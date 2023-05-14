Анчелотти о жалобе Пепа на плотный календарь: «Он прав. В первом матче ЛЧ «Реал» играл, отдохнув меньше, теперь очередь «Сити»
Карло Анчелотти согласился с Пепом Гвардиолой, который жаловался на плотный календарь.
Ранее главный тренер «горожан» заявил: «Я не понимаю расписание «Ман Сити». Но не собираюсь больше с этим бороться».
Команда АПЛ встретится с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» сегодня – чуть более чем за 72 часа до ответного домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов, который пройдет в среду. Это связано с тем, что в Ливерпуле вчера проходил финал Евровидения.
«Мадрид» свой матч Ла Лиги, против «Хетафе» (1:0), провел в субботу.
«Гвардиола жаловался на календарь, который, как мы говорили много раз, слишком плотный.
Перед первым матчем ЛЧ мы должны были играть, отдохнув меньше, а теперь их очередь. Таков календарь, и сказать больше нечего.
Когда Гвардиола прав, тогда прав. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
«Сити» страдает из-за Евровидения, об этом говорит даже Пеп. Перед ответным полуфиналом ЛЧ лишь день отдыха
На минуточку, Реал перед ЛЧ вообще то играл Финал Кубка, а не рядовой матч чемпионата.
К тому же Реалу можно было отдохнуть, так как в чемпионате им ничего не светит, а Сити борется за титул.
Четко и лаконично!
Сити борется за АПЛ и имеет высокие шансы на победу в турнире - это проблема Сити.
В тоже время Реал зимой полностью обосравшийся в чемпионате, за 12 туров потерявший все шансы на титул - это нормально, так и планировалось, пусть все берут пример с Реала и начинают сливать чемпионат, да и кому вообще нужно национальное чемпионство?...
Раньше и Кубок Испании для них был никому не нужной, третьесортной и мусорной чашкой... Что же изменилось?