Мбаппе считает, что «ПСЖ» движется в правильном направлении. Он рад трансферам Рамуша и Дембеле (Le Parisien)
Килиан Мбаппе снова начал верить в проект «ПСЖ» после действий клуба этим летом.
Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.
Французу нравятся действия клуба в это трансферное окно. Прошлым летом он почувствовал себя преданным руководством из-за невыполненных трансферных обещаний, однако сейчас он оценил усилия боссов по укреплению состава.
Мбаппе рад, что «ПСЖ» подписал чистого центрального нападающего Гонсалу Рамуша и его друга Усмана Дембеле.
Килиан считает, что клуб «движется в правильном направлении», пишет Le Parisien. По всем этим причинам Мбаппе больше не исключает возможности продлить соглашение.
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