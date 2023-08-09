«Ман Сити» предложил 70 млн фунтов за Пакета. «Вест Хэм» отказал

Теги Сборная Бразилии по футболу Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лукас Пакета Фабрицио Романо Футбол

Лукас Пакета может перейти из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити».

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» сделали устное предложение о трансфере полузащитника за 70 миллионов фунтов.

«Молотобойцы» отказались продавать игрока за эту сумму и хотят получить больше денег. 

Осуществить сделку будет непросто, но «Сити» предпримет еще одну попытку подписать бразильца. Сам Пакета хочет перейти в команду из Манчестера. 

Лукас перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» в августе 2022 года за 43+17 млн евро. В рамках АПЛ он провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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55 комментариев

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igls54
Карта магазина есть. Пакета не надо
+48
-3
+45
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vova123456
Ответ Olajuvon
В МанСити за меньше чем 100лямов не продают никого!
О чем ты? Они за 100+ млн купили только Грилиша
+31
-5
+26
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Will Turner
устно это как? на улице встретились поговорили??
+20
0
+20
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Сергей Ямковой
Ответ igls54
Карта магазина есть. Пакета не надо
Наклейки собираете?
+15
0
+15
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Николай Корягин
Ответ Иван Иванов
Может вместо Гюндогана. Ковачич явно не тянет на основу.
Хахахаха, такие же выводы как про Холланда сделали по матчу за Суперкубок?
+16
-2
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Роман
Ответ igls54
Карта магазина есть. Пакета не надо
По акции что-нибудь желаете?
+7
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Кожоев Даниель
Ответ Olajuvon
В МанСити за меньше чем 100лямов не продают никого!
и это говорит болел который покупает бревно за 150 лямов??
+7
-2
+5
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Влад Безруков
А зачем он им?
На позицию кого?
Под Де Брюйне на банке будет сидеть чудак за 70 мультов?
+5
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2vdhrvmmzf
Зачем он сити, тем более за такие деньги вообще непонятно. Разве что в случае ухода Сильвы
+4
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Вадим Сидоров
Ответ Will Turner
устно это как? на улице встретились поговорили??
Ватсапом: "Продадите за 70 лямов"))
+2
0
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Tiestorzn17
Зачем он сити?! Явно не их уровня игрок
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Slavanya
Отличный вариант для Сити, за исключением того что Пакета лентяй, но игрок обладающий «особой магией» которую я уверен Пеп превратит во что-то великолепное
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
в материале? там про пакета и ман сити, перечитай
Дурачком не прикидывайся. Ты же понял о чем я
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
пакета по идее должен стоить как грилиш минус десятку за паспорт
прдс ажи , с каким минусом синебус начнет сезон ???
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Schiaff1no
Ответ Влад Безруков
А зачем он им? На позицию кого? Под Де Брюйне на банке будет сидеть чудак за 70 мультов?
Для Гвардиолы он вполне себе опорник, на любую позицию зайдет
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alex058
На скамейку, сидеть рядом с Филипсом. А то ему скучно
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Моуриниста
Ответ vova123456
О чем ты? Они за 100+ млн купили только Грилиша
Холланда хоть и купили за 75, но агенты его получили 50 млн. И вообще мутный трансфер. Не говоря о мутных схемах Ман Сити в принципе. И Гвардиол за 90 это и есть по сути сто.
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Анвар
Зря отказали хорошие деньги
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Дмитрий Формусатий
Ответ mootoo
он же балласт я бы продал
Балласт который сыграл в 41-й игре за Вест Хэм в прошлом сезоне ?
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Bogdan Fedyuk
Ответ Olajuvon
В МанСити за меньше чем 100лямов не продают никого!
Не фанатке арсенала про траты затирать
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XavIniesta2008-2015
Если бы ушёл Бернарду, то этот трансфер имел бы смысл. А так, у Сити будет перебор в центре поля, несмотря на то, что Пакета-очень крутой игрок и подходит под стиль Пепа
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
что?
За махинации времён Абрамовича . В материале надо быть
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katzenmaus
Лучше чем травмат Ковачич, и по позиции больше подходит при текущей схеме.
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Бухгалтер2021
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сити мешок
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alexis2020
Пакета мне нравится как игрок, но всё же считаю его слегка переоценённым, в Милане он провалился
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