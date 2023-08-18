Трансфер Пакета в «Сити» на грани срыва. «Вест Хэм» хочет 110 млн фунтов за хавбека

Лукас Пакета, видимо, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».

По данным инсайдера , трансфер 25-летнего хавбека сборной на грани срыва.

В данный момент между « » и « » не идут переговоры.

Ранее сообщалось, что Пакета согласовал 6-летний контракт с «Сити» и общался с тренером Пепом Гвардиолой. «Горожане» предлагали 85+10 млн фунтов за , «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов.

Подробная статистика выступлений Пакета доступна здесь.

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