«Челси» готовит предложение по хавбеку «Сельты» Вейге. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Барса», отступные – 34 млн фунтов

«Челси» готовит предложение по хавбеку «Сельты» Габриэлю Вейге.

По информации The Guardian, Вейга рассматривается как альтернатива , за которого «Брайтон» хочет получить около 100 миллионов фунтов. Несмотря на то, что « » является фаворитом в борьбе за подписание Кайседо, переговоры с « » продвигаются медленно.

В контракте Вейги прописаны отступные в размере 34 миллионов фунтов. Предложение по хавбеку «Сельты» может быть сделано уже в ближайшее время. Сообщается, что на подписание Вейги также претендуют « » и « ».

В прошедшем сезона Ла Лиги Вейга провел в составе «Сельты» 36 матчей, забив 11 голов и отдав 3 голевые передачи. Подробная статистика 21-летнего полузащитника доступна здесь.

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