбола»
Лионель Месси считает, что МЛС не сильно отстает от европейских лиг.
«Думаю, у лиги есть все возможности для этого. Рост во многом зависит от самой лиги. Сейчас идеальное время, чтобы расти.
Важные турниры пройдут в этой стране в ближайшие годы (Кубок Америки-2024 и ЧМ-2026 – Sports.ru).
Пришло время для лиги сделать этот скачок, завершить процесс роста, завершить то, к чему лига стремилась уже какое-то время.
Здесь есть все для того, чтобы можно было увидеть футбол высшего уровня – из-за страны, структуры и множества других вещей», – сказал 36-летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».
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