«ПСЖ» пытается опередить «Барсу», «Сити», «Ливерпуль» и «Челси» в борьбе за хавбека «Сельты» Вейгу

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Сельты» Габриэля Вейгу.

По данным The Guardian, парижане пытаются опередить «Челси», « » и « », также претендующих на игрока. Интересен испанец и «Барселоне».

Отмечается, что в последнее время чемпионы Франции стали более активно работать над трансфером, но пока не активировали пункт об отступных на сумму 40 млн евро.

Сделать попытку купить хавбека в июле должен и « ». Статистику 21-летнего хавбека можно изучить здесь.