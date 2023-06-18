«Челси» готовит предложение по хавбеку «Сельты» Вейге. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Барса», отступные – 34 млн фунтов

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Сельта Ла Лига возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Габриэль Вейга Футбол

«Челси» готовит предложение по хавбеку «Сельты» Габриэлю Вейге.

По информации The Guardian, Вейга рассматривается как альтернатива Мойсесу Кайседо, за которого «Брайтон» хочет получить около 100 миллионов фунтов. Несмотря на то, что «Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Кайседо, переговоры с «Брайтоном» продвигаются медленно.

В контракте Вейги прописаны отступные в размере 34 миллионов фунтов. Предложение по хавбеку «Сельты» может быть сделано уже в ближайшее время. Сообщается, что на подписание Вейги также претендуют «Ливерпуль» и «Барселона».

В прошедшем сезона Ла Лиги Вейга провел в составе «Сельты» 36 матчей, забив 11 голов и отдав 3 голевые передачи. Подробная статистика 21-летнего полузащитника доступна здесь.

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14 комментариев

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corazón blanco
Вейга очень хорош. Выстрелил и наряду с легендой Сельты Аспасом тащил команду, как мог и помог ей сохранить прописку. Жаль, что такие маленькие отступные прописали, за такую сумму Сельта вряд ли сможет качественно усилиться.
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Дамир Байназаров
Зачем Челси так усилятся? Неужели в шипе грозные соперники?
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The Best
Барселона по уши в долгах но они всеравно кем-то интересуются 👍
Или все источники тупо по приколу её добавляют в свои трансферные новости 👀
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The Best
Ответ Дамир Байназаров
Зачем Челси так усилятся? Неужели в шипе грозные соперники?
Шутки про шип уже не актуальны,так как Лэмпарда в клубе больше нет 🌚
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NottinghamForest79
отличный пацан
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Вячеслав Новиков
Что-то для челси сумма какая-то копеечная у боули мелочь что-ли завалялась
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Джейме Ланнистер
Альтернатива? Не смотрю ла лигу, но вроде он не атакующий полузащитник?
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