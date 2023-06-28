«Ман Сити» после отказа от Райса переключился на Вейгу, которого хотят «Челси» и «Ливерпуль». Отступные – 40 млн евро

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Сельта Ла Лига возможные трансферы Деклан Райс Габриэль Вейга Фабрицио Романо Футбол

После неудачи в переговорах по Деклану Райсу «Ман Сити» переключился на Габриэля Вейгу.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Сельты». «Ливерпуль» и «Челси» также сохраняют интерес к нему.

В контракте 21-летнего футболиста прописаны отступные в размере 40 млн евро.

В минувшем сезоне Вейга забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в Ла Лиге.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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33 комментария

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Артём Ларсон
Ответ corazón blanco
В очередной раз убеждаюсь, что не умеют продавать испанские клубы средней руки своих лидеров. Вейгой интересуются с зимы, ну перезаключи ты контракт с игроком, пропиши отступные хотя бы в районе 60-70. Тоже самое и с Джексоном, которого продали в Челси за смехотворные по нынешним меркам 35 миллионов. За Чуквуэзе просят тоже в районе 40. За эти деньги Сельте будет крайне трудно найти замену Вейге. И вновь весь сезон будут решать задачу о не вылете из Примеры со стариной Аспасом.
а вы в курсе, что перезаключение контракта это двусторонняя сделка?
+28
-2
+26
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Wekil Halylow
Ответ dr. cage
Ловко.. Сити за 40 возьмёт нового Давида Сильву.. А в Арсе Райс скорей всего будет вторым Дринквотером
один опорник другой апз
+26
-2
+24
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dr. cage
Ловко..
Сити за 40 возьмёт нового Давида Сильву..

