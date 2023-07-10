Семин о Миранчуке в Серии А: «Травмы не дают добиться того же успеха, что у Хвичи»
Юрий Семин объяснил, что мешает Алексею Миранчуку лучше играть в Серии А.
Прошлый сезон хавбек «Аталанты» провел на правах аренды в «Торино».
«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь.
Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что у Хвичи», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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