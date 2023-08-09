«Ман Сити» предложил 70 млн фунтов за Пакета. «Вест Хэм» отказал

Лукас Пакета может перейти из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити».

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» сделали устное предложение о трансфере полузащитника за 70 миллионов фунтов.

«Молотобойцы» отказались продавать игрока за эту сумму и хотят получить больше денег.

Осуществить сделку будет непросто, но « » предпримет еще одну попытку подписать бразильца. Сам Пакета хочет перейти в команду из Манчестера.

перешел в « » из «Лиона» в августе 2022 года за 43+17 млн евро. В рамках он провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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