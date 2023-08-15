«Реал» окончательно откажется от Мбаппе, если Килиан продлит контракт с «ПСЖ» (El Chiringuito)

«Реал» откажется от идеи подписать Килиана Мбаппе, если тот продлит контракт.

По сведениям El Chiringuito, в случае подписания французом нового договора с «ПСЖ» мадридцы примут окончательное решение оставить попытки договориться с ним. Трансфер форварда в «Реал» станет невозможен в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что испанский клуб не считает своим провалом возвращение Мбаппе в состав парижан и намерен подписать его бесплатно в 2024 году.

Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично и видят в Килиане центральную фигуру проекта

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?