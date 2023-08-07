Спортивный директор «БроукБойз» Хачатурян о Кокорине: «Вся Россия знала, что он мазаный на 2 года, а «Фиорентина» взяла и миллионы за него отвалила»

Артем Хачатурян высказался о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Это большой миф, что мы сидим в маленьком мире и думаем, что где-то есть большой мир, где принимаются строго хорошие и правильные решения.

Если мы говорим, например, об Италии – люди подписали Кокорина. Вся Россия знала, что он мазаный на 2 года, что его лучшие годы позади, а люди взяли и отвалили за него не 10 и даже не 100 тысяч, а миллионы», – сказал спортивный директор «БроукБойз».

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