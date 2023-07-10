Семин о Миранчуке в Серии А: «Травмы не дают добиться того же успеха, что у Хвичи»

Теги Юрий Семин Аталанта Торино серия А Италия Наполи Алексей Миранчук Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин объяснил, что мешает Алексею Миранчуку лучше играть в Серии А.

Прошлый сезон хавбек «Аталанты» провел на правах аренды в «Торино».

«Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь.

Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что у Хвичи», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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4 комментария

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Rhett Butler
Палычу по-отцовски обидно за Леху, это видно, но будем честны, дело не только в травмах...
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Bashibuzuck
Да и таланта у него поменьше
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Алексей Петров
Хвича в Рфпл тоже играл?
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