А в Арсе Райс скорей всего будет вторым Дринквотером
+25
-12
+13
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QWertY
Ответ dr. cage
Ловко.. Сити за 40 возьмёт нового Давида Сильву.. А в Арсе Райс скорей всего будет вторым Дринквотером
Так и Арсенал на фоне Сити тот еще дринквотер)
+22
-11
+11
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corazón blanco
В очередной раз убеждаюсь, что не умеют продавать испанские клубы средней руки своих лидеров. Вейгой интересуются с зимы, ну перезаключи ты контракт с игроком, пропиши отступные хотя бы в районе 60-70.
Тоже самое и с Джексоном, которого продали в Челси за смехотворные по нынешним меркам 35 миллионов. За Чуквуэзе просят тоже в районе 40. За эти деньги Сельте будет крайне трудно найти замену Вейге. И вновь весь сезон будут решать задачу о не вылете из Примеры со стариной Аспасом.
+12
-5
+7
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Вячеслав Соболевский
Ответ corazón blanco
Да, в курсе. Но я даже попыток от клуба не исходило, возможно воспитанник и пошел бы на такое, да бы помочь своему родному клубу.
Ты друг Вейги или сотрудник Сельты раз знаешь, что попыток не исходило?
+4
-1
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Marcus-light
Ответ dr. cage
Ловко.. Сити за 40 возьмёт нового Давида Сильву.. А в Арсе Райс скорей всего будет вторым Дринквотером
Человек сыграл первый нормальный сезон в 21 год. Какой Давид Сильва? Давид Сильва уже божил в этом возрасте
+3
0
+3
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Leroy Sane 18/19
Ответ А. Мостовой
Сложный выбор между мешком, мешком и клубом с Историей
Да, синебус, ливерная колбаса или клуб с историей
+6
-3
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Nikolo Cocacolo
Ответ llolishe
Ситевик ничего своего нет покупают все что блестит
А арсенал прям. Свою молодеж подтягивает? Покупают топ сформированных игроков у конкурентов в апл
+3
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corazón blanco
Ответ Вячеслав Соболевский
Ты друг Вейги или сотрудник Сельты раз знаешь, что попыток не исходило?
Об этом пишут СМИ и многие авторитетные болельщики Сельты, приближенные к клубу. И я склоняюсь к тому, что это действительно так и есть.
+2
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Рауан Турсунов
будет очень хороший и перспективный трансфер
+2
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Marcus-light
Вейга явно больше по душе Пепу будет. Но, блин, 40 млн?)
+2
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Marcus-light
Ответ Leroy Sane 18/19
Если за Антошку 100 дают с Михаилом, то здесь это гроши
Дурные поступки не надо повторять. Но на месте Арсенала и Эду, я бы предложил 45 млн)
+1
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corazón blanco
Ответ Dan Kennedy
А почему он вообще должен идти на уступки клубу? Тебе напомнить как обошлись с Раулем и Касилльясом? Или обратная ситуация с Бэйлом и, особенно, Азаром. Типа 40 миллионов это тоже много, он будет рекордной продажей Сельты. И оба игрока вообще могут оказаться лишь вспышкой(в первую очередь Джексона касается), кому они нужны будут за 60-70 миллионов? У них по одному сезону. Тот-же Биллингем провел в свои 20(ну завтра будет) 4 полных сезона, еще с опытом игры за сборную и еврокубках.
Причем тут Рауль и Касильяс и как с ними обошлись, расскажите историю о которой Вы ничего не знаете, интересно почитать (нет).
Я в целом рассуждаю о испанских клубах. Посмотрите, какие ценники выставляют Бенфика, Порту, тот же Аякс. За таких же парней, которые выстрелили в одном сезоне. Как продают в АПЛ Вудов за такие же суммы. Вот о чем речь, я о глобальном, а не только о Вейге.
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Артур Мкртычян
Ответ Wekil Halylow
один опорник другой апз
сити собирался Райса использовать выше. им опорник не нужен
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corazón blanco
Ответ Артём Ларсон
а вы в курсе, что перезаключение контракта это двусторонняя сделка?
Да, в курсе. Но я даже попыток от клуба не исходило, возможно воспитанник и пошел бы на такое, да бы помочь своему родному клубу.
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Remedy
Ответ Артём Ларсон
а вы в курсе, что перезаключение контракта это двусторонняя сделка?
А Кейн в курсе?)
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Любезный Коссутий
Арсам тоже пора выходить из сделки, чтобы ВХ остался с носом. зимой Райса подберет МЮ, за условные 20-30
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San9
Ответ corazón blanco
Причем тут Рауль и Касильяс и как с ними обошлись, расскажите историю о которой Вы ничего не знаете, интересно почитать (нет). Я в целом рассуждаю о испанских клубах. Посмотрите, какие ценники выставляют Бенфика, Порту, тот же Аякс. За таких же парней, которые выстрелили в одном сезоне. Как продают в АПЛ Вудов за такие же суммы. Вот о чем речь, я о глобальном, а не только о Вейге.
Эти клубы регулярно засвечивают своих игроков успешными выступлениями в ЛЧ, что автоматически поднимает ценник. Плюс уже сложилась репутация сверхудачных продажников. Огромные отступные они прописывают сразу же при подписании контракта.
А в данном случае у Сельты может быть и было такое желание, но как убедить игрока? Он получает крошечную зарплату по сравнению с возможным повышением в топ-клубе, зачем ему идти на такой риск с увеличением отступных. А денег на повышение ЗП у Сельты нет.
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Dan Kennedy
Ответ corazón blanco
Да, в курсе. Но я даже попыток от клуба не исходило, возможно воспитанник и пошел бы на такое, да бы помочь своему родному клубу.
А почему он вообще должен идти на уступки клубу? Тебе напомнить как обошлись с Раулем и Касилльясом? Или обратная ситуация с Бэйлом и, особенно, Азаром.

Типа 40 миллионов это тоже много, он будет рекордной продажей Сельты. И оба игрока вообще могут оказаться лишь вспышкой(в первую очередь Джексона касается), кому они нужны будут за 60-70 миллионов? У них по одному сезону. Тот-же Биллингем провел в свои 20(ну завтра будет) 4 полных сезона, еще с опытом игры за сборную и еврокубках.
+1
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Talgat Ergeshov
арсеналу тоже бы следовало отказаться,если они за более чем 100 не продали и лучше бы подыскали другого игрока....чтоб те пожалели,когда он будет уходить бесплатно
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Миллиардер Рахим
Ответ Leroy Sane 18/19
Если за Антошку 100 дают с Михаилом, то здесь это гроши
Ну Гриша за 100 тоже не сразу заиграл у Пепа
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rwkq485579
Ответ Wekil Halylow
один опорник другой апз
Оба могут сыграть и опорного и центрального полузащитника
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Кино Музыка
Отличный выбор, на мой взгляд. Данные и статистика идеальные.
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Al22cm
Есть хотя бы один игрок, которым Челси не интересуется, трансфер которого проходит мимо моей ленты?
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