После неудачи в переговорах по Деклану Райсу «Ман Сити» переключился на Габриэля Вейгу.

Как пишет журналист , « » включился в борьбу за полузащитника «Сельты». « » и « » также сохраняют интерес к нему.

В контракте 21-летнего футболиста прописаны отступные в размере 40 млн евро.

В минувшем сезоне Вейга забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в .

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.