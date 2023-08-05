В «Салернитане» опровергли возможный переход Миранчука в обмен на Диа с доплатой от «Аталанты»

Теги серия А Италия возможные трансферы Салернитана Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Булайе Диа Футбол

В «Салернитане» опровергли возможный переход Алексея Миранчука.

«Информация о том, что нам предложили обмен на Миранчука – неправда», – сказал спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис.

Ранее появилась информация, что «Аталанта» предложила обменять 27-летнего россиянина на форварда «Салернитаны» Булайе Диа с денежной компенсацией.

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2 комментария

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