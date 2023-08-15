«Реал» окончательно откажется от Мбаппе, если Килиан продлит контракт с «ПСЖ» (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» откажется от идеи подписать Килиана Мбаппе, если тот продлит контракт.

По сведениям El Chiringuito, в случае подписания французом нового договора с «ПСЖ» мадридцы примут окончательное решение оставить попытки договориться с ним. Трансфер форварда в «Реал» станет невозможен в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что испанский клуб не считает своим провалом возвращение Мбаппе в состав парижан и намерен подписать его бесплатно в 2024 году.

Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта

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102 комментария

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DolJun
год назад читал то же самое, включая мнение местных бланкос на спортсе. и тогда и сейчас можно сказать, что никто в своем уме не отказывается от такого игрока как мбаппе, тем более в прайме. другой вопрос что если мбаппе продлится - то из парижа его точно не выпустят не смотря ни на какие обещания
+96
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+87
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majestic1980
Уже один раз отказался)
+54
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Gravdaar Iyaad
Ответ rigobersong
Из серии Мы не зовем дважды:))) знаем мы реал:))) Их слова ничего не стоят:))
Реал: молчит все трансферное окно
Барсадро*еры: реал унижают хыхыхы
+44
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+25
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GuruFutbola
Ничего, с 2018 года терпят, еще 5 лет потерпят 🤣
+49
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+24
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Maksat Hasanow
Ответ Профессор из Кобхэма
Старые добрые грязные штучки Реала - вести переговоры с игроком за спиной его клуба и оказывать на него давление. Реал и Бавария в этом близнецы.
а пруфы есть. или просто какой нибудь гадость ляпнуть и плюсики собрать?
+18
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+13
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Redhead One
Ответ rigobersong
Из серии Мы не зовем дважды:))) знаем мы реал:))) Их слова ничего не стоят:))
Не Лапорта ли дважды Месси "звал" обратно?) Не пике ли стал мемом со своим "он остаётся"?) Барселона уж точно мемнее Реала в плане обещаний)
+25
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+10
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DoDidDone
Мбаппе-Дембеле - идеальная парочка для ПСЖ. Для полного счастья не хватает только Погба и Менди.
+8
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Виктор Суворов
Ответ Профессор из Кобхэма
Старые добрые грязные штучки Реала - вести переговоры с игроком за спиной его клуба и оказывать на него давление. Реал и Бавария в этом близнецы.
До Барселоны им ой как далеко, Барса в этом плане самая беспринципная, ни чести, ни совести
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kaka10
в Реал трижды не зовут (с)
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Saint_Jimmy
«Реал» окончательно и бесповоротно откажется от Мбаппе. Раз и навсегда. Твёрдо и чётко! 💪
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Eden Hazard
в этот раз - последний-препоследний-препоследний, честное слово!!!)
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Артём Поддубный
Если подпишет новое соглашение с ПСЖ, нужно и правда отказаться от него. Я и сейчас не верю ни про какие-то там мечты с детства играть за Реал Мадрид. Реал и так по сути жертвует сезоном ради его прихода следующим летом, и если Мбаппе подпишет новый контракт, то в следующем году начнется тоже самое что и в этом. И так будет бесконечно. Поэтому либо он приходит, либо идёт к чертовой бабушке. Читал ещё сегодня новость, что он договорился с ПСЖ что он отказывается от бонуса за лояльность и не продляет контракт, чтобы бесплатно перейти в Реал следующим летом. И если это правда, то сценарий идеальный.
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Mascerano
Ответ Только Крылья
а в этот раз окончательно 😃
Совсем окончательно?
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TDB
Мне одному кажется, что Мбаппе вообще фиолетово на Реал? Его интересует только тот клуб, который даст побольше бабла
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Евгений Кузнецов
Мбаппе, Холланд и Беллингем - лучшие игроки в мире прямо сейчас

думаю, руководство "Реала" просто играет в свои игры. Перес не откажется от одного из лучших футболистов, способных, к тому же, переламывать ход самых тяжёлых и неудачных матчей (вспомните финал Аргентина - Франция)
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Домоседов
Ответ DolJun
год назад читал то же самое, включая мнение местных бланкос на спортсе. и тогда и сейчас можно сказать, что никто в своем уме не отказывается от такого игрока как мбаппе, тем более в прайме. другой вопрос что если мбаппе продлится - то из парижа его точно не выпустят не смотря ни на какие обещания
Ну почему не выпустят - выпустят, но только за 150-200кк, что это смогут потянуть разве что саудиты, которые хоть сейчас готовы деньги на счет ПСЖ перевести
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Меган Лайф
Ответ Профессор из Кобхэма
Старые добрые грязные штучки Реала - вести переговоры с игроком за спиной его клуба и оказывать на него давление. Реал и Бавария в этом близнецы.
У вас там один поляк играет) переговоры с силовой в обход сити, но лучше упомянуть Баварию))
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6tspey7tb5
Почему мне так смешно )))))
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falkao2013
Ответ bullseye
цыплят считают по осени. подпишут его и с контрактом. Навряд ли РМ займет такую принципиальную позицию
Точно цЕплят?
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Дмитрий Крутенко
Ответ TDB
Мне одному кажется, что Мбаппе вообще фиолетово на Реал? Его интересует только тот клуб, который даст побольше бабла
Да, только тебе одному.
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Gena Verdel
Серьезно больше не о чем писать? Разбудите, когда эта утино-черепашья сага закончится, пожалуйста.
+2
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G.H.O.S.T.
Ответ GuruFutbola
Ничего, с 2018 года терпят, еще 5 лет потерпят 🤣
Ждут примерно, как угловой, который Трент должен подать.
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BZB
Мбаппе очень ненадежный и алчный человек. Очень органично смотрится в ПСЖ вместе с Хелайфи. А Реалу надо закрыть эту тему навсегда, чтобы не портить свою репутацию.
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Сикарио
Ответ Redhead One
Беллингем што) КДБ - ну да, ну да, пошёл я лесом
Ну вроде ж и ушел уже сегодня.
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Anarchy
Ответ Евгений Кузнецов
Мбаппе, Холланд и Беллингем - лучшие игроки в мире прямо сейчас думаю, руководство "Реала" просто играет в свои игры. Перес не откажется от одного из лучших футболистов, способных, к тому же, переламывать ход самых тяжёлых и неудачных матчей (вспомните финал Аргентина - Франция)
Беллингем еще ничего такого не успел показать, чтобы его называть "лучшим игроком прямо сейчас", аж глаза режет такое читать.
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