«Ман Сити» после отказа от Райса переключился на Вейгу, которого хотят «Челси» и «Ливерпуль». Отступные – 40 млн евро
После неудачи в переговорах по Деклану Райсу «Ман Сити» переключился на Габриэля Вейгу.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Сельты». «Ливерпуль» и «Челси» также сохраняют интерес к нему.
В контракте 21-летнего футболиста прописаны отступные в размере 40 млн евро.
В минувшем сезоне Вейга забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в Ла Лиге.
Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
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Тоже самое и с Джексоном, которого продали в Челси за смехотворные по нынешним меркам 35 миллионов. За Чуквуэзе просят тоже в районе 40. За эти деньги Сельте будет крайне трудно найти замену Вейге. И вновь весь сезон будут решать задачу о не вылете из Примеры со стариной Аспасом.
Я в целом рассуждаю о испанских клубах. Посмотрите, какие ценники выставляют Бенфика, Порту, тот же Аякс. За таких же парней, которые выстрелили в одном сезоне. Как продают в АПЛ Вудов за такие же суммы. Вот о чем речь, я о глобальном, а не только о Вейге.
А в данном случае у Сельты может быть и было такое желание, но как убедить игрока? Он получает крошечную зарплату по сравнению с возможным повышением в топ-клубе, зачем ему идти на такой риск с увеличением отступных. А денег на повышение ЗП у Сельты нет.
Типа 40 миллионов это тоже много, он будет рекордной продажей Сельты. И оба игрока вообще могут оказаться лишь вспышкой(в первую очередь Джексона касается), кому они нужны будут за 60-70 миллионов? У них по одному сезону. Тот-же Биллингем провел в свои 20(ну завтра будет) 4 полных сезона, еще с опытом игры за сборную и еврокубках.