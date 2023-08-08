Карпин про 0:1 с «Уралом»: «Равная игра, дали поиграть футболистам, у которых мало практики. Не сказал бы, что что‑то прям не получилось»
Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала».
«Ростов» уступил «Уралу» в Екатеринбурге в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Не сказал бы, что что‑то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади.
Почему не появились Ионов и Комличенко? Потому что готовятся к игре в чемпионате. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.
Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович? Набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», – сказал тренер «Ростова».
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У меня сложилось впечатление, что с Крыльями берегли силы под кубковый, устроили легкую ротацию (ну это помимо Осипенко и того, что игра сразу не пошла). Чтобы сегодня выставить хотя бы состав в духе матча с Факелом... Ой, странное решение.
Ладно, но Рубин теперь, просто, обязаны побеждать.