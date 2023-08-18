Трансфер Пакета в «Сити» на грани срыва. «Вест Хэм» хочет 110 млн фунтов за хавбека

Теги Сборная Бразилии по футболу Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лукас Пакета Фабрицио Романо Футбол

Лукас Пакета, видимо, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего хавбека сборной Бразилии на грани срыва.

В данный момент между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» не идут переговоры.

Ранее сообщалось, что Пакета согласовал 6-летний контракт с «Сити» и общался с тренером Пепом Гвардиолой. «Горожане» предлагали 85+10 млн фунтов за Лукаса, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов.

Подробная статистика выступлений Пакета доступна здесь.

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95 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Вячеслав Алексеевич
вообще они берега попутали. не особо сильного футболиста за 110 лямов продавать
У Брайтона с Кайседо ведь прокатило
+110
-9
+101
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feelthedroom@mail.ru
Ответ #SharkTeam
Все из-за двух мешков со своим аукционом
То ли дело алкаш за 100, другое дело.
+72
-15
+57
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Вячеслав Алексеевич
вообще они берега попутали. не особо сильного футболиста за 110 лямов продавать
+59
-15
+44
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QWertY
Ответ Вячеслав Алексеевич
вообще они берега попутали. не особо сильного футболиста за 110 лямов продавать
Вообще берега попутали, устанавливают на собственного футболиста тот ценник, который считают нужным не посоветовавшись с Вячеславом со спортса🤦🏻‍♂️
+58
-17
+41
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Vikeif
Вэст Хэм надеется что Челси заинтересуется Пакетом. Надо же им куда то складывать лишних игроков 🤷🏼‍♂️
+30
-3
+27
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En_G
Вам пакет не нужен?
+20
0
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Dm Kznts
Ответ #SharkTeam
Все из-за двух мешков со своим аукционом
вы должны показать им кто в лиге главный мешок и не уступить 🤣
+15
-2
+13
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какие ещё 110 лямов? Это шутка какая-то? Из этой сделки сразу надо выходить, после таких ценников.
+20
-9
+11
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Dmitry Orlov
Ответ zip Алифиренко
вест хем урода, яйца нам выкручивают, писали что хотят 85 млн, потом мы дали 85+10 млн, они захотели 100 без бонусов, а теперь
Кто "мы"-то дали? Сколько миллионов евро дал Алифиренко из своего кармана?
+12
-3
+9
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Александр Чижов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какие ещё 110 лямов? Это шутка какая-то? Из этой сделки сразу надо выходить, после таких ценников.
А история какая???
+8
-2
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Михаэль Буйнов
он хотя бы уровень показывает
Уровень чего?
Сколько у него очков в прошлом сезоне?
В позапрошлом?
Кайседо столько не стоит, как и Пакета.
Но гнать на скаузеров и пенсов со стороны мешка голубого - как минимум забавно))
+12
-6
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rude.
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У Брайтона с Кайседо ведь прокатило
Вот именно. Есть прецендент. Чем они и их актив хуже?
Боулинг конечно знатно поджарил рынок. Ниже соточки можно тупо даже не предлагать.
+6
0
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Кулёс
Ответ Surviving
Вест Хэм: Без лоха и жизнь плоха.
обряд на призыв челси??))
+6
0
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RSnoff
Ответ feelthedroom@mail.ru
То ли дело алкаш за 100, другое дело.
Как же настойчиво эти ситявые стараются изобразить своего владельца не нефтяным магнатом, а местным предпринимателем из Южного Бутово. Ещё и слово "мешок" употребляют.
+8
-3
+5
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Михаил Цыганов 123
слишком большая цена для Пакеты, ему красная цена - миллионов 50
+6
-1
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ман сити фейк
Ответ feelthedroom@mail.ru
То ли дело алкаш за 100, другое дело.
Думаешь Кайседо с Челси будет брать требл? Им бы Фулхэм на таблице обойти
+7
-2
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#SharkTeam
Все из-за двух мешков со своим аукционом
+28
-24
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Tybalt
Ответ Александр Чижов
А история какая???
судебная
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#SharkTeam
Ответ zip Алифиренко
вест хем урода, яйца нам выкручивают, писали что хотят 85 млн, потом мы дали 85+10 млн, они захотели 100 без бонусов, а теперь
Мне кажется лучше дать время своей молодежи, а не брать этого.
+6
-2
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Surviving
Вест Хэм: Без лоха и жизнь плоха.
+4
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Вячеслав Алексеевич
Ответ QWertY
Вообще берега попутали, устанавливают на собственного футболиста тот ценник, который считают нужным не посоветовавшись с Вячеславом со спортса🤦🏻‍♂️
я что написал, как надо или не надо кому-то делать? пусть хоть за милиард продают. По поводу ценника я высказал своё мнение, как и каждый человек тут. я думал для этого и существуют комментарии, при чем тут посоветовавшись 🤦‍♂️логика 🔥
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Александр Денисов
Может сити потом ещё и благодарен будет, что вест хем на него цену завысил
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Кайыргали Юнусов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У Брайтона с Кайседо ведь прокатило
ещё дароже чем ПаКет..а
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ман сити фейк
Ответ андрей кольцов
Ну вообще он показывает отличный уровень игры. Без английского паспорта он бы стоил примерно 60млн
Перфоманс Грилиша в Вилле был великолепным. Он стоял своих денег. После требла насчет этого трансфера не должны быть разговоры.
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alexus-1990
я понимаю 100 за Бруно Гимараэша можно отдать, но Пакета столько не стоит
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