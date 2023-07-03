«ПСЖ» пытается опередить «Барсу», «Сити», «Ливерпуль» и «Челси» в борьбе за хавбека «Сельты» Вейгу
«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Сельты» Габриэля Вейгу.
По данным The Guardian, парижане пытаются опередить «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также претендующих на игрока. Интересен испанец и «Барселоне».
Отмечается, что в последнее время чемпионы Франции стали более активно работать над трансфером, но пока не активировали пункт об отступных на сумму 40 млн евро.
Сделать попытку купить хавбека в июле должен и «Челси». Статистику 21-летнего хавбека можно изучить здесь.
Пока все в недопонимании ,Барса подписывает топов 😉
Просто пример - Милан уже 2-3 года хочет построить стадион - с деньгамми проблем нет (будут кредиты как и везде), но все упирается в брюкратию - никак не может клуб разрешение получить. А прибыль от стадиона - это дополнительные 40-50 млн евро в год.