Комличенко о Соболеве: «Больше дельфин, чем я. Намного картиннее падает, бесконтактно. Мой образ дельфина – не по делу»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Николай Комличенко Александр Соболев Футбол

Николай Комличенко отреагировал на свое прозвище «дельфин».

– Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух дельфинов, какие были мысли?

– Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин.

– И что выяснили?

– Выяснили, что он.

– Это по каким признакам?

– Он намного картиннее падает, бесконтактно.

– То есть образ дельфина – не про тебя?

– Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного [в ворота «Торпедо»], были назначены правильно – судьи признали. Да и среди кого этот образ?

– Среди фанатов остальных 15 команд РПЛ.

– Они же не будут болеть за меня, правильно?

– Могут относиться нейтрально.

– Как им относиться нейтрально, когда Комли падает по два-три раза за игру, назначают пенальти, команда пропускает, проигрывает, недосчитывает очков в конце сезона?

Если бы я был фанатом и против моей команды так играл футболист – я тоже говорил бы: «Вставай, хватит падать». На то они и болельщики. Но в «Ростове» же не только я зарабатываю пенальти. Мы сейчас на сборах пробили три в четырех играх – и все три дали не на мне, – сказал форвард «Ростова».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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56 комментариев

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andr d
Там где Соболев учился ты преподавал
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Давид Кочинян
Так ты такой же боец бесконтактного фронта, Коля, не заливай, хотя плюс тебе за самоиронию 😀
+43
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MstAndreev
не ссорьтесь, рыбки)
+37
-8
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Arty Novikoff
Комличенко: "Мой образ дельфина – не по делу. Я рыба-клоун."
+16
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Overkiller
Ответ MstAndreev
не ссорьтесь, рыбки)
Дельфин, кстати, не рыба.
+10
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svft
всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод (с) Филатов
+11
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milya ololo
Дельфины очень умные животные))) А эти двое не очень)))
+8
-1
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Никита Самарин
Ответ MstAndreev
не ссорьтесь, рыбки)
на всех пенальти хватит (¬‿¬)
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Mijka Ivanov
А дельфины добрые.
А дельфины мокрые
На судью глядят умными глазами
А дельфины скромные,
А дельфины добрые
Просят чтобы на VAR точку указали
+5
0
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Денис Бояров
Ответ svft
всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод (с) Филатов
обычные дружеские подколы, но надо же вставить умную цитатку
+5
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OldRedWhite
Ответ Overkiller
Дельфин, кстати, не рыба.
И вообще Спортс преступно мало уделяет внимания , что зоологии , что ихтиологии !
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damondiamond
так и не понял у кого дельфин больше
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Дмитрий Васин
Что он несёт? Соболев на фоне Комличенко просто паинька.
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IceBear27
Ответ Arman FCSM
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Нет, спасибо, пусть на юго-западе дальше плавает)
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svft
Ответ Денис Бояров
обычные дружеские подколы, но надо же вставить умную цитатку
Денис, бояры!
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Aleksandr Baskakov
Ответ Удар Кержакова
В Питере не ныряют. У нас шипами игроков бьют, в горло локтем даже фол не свистят. А у вас от легкого контакта как подкошенные валятся. Зобнин после легко касания Кузяева как баба завалился, хотя перед этим сам его с ног сбил. Бабы.
Да в Спартаке ещё те балерины
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Зелёный гопник
Твой образ бить выше с метра 😅
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Pok_Toholo
К тебе, Коля, вопросов нет. А вот к дельфину есть.
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Max Kochetkov
И нам ученые впаривают, что дельфины разумные существа. А читаешь интервью на спортсе и начинаешь терзаться смутными сомнениями..
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fcsmldream
соболь хотя бы забивает и отдает, кроме этого
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AntOn
Соболев - дельфин-эталон; Комличенко - на пол дельфина; Дзюба -.однорукий дельфин; Безбородов - дельфиновар
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Младший лейтенант
Заходят как-то два дельфина в бар и через час выходят.
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xomamb
в сортах дельфинов не разбираюсь
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Arti22
Ответ andr d
Там где Соболев учился ты преподавал
Пхахпхпх, по-моему лучше коммента под эту новость уже нельзя придумать
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Glukinho
они уже челлендж начали
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