«Реал» окончательно откажется от Мбаппе, если Килиан продлит контракт с «ПСЖ» (El Chiringuito)
«Реал» откажется от идеи подписать Килиана Мбаппе, если тот продлит контракт.
По сведениям El Chiringuito, в случае подписания французом нового договора с «ПСЖ» мадридцы примут окончательное решение оставить попытки договориться с ним. Трансфер форварда в «Реал» станет невозможен в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что испанский клуб не считает своим провалом возвращение Мбаппе в состав парижан и намерен подписать его бесплатно в 2024 году.
Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта
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Барсадро*еры: реал унижают хыхыхы
думаю, руководство "Реала" просто играет в свои игры. Перес не откажется от одного из лучших футболистов, способных, к тому же, переламывать ход самых тяжёлых и неудачных матчей (вспомните финал Аргентина - Франция)