Семин о Миранчуке в Серии А: «Травмы не дают добиться того же успеха, что у Хвичи»

Юрий Семин объяснил, что мешает Алексею Миранчуку лучше играть в Серии А.

Прошлый сезон хавбек «Аталанты» провел на правах аренды в « ».

«Карьера в Италии у складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь.

Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что у », — сказал бывший главный тренер «Локомотива».