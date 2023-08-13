Мбаппе считает, что «ПСЖ» движется в правильном направлении. Он рад трансферам Рамуша и Дембеле (Le Parisien)

Килиан Мбаппе снова начал верить в проект «ПСЖ» после действий клуба этим летом.

Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

Французу нравятся действия клуба в это трансферное окно. Прошлым летом он почувствовал себя преданным руководством из-за невыполненных трансферных обещаний, однако сейчас он оценил усилия боссов по укреплению состава.

Мбаппе рад, что « » подписал чистого центрального нападающего и его друга .

считает, что клуб «движется в правильном направлении», пишет Le Parisien. По всем этим причинам Мбаппе больше не исключает возможности продлить соглашение.

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