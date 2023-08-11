Пакета согласовал 6-летний контракт с «Ман Сити» и общался с Гвардиолой. «Горожане» предлагают 85+10 млн фунтов, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Лукас Пакета деньги Футбол

Лукас Пакета согласовал личный контракт с «Манчестер Сити».

Полузащитник договорился о шестилетнем соглашении с «горожанами», сообщает журналист Мохамед Бухафси. Отмечается, что Лукас Пакета общался с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

«Манчестер Сити» сделал предложение о трансфере бразильца в размере 85 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусами.

«Вест Хэм» настаивает на выплате 110 миллионов без учета бонусов.

Переговоры продолжаются. «Ман Сити» настроен оптимистично, понимая позицию игрока по возможному трансферу.

Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» в августе 2022 года за 43+17 млн евро. В рамках АПЛ он провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами.

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90 комментариев

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Давид Кочинян
Самый дорогой пакет на свете
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Спартак сила
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развод Ман Сити
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Gündoğan
110 млн за апз со статистикой опорника
+37
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Aleksey Yashin
В Англии новый фикс прайс, 110 млн?
+18
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AstaAsta
Ответ Блуждающий странник
Эксперты, кто-нибудь в курсе Милан какую-нибудь копейку получит с перепродажи?)
1% от суммы трансфера, называется платежом солидарности. Его платят команде, которая с 12 до 23 лет заигрывала игрока. Другие условия Милан не прописывал. По крайней мере об этом не сообщалось
+12
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АлексейВ
А что такого Пакета сделал в футболе, чтобы стоить 100 млн ?🤔
+8
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depressive_monk
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Не видел его игры, действительно столько стоит?))
И близко не стоит, ничего особенного за сезон не показал, чтобы стоить в два раза дороже.
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Арман Мартиросян
Грядет второй трансфер за 100 млн+ для МС этим летом, но манся и шарктим в соседних ветках строчат комменты про Ливерпуль и Челси.
+14
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Cearvm
По-моему, Пакета того не стоит. Деньги огромные, как за лидера, но по факту это ротация, он слабее всех в основе. Можно было найти кого-нибудь за 30-40 миллионов. Ах да, Пакета и стоит 45 миллионов, просто этим летом клубы не считают деньги)
+7
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Simka87
Не стоит он таких денег.
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magentrumen
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Не видел его игры, действительно столько стоит?))
нет
+6
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Redhead One
Ответ Спартак сила
развод Ман Сити
В первый раз?
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Extrim
Вест Хэм неплохо заработал в этом ТО
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Блуждающий странник
Эксперты, кто-нибудь в курсе Милан какую-нибудь копейку получит с перепродажи?)
+5
-1
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depressive_monk
Ответ Арман Мартиросян
Грядет второй трансфер за 100 млн+ для МС этим летом, но манся и шарктим в соседних ветках строчат комменты про Ливерпуль и Челси.
Шарк это вообще клоун, после подписание Гвардиола пишет "мы еще даже кошелек не открывали, дешево игрока берем". Всего то самый дорогой защитник в истории. Какой то абсурд, два шейха берут и зад вытирают ФФП УЕФАшным, а им улыбаются.
+9
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Дмитрий Комаров
Ахахахахаха,больше чем за Биллингема
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depressive_monk
Ответ Арман Мартиросян
Комментарий удален модератором
Просто это сюр, Ювентус показательно исключают из ЛК по каким то там нарушениям (по факту карательный процесс за поддержку Суперлиги), а у этих все нормально, по правилам.
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AnMe
Ждем бразильские танцы в мансити. Что-что, но чел отжигает лучше всех в сборной)) может поэтому такой ценник?)
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Football poet
В принципе, учитывая, что за Грилиша отдали 100, за Райса 100, за Кайседо 100, то почему бы Вест Хэму и за Пакету не требовать 100 млн, правильно делают
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llolishe
Если будет сильный ветер улетит же
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Фанат спорта01
Ответ Football poet
В принципе, учитывая, что за Грилиша отдали 100, за Райса 100, за Кайседо 100, то почему бы Вест Хэму и за Пакету не требовать 100 млн, правильно делают
грилиш был лидером виллы и сделал 6+10 за 26 матчей.
а вест Хэм даже играет лучше без этого пакета у которого стата 4+3 за 28матчей.
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Denchik_RED-BLUE
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Не видел его игры, действительно столько стоит?))
110 - абсолютно нет, несмотря на то, что это действительно очень талантливый игрок, игрок основы сборной Бразилии. Но очень неровная карьера: в Милане - провалился, для Лиона и Лиги 1 был топом, в Вест Хэме - полезный для построения позиционной атаки футболист, но Мойесу это не всегда было нужно, оттого некая стилистическая несовместимость. И да, за 110 млн от него будут ждать моментального результата, а не 4+3 за сезон
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Арман Мартиросян
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Не видел его игры, действительно столько стоит?))
Выглядит хуже, чем Грилиш в Вилле. Но Сити и за такого отвалит сотку, ибо иммунитет от уефа на нарушения ффп.
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Re{FRIGE}r@toR
Похоже, что пакет с рисом просыпали и теперь содержимое будет в Лондоне на другом стадионе, а пакет отнесло ветром в Манчестер
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Алексей Иванов
С каждым новым трансфером в АПЛ, трансфер Райса, выглядит как ограбление
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