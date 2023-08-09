«Вест Хэм» требует не менее 85 млн фунтов за Пакета. Это отступные хавбека, которые активируются летом 2024-го
«Вест Хэм» не отпустит Лукаса Пакета менее чем за 85 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, «Вест Хэм» не станет рассматривать предложения по Пакета на меньшую сумму. 85 млн фунтов – сумма отступных, прописанная в контракте бразильца, однако, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, она активируется лишь в июне 2024 года.
Отмечается, что Пакета хочет присоединиться к «Манчестер Сити». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «горожан» на сумму в 70 млн фунтов.
Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» в августе 2022 года за рекордные 43+17 млн евро. В АПЛ 25-летний полузащитник провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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а как в Англии это работает? лимит на англичан есть?