«Вест Хэм» требует не менее 85 млн фунтов за Пакета. Это отступные хавбека, которые активируются летом 2024-го

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лукас Пакета деньги Футбол

«Вест Хэм» не отпустит Лукаса Пакета менее чем за 85 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, «Вест Хэм» не станет рассматривать предложения по Пакета на меньшую сумму. 85 млн фунтов – сумма отступных, прописанная в контракте бразильца, однако, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, она активируется лишь в июне 2024 года.

Отмечается, что Пакета хочет присоединиться к «Манчестер Сити». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «горожан» на сумму в 70 млн фунтов.

Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» в августе 2022 года за рекордные 43+17 млн евро. В АПЛ 25-летний полузащитник провел 28 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Что за цены пошли на игроков? Даже с учетом инфляции это слишком много.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
как я и говорил примерно: грилиш - 10 за паспорт
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
Ответ kaka10
вот тут всегда говорят про паспорт а как в Англии это работает? лимит на англичан есть?
да, там заявка должна быть из определенного кол-ва англичан, а учитывая известную деревянность бритов - любой мало мальски умеющий пинать мяч англичанин внутри острова катируется не ниже чем рональдиньо если полузащитник (см фоден) или неста (см магваер или стонс)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raiska123
Ответ Извилина Заремы
Вот поэтому нужно ходить в магазин со своей сумкой.
какой гениальный ник . Сами придумали или подсказали?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Peter Parker
Сумасшествие. Не такой он уж сильный или уникальный футболист, да и возраст уже зрелый, как за юный талант за него денег не погнешь.
В смысле не молодой? Ему всего лишь 25 лет исполнилось летом. Возможно, он даже до своего пика не дошёл. Он в самом соку сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lampard4ever
Успешная продажа Райса за космический ценник уверила ребят, что так теперь будет всегда. Знай себе ценники рисуй и всё заплатят, типа. Ну, посмотрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ DolJun
как я и говорил примерно: грилиш - 10 за паспорт
вот тут всегда говорят про паспорт
а как в Англии это работает? лимит на англичан есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ kaka10
вот тут всегда говорят про паспорт а как в Англии это работает? лимит на англичан есть?
Насколько я помню 8 из 25 игроков команды должны быть грубо говоря британцами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ ZA.RMA
Что за цены пошли на игроков? Даже с учетом инфляции это слишком много.
Пакета того стоит, крутейший б2б
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий