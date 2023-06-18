«Челси» готовит предложение по хавбеку «Сельты» Вейге. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Барса», отступные – 34 млн фунтов
«Челси» готовит предложение по хавбеку «Сельты» Габриэлю Вейге.
По информации The Guardian, Вейга рассматривается как альтернатива Мойсесу Кайседо, за которого «Брайтон» хочет получить около 100 миллионов фунтов. Несмотря на то, что «Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Кайседо, переговоры с «Брайтоном» продвигаются медленно.
В контракте Вейги прописаны отступные в размере 34 миллионов фунтов. Предложение по хавбеку «Сельты» может быть сделано уже в ближайшее время. Сообщается, что на подписание Вейги также претендуют «Ливерпуль» и «Барселона».
В прошедшем сезона Ла Лиги Вейга провел в составе «Сельты» 36 матчей, забив 11 голов и отдав 3 голевые передачи. Подробная статистика 21-летнего полузащитника доступна здесь.
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