В «Салернитане» опровергли возможный переход Миранчука в обмен на Диа с доплатой от «Аталанты»

В «Салернитане» опровергли возможный переход Алексея Миранчука.

«Информация о том, что нам предложили обмен на Миранчука – неправда», – сказал спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис.

Ранее появилась информация, что «Аталанта» предложила обменять 27-летнего россиянина на форварда «Салернитаны» Булайе Диа с денежной компенсацией.

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