«Вест Хэм» требует не менее 85 млн фунтов за Пакета. Это отступные хавбека, которые активируются летом 2024-го

«Вест Хэм» не отпустит Лукаса Пакета менее чем за 85 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, «Вест Хэм» не станет рассматривать предложения по на меньшую сумму. 85 млн фунтов – сумма отступных, прописанная в контракте бразильца, однако, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, она активируется лишь в июне 2024 года.

Отмечается, что Пакета хочет присоединиться к « ». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «горожан» на сумму в 70 млн фунтов.

Пакета перешел в « » из «Лиона» в августе 2022 года за рекордные 43+17 млн евро. В АПЛ 25-летний полузащитник провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.

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