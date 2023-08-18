Комличенко о Соболеве: «Больше дельфин, чем я. Намного картиннее падает, бесконтактно. Мой образ дельфина – не по делу»
Николай Комличенко отреагировал на свое прозвище «дельфин».
– Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух дельфинов, какие были мысли?
– Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин.
– И что выяснили?
– Выяснили, что он.
– Это по каким признакам?
– Он намного картиннее падает, бесконтактно.
– То есть образ дельфина – не про тебя?
– Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного [в ворота «Торпедо»], были назначены правильно – судьи признали. Да и среди кого этот образ?
– Среди фанатов остальных 15 команд РПЛ.
– Они же не будут болеть за меня, правильно?
– Могут относиться нейтрально.
– Как им относиться нейтрально, когда Комли падает по два-три раза за игру, назначают пенальти, команда пропускает, проигрывает, недосчитывает очков в конце сезона?
Если бы я был фанатом и против моей команды так играл футболист – я тоже говорил бы: «Вставай, хватит падать». На то они и болельщики. Но в «Ростове» же не только я зарабатываю пенальти. Мы сейчас на сборах пробили три в четырех играх – и все три дали не на мне, – сказал форвард «Ростова».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
А дельфины мокрые
На судью глядят умными глазами
А дельфины скромные,
А дельфины добрые
Просят чтобы на VAR точку указали