Анчелотти о жалобе Пепа на плотный календарь: «Он прав. В первом матче ЛЧ «Реал» играл, отдохнув меньше, теперь очередь «Сити»

Карло Анчелотти согласился с Пепом Гвардиолой, который жаловался на плотный календарь.

Ранее главный тренер «горожан» заявил: «Я не понимаю расписание « ». Но не собираюсь больше с этим бороться».

Команда АПЛ встретится с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» сегодня – чуть более чем за 72 часа до ответного домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов, который пройдет в среду. Это связано с тем, что в Ливерпуле вчера проходил финал Евровидения.

« » свой матч , против «Хетафе» (1:0), провел в субботу.

«Гвардиола жаловался на календарь, который, как мы говорили много раз, слишком плотный.

Перед первым матчем ЛЧ мы должны были играть, отдохнув меньше, а теперь их очередь. Таков календарь, и сказать больше нечего.

Когда Гвардиола прав, тогда прав. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – сказал главный тренер «Реала» .

«Сити» страдает из-за Евровидения, об этом говорит даже Пеп. Перед ответным полуфиналом ЛЧ лишь день отдыха