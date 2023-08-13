Мбаппе считает, что «ПСЖ» движется в правильном направлении. Он рад трансферам Рамуша и Дембеле (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Усман Дембеле Гонсалу Рамуш Футбол

Килиан Мбаппе снова начал верить в проект «ПСЖ» после действий клуба этим летом.

Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

Французу нравятся действия клуба в это трансферное окно. Прошлым летом он почувствовал себя преданным руководством из-за невыполненных трансферных обещаний, однако сейчас он оценил усилия боссов по укреплению состава.

Мбаппе рад, что «ПСЖ» подписал чистого центрального нападающего Гонсалу Рамуша и его друга Усмана Дембеле.

Килиан считает, что клуб «движется в правильном направлении», пишет Le Parisien. По всем этим причинам Мбаппе больше не исключает возможности продлить соглашение.

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35 комментариев

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neuner
Как же хорошо, что Реал не сделал ни одного шага навстречу Мбаппе этим летом и просто игнорировал всю эту клоунаду
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Великий Алонсо
Как из ленты эти тупорылые, ежесекундные, 100500-е по счету новости про Мбаппе убрать? Мне на него насрать
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Азиз Ибодуллаев
ПСЖ: Подписали друга и брата
Мбаппе: Какой перспективный проект!
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JealousOne
Ответ rigobersong
Даже не помню, что бы кто-то так унижал реал на равне с Барселоной:))
Напомни, Реал делал предложений по мбаппе этим летом? Об интересе реала к мбаппе не было даже слухов, говорилось только про конфликт мбаппе с псж, к реалу никакого отношения это не имеет. То, что ты называешь унижением мадрида от мбаппе, выглядит как "я бегал за вами 3 дня и 3 ночи чтобы сказать вам, что вы мне безразличны"
+6
-2
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ neuner
Как же хорошо, что Реал не сделал ни одного шага навстречу Мбаппе этим летом и просто игнорировал всю эту клоунаду
Реал ведёт переговоры с Мбаппе за спиной у ПСЖ с 2019 года.
+5
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rigobersong
Зачем болельщики реала бегают и оправдываются, всем и так ясно что они из себя представляют:)) Будто их оправдание на это как-то повлияют:))
+14
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Jlaw
Уже хочу видеть Мбаппе в Реале. Думаю заткнет за пояс и Бейла и Азара
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Moscwow
Ответ Человек1991
Как я и говорил Мбаппе подумал и понял с кем лучше играть)) с Дембеле и Рамушем конечно) чем неуживаться слева в атаке с Винни Пухом и с непонятной позицией Родриго.
Каждый футболист мечтает играть с Дембеле😂 выше только Фати😂
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Royal Watcher
Ну и дай Бог, чтобы теперь Мбаппе в сторону Реала не двигался, даже не рыпался, я бы сказал…
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rigobersong
Поставил в очередной раз реал на колени!:))
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Pavelaznaurov
Хамелеон —- виртуоз!!!!!!!!!!!
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Man in Blanco
Можно уже тупо нейронку надр*чить генерировать кликбейтные новости про Мбаппе.
«Мбаппе выразил недовольство ПСЖ. Француза раздражают …»
«Мбаппе изменил свое мнение о руководстве парижан. Теперь он…»
«Мбаппе счастлив в Париже. Макрон звонит форварду еженедельно.»
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neuner
Ответ rigobersong
Т.е. 5 лет бегать на коленях, проводить переговоры за спиной ПСЖ, обсуждать бесплатный переход и сумму бонусов это реал не сделал шаг навстречу:))
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Dayway
Ответ JealousOne
Напомни, Реал делал предложений по мбаппе этим летом? Об интересе реала к мбаппе не было даже слухов, говорилось только про конфликт мбаппе с псж, к реалу никакого отношения это не имеет. То, что ты называешь унижением мадрида от мбаппе, выглядит как "я бегал за вами 3 дня и 3 ночи чтобы сказать вам, что вы мне безразличны"
Да этим однонейронным безсмысленно объяснять. Сами придумали какую то драму и теперь лезут под каждую новость. У провинциалов полкоманды не зарегано и хоть бы хны, а тут Мбаппе не перешёл, которого не звали даже, они тут как тут
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