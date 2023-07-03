«ПСЖ» пытается опередить «Барсу», «Сити», «Ливерпуль» и «Челси» в борьбе за хавбека «Сельты» Вейгу

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Сельта лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Габриэль Вейга Футбол

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Сельты» Габриэля Вейгу.

По данным The Guardian, парижане пытаются опередить «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также претендующих на игрока. Интересен испанец и «Барселоне».

Отмечается, что в последнее время чемпионы Франции стали более активно работать над трансфером, но пока не активировали пункт об отступных на сумму 40 млн евро.

Сделать попытку купить хавбека в июле должен и «Челси». Статистику 21-летнего хавбека можно изучить здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Барсу для прикола добавляют в эти списки?Откуда у них 40 млн?Тут бы 10 за Ромеу найти
+34
-10
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fark
фанатам итальянских клубов остается только с завистью наблюдать как лидеры других лиг покупают талантливых и топовых игроков
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Fark
фанатам итальянских клубов остается только с завистью наблюдать как лидеры других лиг покупают талантливых и топовых игроков
Наблюдать за другими прямо как в сериале, да?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Жабиев
Ответ Александр Зубков
Ориэль Ромеу?
Хотел пошутить , но ОБЛОМ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Жабиев
Ответ HI MARS
Барсу для прикола добавляют в эти списки?Откуда у них 40 млн?Тут бы 10 за Ромеу найти
РомеЛу или РомеО ?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Балышев
Ответ Магомед Жабиев
РомеЛу или РомеО ?)
Лукаку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pink Man
Ответ HI MARS
Барсу для прикола добавляют в эти списки?Откуда у них 40 млн?Тут бы 10 за Ромеу найти
Бухгалтер на коленке)
Пока все в недопонимании ,Барса подписывает топов 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ответ Fark
фанатам итальянских клубов остается только с завистью наблюдать как лидеры других лиг покупают талантливых и топовых игроков
И что меня больше всего удивляет, это почему в Серии А такие большие проблемы с деньгами. Чемпионат интересных, больших клубов с богатой историей полно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fark
Ответ headmaster
И что меня больше всего удивляет, это почему в Серии А такие большие проблемы с деньгами. Чемпионат интересных, больших клубов с богатой историей полно
потому что из за коррупции долгие годы все тормозилось. а теперь и не догнать.

Просто пример - Милан уже 2-3 года хочет построить стадион - с деньгамми проблем нет (будут кредиты как и везде), но все упирается в брюкратию - никак не может клуб разрешение получить. А прибыль от стадиона - это дополнительные 40-50 млн евро в год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Fark
фанатам итальянских клубов остается только с завистью наблюдать как лидеры других лиг покупают талантливых и топовых игроков
увы. Даже Пулишича Лион перехватил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий