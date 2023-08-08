Карпин про 0:1 с «Уралом»: «Равная игра, дали поиграть футболистам, у которых мало практики. Не сказал бы, что что‑то прям не получилось»

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Валерий Карпин Николай Комличенко Матч ТВ Андрей Лангович Футбол

Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала».

«Ростов» уступил «Уралу» в Екатеринбурге в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Не сказал бы, что что‑то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади.

Почему не появились Ионов и Комличенко? Потому что готовятся к игре в чемпионате. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.

Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович? Набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», – сказал тренер «Ростова».

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17 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Максат Тобыш
Равная игра, но удары в створ 8-0😂
А на каком именно сайте ты увидел 8 ударов в створ у Урала, ссылочку кинешь?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Для "экспертов" : пока что в Кубке Ростов идёт чётко по графику прошлого сезона.
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Максат Тобыш
Равная игра, но удары в створ 8-0😂
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Le Jay
Ну очень был экспериментальный состав. Да, даже такой состав долго продержался против Урала, но выше чем на ничью тут рассчитывать было сложно.

У меня сложилось впечатление, что с Крыльями берегли силы под кубковый, устроили легкую ротацию (ну это помимо Осипенко и того, что игра сразу не пошла). Чтобы сегодня выставить хотя бы состав в духе матча с Факелом... Ой, странное решение.

Ладно, но Рубин теперь, просто, обязаны побеждать.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Байрамян стыд и срам! давно говорю.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
единственный игрок, кого можно похвалить - Семенчук. Из остальных Мехеди лучший из худших.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Максат Тобыш
Соккерстанд, 6-0 немного ошибся
На треть увеличить показатель Урала это "немного"? 😂
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Максат Тобыш
Равная игра, но удары в створ 8-0😂
Ничего суперского и Урал не показал. Но Ростов просто днишенски сыграл. На полусогнутых, никакой мысли, никакой воли. Единственно, опять отрабатывали выход от ворот через пас.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Eugene88
Дада, ты прав. Раз 6-0 , то вообще были ближе к победе считай✌️
А можешь свою мысль более чётко сформулировать? Желательно на русском языке, если возможно .
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Спартак Уокер
Если проиграли значит нечего не получилось
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Eugene88
Ответ Максат Тобыш
Равная игра, но удары в створ 8-0😂
Классика от валеры) он никогда не проигрывает матчи, только если невезение/судьи/магнитные аномалии
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Eugene88
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
На треть увеличить показатель Урала это "немного"? 😂
Дада, ты прав. Раз 6-0 , то вообще были ближе к победе считай✌️
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Akakii Purgov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
На треть увеличить показатель Урала это "немного"? 😂
там был выход Мехби после заброса Песьякова и попадание в штангу, только у Ростова от штанги мячик улетел от ворот, а у урала чуть позже от штанги в ворота. вот и вся разница и результат.
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