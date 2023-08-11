Пакета согласовал 6-летний контракт с «Ман Сити» и общался с Гвардиолой. «Горожане» предлагают 85+10 млн фунтов, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов

Лукас Пакета согласовал личный контракт с «Манчестер Сити».

Полузащитник договорился о шестилетнем соглашении с «горожанами», сообщает журналист Мохамед Бухафси. Отмечается, что общался с главным тренером команды Пепом Гвардиолой.

« » сделал предложение о трансфере бразильца в размере 85 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусами.

«Вест Хэм» настаивает на выплате 110 миллионов без учета бонусов.

Переговоры продолжаются. «Ман Сити» настроен оптимистично, понимая позицию игрока по возможному трансферу.

Пакета перешел в « » из «Лиона» в августе 2022 года за 43+17 млн евро. В рамках он провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами.

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