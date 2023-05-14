Анчелотти о жалобе Пепа на плотный календарь: «Он прав. В первом матче ЛЧ «Реал» играл, отдохнув меньше, теперь очередь «Сити»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола календарь Футбол

Карло Анчелотти согласился с Пепом Гвардиолой, который жаловался на плотный календарь.

Ранее главный тренер «горожан» заявил: «Я не понимаю расписание «Ман Сити». Но не собираюсь больше с этим бороться».

Команда АПЛ встретится с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» сегодня – чуть более чем за 72 часа до ответного домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов, который пройдет в среду. Это связано с тем, что в Ливерпуле вчера проходил финал Евровидения.

«Мадрид» свой матч Ла Лиги, против «Хетафе» (1:0), провел в субботу.

«Гвардиола жаловался на календарь, который, как мы говорили много раз, слишком плотный.

Перед первым матчем ЛЧ мы должны были играть, отдохнув меньше, а теперь их очередь. Таков календарь, и сказать больше нечего.

Когда Гвардиола прав, тогда прав. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Сити» страдает из-за Евровидения, об этом говорит даже Пеп. Перед ответным полуфиналом ЛЧ лишь день отдыха

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20 комментариев

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Stasinho7
Ответ jordy
В случае с Реалом эта разница составляла 6 часов, в случае с Сити это 18 часов. К тому же Реалу можно было отдохнуть, так как в чемпионате им ничего не светит, а Сити борется за титул.
То что Сити борется за титул - проблема только Сити.

На минуточку, Реал перед ЛЧ вообще то играл Финал Кубка, а не рядовой матч чемпионата.
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headmaster
Перед первым матчем Сити отдыхал на 6 часов больше. Сейчас же будет разница в 1 день.
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jordy
В случае с Реалом эта разница составляла 6 часов, в случае с Сити это 18 часов.
К тому же Реалу можно было отдохнуть, так как в чемпионате им ничего не светит, а Сити борется за титул.
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Артём Никулин
Информативно
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Олигофрен
"В",- сказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.
Четко и лаконично!
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RealJericho
Достойный ответ от достойного человека!
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belikovda.90
А как можно отдохнуть меньше, если ты играешь дома, а соп должен к тебе лететь.
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DolJun
назвал пепа плаксой не называя пепа плаксой) красиво)
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Нефанатик
Реал Перес Сити играл финал кубка, после чего обыграл Сити и в этом же матче проиграл судьям. Итог: 1:1. Боюсь представить какой беспредел будет если Реал выйдет вперед в Манчестере.
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Tristan...
Новый уровень абсурда от сливочных...
Сити борется за АПЛ и имеет высокие шансы на победу в турнире - это проблема Сити.
В тоже время Реал зимой полностью обосравшийся в чемпионате, за 12 туров потерявший все шансы на титул - это нормально, так и планировалось, пусть все берут пример с Реала и начинают сливать чемпионат, да и кому вообще нужно национальное чемпионство?...
Раньше и Кубок Испании для них был никому не нужной, третьесортной и мусорной чашкой... Что же изменилось?
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Эксперимент
Ответ jordy
В случае с Реалом эта разница составляла 6 часов, в случае с Сити это 18 часов. К тому же Реалу можно было отдохнуть, так как в чемпионате им ничего не светит, а Сити борется за титул.
Ща реаловские тебе ответят, что пусть Сити сливает АПЛ) легко говорить когда давно просрали Ла лигу Барсе
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Zakir Zakir
Ответ jordy
В случае с Реалом эта разница составляла 6 часов, в случае с Сити это 18 часов. К тому же Реалу можно было отдохнуть, так как в чемпионате им ничего не светит, а Сити борется за титул.
можно было, не можно, все это отмазки в пользу бедных, календарь составляли не перед 1/2 для удобства реала
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