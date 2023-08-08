Карпин про 0:1 с «Уралом»: «Равная игра, дали поиграть футболистам, у которых мало практики. Не сказал бы, что что‑то прям не получилось»

Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала».

« » уступил « » в Екатеринбурге в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Не сказал бы, что что‑то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади.

Почему не появились Ионов и Комличенко? Потому что готовятся к игре в чемпионате. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции.

Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович? Набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», – сказал тренер « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER