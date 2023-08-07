Спортивный директор «БроукБойз» Хачатурян о Кокорине: «Вся Россия знала, что он мазаный на 2 года, а «Фиорентина» взяла и миллионы за него отвалила»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Winline Медиалига БроукБойз Артем Хачатурян Медиафутбол

Артем Хачатурян высказался о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Это большой миф, что мы сидим в маленьком мире и думаем, что где-то есть большой мир, где принимаются строго хорошие и правильные решения.

Если мы говорим, например, об Италии – люди подписали Кокорина. Вся Россия знала, что он мазаный на 2 года, что его лучшие годы позади, а люди взяли и отвалили за него не 10 и даже не 100 тысяч, а миллионы», – сказал спортивный директор «БроукБойз».

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12 комментариев

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Я думаю этого медиалигиста вполне можно привлечь за клевету сейчас. что бы они хоть немного начали думать. что несут.
+27
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+22
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Ответ Metalloid
Я думаю этого медиалигиста вполне можно привлечь за клевету сейчас. что бы они хоть немного начали думать. что несут.
Кокорин не будет мусориться,ему западло
+22
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+20
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Большой миф, что медиафутболистов публикуют в разделе "футбол". Кокорин после тюрьмы сильнее любого циркача из Медиалиги
+18
-2
+16
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Алан тоже мазаный был. Он 88 либо 87 года. А по паспорту был 90.
+9
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+8
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Ответ Кокорина: "Моросите прямо"
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Ответ Блуждающий странник
Большой миф, что медиафутболистов публикуют в разделе "футбол". Кокорин после тюрьмы сильнее любого циркача из Медиалиги
он выйдя из следственного изолятора , где минимум движения, накидал бы им голов по самое не хочу
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Весь мир знает, что Месси мазаный, а Майами взял и миллионы... Хотя, постойте...
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Оздоровительный стул этому господину!
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Что это за персонаж !? Может хватит форсить эту дворовую лигу, и этих дурачков!?
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Что с вами не так ? В какой стране живете ? Откуда такие названия команд.
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Ответ Metalloid
Я думаю этого медиалигиста вполне можно привлечь за клевету сейчас. что бы они хоть немного начали думать. что несут.
думаю фанаты Фиорентины с ним согласны
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Ответ Metalloid
Я думаю этого медиалигиста вполне можно привлечь за клевету сейчас. что бы они хоть немного начали думать. что несут.
Кокоша, Смолов, Дзага "мазанные" на пару лет. Это не секрет.
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